新冠肺炎｜5個口罩收納套DIY方法　梁漢文用這材料自製成本超低！

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，本港的確診人數仍有增長，戴口罩變成香港人每日必做的事！為了節省口罩的用量，不少人都想方設法將口罩重用，例如放進信封內暫存、用紙巾覆蓋口罩等。歌手梁漢文早前在社交網站，上載製作防疫用品的影片，被網民稱為「防疫達人」，日前更上載影片教自製口罩袋！

《香港01》飲食記者整理5個口罩收納方法，其中梁漢文就提供了兩個簡單方便的方法！

（影片截圖）

出外食飯時要總要脫掉口罩，但不少人為了不浪費口罩，將口罩放入信封內，食飯後再重用。不過梁漢文就認為用信封有點浪費，於是分享兩個自製口罩收納袋的教學，更可以折疊，方便攜帶。

😷😷😷按下圖睇睇5個口罩收納袋DIY方法，最後一個方法更非常環保 👇👇👇

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除了口罩之外，洗手液也是不可或缺的防疫用品，記者整理消委會認證過的11款有效殺菌的洗手液，亦有酒精搓手液及濕紙巾，但原來只有一款搓手液和濕紙巾真正有效殺菌！😰😰😰按圖睇睇哪11款洗手液真正有殺菌功效👇👇👇

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