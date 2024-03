奧斯卡2024｜愛瑪史東三點盡露豁出去　曾自願裸露演出為藝術犧牲

影壇盛事《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行,愛瑪史東(Emma Stone)憑《可憐的東西》(Poor Things)勇奪最佳女主角。戲中她三點盡露豁出去演出,引起不少爭議。其實愛瑪自16歲出道以來,就不甘心當個花瓶,憑《蜘蛛俠》系列打開知名度,到《星聲夢裡人》(La La Land)首次封奧斯卡影后,她勇於挑戰不同角色,以演技證明自己。



愛瑪史東憑《可憐的東西》二度封后。(奧斯卡直播)

愛瑪史東在五位影后手中得到獎項。(奧斯卡直播)

現年35歲的愛瑪史東年幼時已接觸戲劇,為了專心發展演員事業而中途退學,到16歲時以劇集《In Search of the New Partridge Family》正式出道,2007年參演了首部電影《Superbad》,後來憑《喪屍樂園》(Zombieland)及《緋聞教主》(Easy A)而人氣急升,到《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)面世時便爆紅。

愛瑪在拍攝《爭寵》時主動提出裸露演出。(電影截圖)

爆紅後的愛瑪史東反而不甘心被定型為偶像演員,進一步擴闊戲路,《飛鳥俠》(Birdman)為她帶來首個奧斯卡提名,《星聲夢裡人》更令她登上影后寶座。上了神枱的愛瑪,反而對表演更開放,於2018年上映的《爭寵》(The Favourite)作裸露演出,據悉劇本是沒有安排裸露場面,愛瑪自願為藝術犧牲,認為可以將角色發揮得更淋漓盡致。

愛瑪在《可憐的東西》完全豁出去演出。(電影截圖)

到拍攝《可憐的東西》時,愛瑪完全豁出去,毫無保留三點盡露,對於拍裸露戲她有如此睇法:「拍攝時當然可以點到為止,或是刪除裸露鏡頭,但這樣做的話,反而會太刻意閃躲電影的本質。我並不想要一直脫光,但我想盡全力來彰顯這個角色,那些是她成長的過程」。