任達華闊綽萬歲過兩萬　落力提攜Jeffrey︰同Stephy免費幫佢拍MV

香港影視娛樂博覽活動「Filmart香港國際影視展」於3月11至14日舉行，今日（12日）銀都機構於會場內舉行年度影視項目巡禮，邀請早前開鏡的電影《紅豆》一眾主創團隊出席。主演《紅豆》的任達華、鄧麗欣、Jeffrey魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、馮素波及方平現身，於會上分享後接受傳媒訪問。

任達華、龔慈恩、鄧麗欣與Jeffrey魏浚笙於《紅豆》裡飾演一家四口。（莫匡堯 攝）

任達華在《紅豆》裡飾演一位潮州父親，對飾演兒子的Jeffrey魏浚笙疼愛有加，他笑言Jeffrey靚仔之餘令劇組非常熱鬧：「個細佬好多嘢講、好嘈！我哋化緊妝佢又嘈、我想自己畫畫佢又嘈、喺到聽緊音佢又嘈住，但係呢個嘈反而令到有屋企嗰種熱鬧！」至於如何提攜這位後輩，華哥表示：「我而家同Stephy有個任務，就係要Jeffrey作隻歌、填埋詞，但係版權為咗報答我哋，就畀我哋嘅！」更表示會不收分毫出手：「我負責幫佢拍MV，我同Stephy免費幫佢拍MV！」

任達華受訪時表示Jeffrey魏浚笙平時好嘈，但為劇組帶來一種家的熱鬧。（莫匡堯 攝）

任達華一向相當闊綽，在拍攝《紅豆》期間亦不時萬歲：「大家都攞錢出嚟打工，我就日日都萬歲啦！你知而家香港食嘢好貴，萬歲親都兩千幾蚊！十次都二萬幾！我有時都迫佢、同Stephy講『都差唔多喇喎』Stephy都萬歲兩次，阿仔賺錢多嘛、代言又多，阿仔都會萬歲，好開心！」

Jeffrey魏浚笙教任達華派心。（莫匡堯 攝）

任達華、鄧麗欣與Jeffrey魏浚笙一家人一齊派心。（莫匡堯 攝）

劇情裡飾演一位對Stephy嚴厲的父親，但現實中對女兒Ella任佳晴則非常愛錫：「（角色）同現實都幾唔似，所以好難做！有少少難做、但係好好玩！」至於會否支持Ella未來入行，華哥表示：「佢都係想讀書先！（會支持？）女大女世界，佢一定有唔同嘅諗法，我覺得佢做咩我都會支持！」在演戲以外，華哥亦透露女兒亦會跟隨琦琦的發展傾向：「佢都睇好多電影、聽唔同嘅歌，同媽咪琦琦行下Show、睇雜誌，係一個時尚嘅人、影下相，我覺得佢都有少少時尚啲嘅精神！」