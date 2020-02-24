新手行山路線｜推介西貢小島3大特色餐廳　必試海邊山水公仔麵

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，不少人都放棄留在市區商場，是次《香港01》飲食頻道記者將會介紹3個位於西貢偏遠小島 —— 塔門、鹽田梓和東龍島的特色餐廳，及附有3條簡易行山路線，讓你行完山想找餐廳亦沒有難度。

1)香港版墾丁-塔門

塔門是西貢東郊野公園以北的小島，是本地少數一個寧靜而又原始的地方，塔門有無敵海景、大草地、奇形岩石、漁村、歷史建築，而且補給方便，一落船便會見到多家食店、士多，以下為大家介紹該區的隱世美食。

（圖片來源：IG@david_guo7）

-塔門餐廳推介:新漢記飯店

從塔門碼頭一落船就是海傍街，是塔門的主要街道，街道上有餐廳、酒家，是次推薦新漢記飯店，店內的海膽炒飯及炸墨魚丸非常有名，可以先飽餐一頓或行山後再品嘗豐富的海鮮大餐。

👇👇塔門餐廳推介:新漢記飯店👇👇

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塔門15分鐘簡易行山路線介紹

👇👇塔門行山路線👇👇

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🚏交通資訊

前往塔門碼頭：

1 從港鐵大學站B出口搭乘計程車至馬料水碼頭，再轉乘街渡，船程約1.5小時

2 從西貢市中心搭乘94號巴士至黃石碼頭，再轉乘街渡，船程約35分鐘

班次詳情請到運輸署網頁查：運輸署網頁

2)鹽田梓

鹽田梓位於新界西貢海的島嶼，又名鹽田仔，雖然村落幾近荒廢，但當地有優美的大自然景緻，近年島上亦開始藝術及保育工作，遊人既可行山、郊遊，更有古蹟景點可以觀賞，是次為大家介紹簡易行山路線並品嘗客家茶果及私房菜！

-鹽田梓餐廳推介:小島大廚

本來鹽田梓幾近荒廢，並無餐廳，但兩年前島上冒出一家私房菜餐廳「小島大廚」，為小島注入了人氣，餐廳主打私房菜，一星期只開兩三天，店舖選用本地食材，新鮮之餘亦有風味。

餐廳正正位於鹽田梓碼頭 ,可以在鹽田梓一日遊後，到餐廳品嘗海鮮美食。

👇👇鹽田梓餐廳推介:小島大廚👇👇

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👇👇1小時鹽田梓環島遊路線 +靚景👇👇

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🚏交通資訊

前往鹽田梓交通資訊:

西貢碼頭乘搭街渡直接到達

備註:星期六、日有定時街渡，平日前往則可以查詢其他船家

3)東龍島

東龍島又稱東龍洲，島上遠離人煙，環境優美，有無敵海景，設有行山徑、BBQ場、露營營地，更有多家士多作補給，行山新手絕對適合！

（圖片來源：IG@dlky_nature）

-東龍島餐廳推介:假日士多

東龍島士多與營地的距離很近，如露營不想煮食，還可以到士多食飯，店內的公仔麵具有特色，是用山水煮成，午餐肉、腸仔亦煎得香脆，另外推介鮮菇餃和炸魚片，餃子從皮到餡料均沿用自家秘方，菇香鮮甜。

👇👇東龍島餐廳推介:假日士多👇👇

👇👇東龍島簡易行山路線介紹 (短) 約1.5小時完成：👇👇

🚏交通資訊

前往東龍島交通資訊:

珊瑚海渡輪服務

2020年3月7日起增加三家村來往東龍島班次

(圖片來源:FB@珊瑚海渡輪服務)

三家村 (鯉魚門) 東龍島

逢星期六、日及公眾假期開航，來回船費$45

查證船期：珊瑚海渡輪服務