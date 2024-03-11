奧斯卡2024｜愛瑪史東三點盡露豁出去　曾自願裸露演出為藝術犧牲

影壇盛事《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》（Poor Things）勇奪最佳女主角。戲中她三點盡露豁出去演出，引起不少爭議。其實愛瑪自16歲出道以來，就不甘心當個花瓶，憑《蜘蛛俠》系列打開知名度，到《星聲夢裡人》（La La Land）首次封奧斯卡影后，她勇於挑戰不同角色，以演技證明自己。



愛瑪史東憑《可憐的東西》二度封后。（奧斯卡直播）

愛瑪史東在五位影后手中得到獎項。（奧斯卡直播）

現年35歲的愛瑪史東年幼時已接觸戲劇，為了專心發展演員事業而中途退學，到16歲時以劇集《In Search of the New Partridge Family》正式出道，2007年參演了首部電影《Superbad》，後來憑《喪屍樂園》（Zombieland）及《緋聞教主》（Easy A）而人氣急升，到《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）面世時便爆紅。

愛瑪在拍攝《爭寵》時主動提出裸露演出。（電影截圖）

爆紅後的愛瑪史東反而不甘心被定型為偶像演員，進一步擴闊戲路，《飛鳥俠》（Birdman）為她帶來首個奧斯卡提名，《星聲夢裡人》更令她登上影后寶座。上了神枱的愛瑪，反而對表演更開放，於2018年上映的《爭寵》（The Favourite）作裸露演出，據悉劇本是沒有安排裸露場面，愛瑪自願為藝術犧牲，認為可以將角色發揮得更淋漓盡致。

愛瑪在《可憐的東西》完全豁出去演出。（電影截圖）

到拍攝《可憐的東西》時，愛瑪完全豁出去，毫無保留三點盡露，對於拍裸露戲她有如此睇法：「拍攝時當然可以點到為止，或是刪除裸露鏡頭，但這樣做的話，反而會太刻意閃躲電影的本質。我並不想要一直脫光，但我想盡全力來彰顯這個角色，那些是她成長的過程」。