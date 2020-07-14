6時後禁堂食｜屯門元朗天水圍7大掃街推介歎小食　必試兆禧新食坊

本港新冠肺炎疫情加劇，行政長官林鄭月娥宣布，全港食肆由7月15日起晚上6時後禁止堂食，只能外賣，令不少人叫苦連天。無法堂食，到底去哪裡外賣好？《香港01》飲食記者率先整理屯門、元朗和天水圍的7大美食街，讓大家跟著去搵食。

除了既有的民間小食街，屯門、元朗和天水圍近年有不少街市翻新，並引入多間食店組成小食街，大家落街買外賣又多個選擇。新鮮抵食的日式丼飯、鑊氣小炒、好食狗仔粉等，作為正餐或宵夜都超適合，點擊睇睇3區的7大美食街推介 👇👇

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落街搵食之前，最好查清楚新冠肺炎確診者到過的地方，盡量避開那些路線就最好。

▼▼▼ 睇睇衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 13 日） ▼▼▼

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外賣回家或是Office都有不少要注意的地方，大家可根據以下貼士，好好保障自己 👇👇

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平時Lunch Time雖然可以到食店堂食，但最好自備飯盒。想知有什麼需要注意？立即點擊睇全文 👉👉新冠肺炎｜Lunch外賣堂食14個自保貼士 叫這款外賣易食細菌落肚

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