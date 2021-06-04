撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-04 15:29

【下午茶推薦｜High Tea推介】精選6月24間人氣High Tea，包括Pier 1929、Eaton HK、文華東方酒店、Ritz Carlton、W酒店、ARTISAN LOUNGE、Madame Fù、帝京酒店、Cordis等，有2間更送超過價值$1000的高級護膚品！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】Pier 1929 —— 270度海景打卡花系下午茶

灣仔碼頭2樓新開餐廳，裝潢優雅融會東方及西式元素，有景泰藍搪瓷設計之屏風、橢圓天花、粉色花藝隧道等，每個角落都是打卡位！最新推出「花朝月夕下午茶」，可以在270度維港美景前，品嘗三式層架上的精緻鹹甜點。

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Pier 1929 地址：灣仔渡輪碼頭2樓 電話：3974 5609

【2】逸東酒店 —— Mövenpick雪糕朱古力火鍋

Eaton HK的Mövenpick雪糕朱古力火鍋一直大受歡迎，現時更延長至6月18日！下午茶可以無限品嘗超過10款口味的Mövenpick雪糕，配搭香濃的黑或白朱古力火鍋及多款配料如水果、蛋糕及棉花糖等。而且更可從菜單中揀選一款主菜，例如香草烤羊架配蒜香牛油烤波士頓龍蝦、三文魚雜錦角切魚生飯等。

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下午茶每位$128起，逢星期一至五供應，公眾假期除外。（Facebook @ 普慶）

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【3】文華東方酒店 —— 送超過$1000瑞士高級護膚品

酒店推出全新白松露瑰寶下午茶，供應多款鹹甜點，包括法式松露芝士火腿多士、1963文華芝士餅、柚子雲呢拿撻、法式66%黑朱古力蛋糕、玫瑰覆盆子奶黃雲呢拿甜點，還有鬆餅配以著名的玫瑰花果醬及牛油忌廉。

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快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【4】Ritz Carlton —— 於118樓高空歎鹹點下午茶

酒店推出「Five Elements」鹹點下午茶，供應5款鹹點及1款鹹味鬆餅，包括迷你蘑菇和牛牛肉漢堡、芥末牛油果慕斯、蝶豆花藍莓酸汁醃漬帶子、四川風味辣雞絲墨西哥玉米捲餅、金箔炸蝦多士。

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Ozone 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓 電話：2263 2270

【5】W酒店 —— 無限歎Mövenpick雪糕

酒店聯乘Mövenpick推出熱帶風情下午茶，供應多款鹹甜點，包括龍蝦柚子芒果撻、檸檬帶子配蘋果芥末醬、香橙及罌粟籽脆皮鵝肝醬、開心果桃撻等美食，更可以任食Mövenpick雪糕，現時更有8折優惠，超抵食！

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WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【6】帝逸酒店 —— 無花果鴨肝下午茶

下午茶多款鹹甜點以無花果及鴨肝入饌，包括炸煙鴨胸法國鴨肝卷、法國鴨肝火炙A5和牛壽司、法國鴨肝甜酒啫喱酥盒、無花果橙酒焦糖燉蛋、無花果檸檬芝士蛋糕、無花果迷你丹麥酥等。

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PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【7】嘉里酒店 —— 送FANCL皇牌美白產品

酒店聯乘護膚品品牌FANCL推出下午茶套餐，將美肌飲料中的主要成份加入鹹甜點中，例如海苔伴醃製三文魚、天婦羅虎蝦配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽、糖漬杏脯杏仁蛋白慕絲蛋糕、焦糖香梨配零陵香豆慕絲泡芙、糖漬菠蘿朱古力蛋糕及開心果檸檬馬鞭草忌廉馬卡龍配鮮紅莓等。

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Lobby Lounge 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓 電話：2252 5237

【8】萬麗海景酒店 —— 7折歎Häagen-Dazs下午茶

酒店聯乘Häagen-Dazs推出「繽紛果漾幻想曲」下午茶，共有13款鹹甜點，當中兩款甜點採用Häagen-Dazs™最新推出的Cocktail Collection其中兩款口味：Piña Colada雪糕及Lime Mojito雪菓。另外還有香蕉拖肥撻、奇異果馬卡龍、荔枝馬丁尼慕絲蛋糕、焦糖熱情果軟心朱古力、大蝦塔可餅配菠蘿莎莎及牛油果等美食。

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Mirage Bar & Restaurant 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓 電話：2802 8888 / 2584 6983

【9】康得思酒店 —— 抵食米芝蓮一星點心

Cordis的米芝蓮一星粵菜食府明閣推出全新下午茶，歎招牌菜式茶壼松茸竹笙清湯及明閣四小碟，當中包括至尊蜜汁叉燒、龍帶玉梨香等。以親民價錢食到米芝蓮星級點心，超抵！

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明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【10】九龍東皇冠假日酒店 —— 送$2550 Eurobeauté送護膚品

下午茶共有5款甜品和5款鹹點，包括榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕、白朱古力慕絲長泡芙、煎吞拿魚粒配番茄乾、燒牛肉藍芝士意大利香草包。每位客人更可獲贈Eurobeauté體驗裝一份及按摩或美療體驗，價值$2550！

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Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【11】8度海逸酒店 —— 激抵優惠歎多款鹹甜點

酒店推出初夏下午茶套餐，供應多款鹹甜美點，例如脆炸車打芝士、意大利風乾火腿伴蜜瓜、煙鯖魚沙律三文治、迷你法式芝士撻、櫻花草莓卷、鮮蝦蟹籽沙津、咖啡芝士蛋糕、心太軟朱古力心太軟等。

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8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座 地址：土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓 電話：2126 1960

【12】都會海逸酒店 —— 85折歎多款鹹甜點、Häagen-Dazs脆皮雪糕批

酒店推出三層架下午茶套餐，供應多款精美鹹點、提子鬆餅及自家製甜品，還有Häagen-Dazs脆皮雪糕批。下午茶每日供應，現時更有85折優惠，趕快預訂！

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咖啡廊 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【13】帝京酒店 —— 送CANVAS護膚品

酒店聯乘澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，推出玫瑰主題下午茶，供應多款鹹甜點，包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、櫻花海老軟心芝士、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、青檸玫瑰花水信玄餅等。惠顧兩位用套餐更可獲贈CANVAS護膚品和香薰口罩配飾。

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Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

【14】灣景國際 —— 75折歎芒果下午茶

酒店推出全新High Tea套餐，供應三文魚帶子芒果他他、和牛面頰肉配蘋果及焦糖洋蔥、百花炸蟹鉗配茉莉花蛋黃醬、鵝肝芝士野菌撻配藍莓醬、熱情果榛子朱古力慕絲等鹹甜點。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【15】天際萬豪酒店 —— 櫻花抹茶下午茶

酒店與昂坪360聯乘推出優惠，歎下午茶送兩張昂坪360來回纜車標準車廂門票。下午茶結合櫻花及抹茶兩大元素，供應抹茶柚子朱古力餅、櫻花梅酒果凍、雲呢拿抹茶慕絲、櫻花抹茶馬卡龍等甜點。飲品方面，則有櫻花無酒精雞尾酒及抹茶檸檬梳打水。

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天際咖啡室 地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店大堂 電話：3969 2500

【16】悅來酒店 —— 田園野餐主題下午茶

酒店推出全新主題下午茶，以野餐盒美食為靈感，供應多款美點，包括鵝肝醬伴黑魚籽、波士頓龍蝦水晶包、黃金菠蘿配蟹籽甜蝦、白玉雪燕青蘋果、竹炭馬卡龍、紅莓杏仁蛋糕、北海道3.6奶凍伴流心芒果波等。

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Simplicity 地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓 電話：2409 3226

【17】九龍香格里拉大酒店 —— 聯乘SABON

酒店聯乘身體及家居護理品牌SABON，推出以水果和茶入饌的下午茶，供應8款鹹甜點，例如慢煮三文魚醬配魚籽抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、茉莉花茶忌廉伴、紅桑子洛神花果凍、芒果慕絲、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲等。

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大堂酒廊 地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊 電話：2733 8988

【18】荃灣西如心酒店 —— 聯乘朱古力品牌Valrhona

酒店聯乘有朱古力界Hermès之稱的法國著名品牌Valrhona，推出法式下午茶，供應多款鹹甜點，例如特濃黑朱古力慕絲蛋糕、白朱古力熱情果慕絲蛋糕、純滑朱古力芒果慕絲蛋糕、朱古力牛面頰漢堡、朱古力鵝肝凍批配紅酒啫喱等。

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Sky Lounge 天空酒廊 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店41樓 電話：6313 0378

【19】百樂酒店 —— 抹茶主題

酒店推出抹茶主題下午茶，供應共11款美食，包括抹茶堅魚珍珠蠔、海膽抹茶冷麵、抹茶流心多士、抹茶豆腐慕絲蛋糕、紅豆抹茶卷、抹茶朱古力慕絲蛋糕、抹茶林明頓、抹茶忌廉芭芙、抹茶北海道3.6牛乳奶凍等，還有特色抹茶特飲。

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Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【20】港威酒店 —— 送玫瑰氣泡酒及酒杯

酒店聯乘蘋果酒品牌Somersby，推出一系列粉紅色鹹甜點，部分更加入了Somersby玫瑰氣泡酒，包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。另外還有柚子青蘋果白朱古力、煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士等美食。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【21】Madame Fù —— 送Tom Ford香氛或化妝品

餐廳推出全新意式風情下午茶，供應多款鹹甜點，包括一口西瓜配菲達芝士和薄荷、三文魚酥及羅勒醬蝦配牛油果和芒果包、海鹽焗檸檬撻、香橙馬卡龍、拿坡里巴巴蛋糕，更可以歎夏日雞尾酒。現時歎下午茶更會送Tom Ford香氛或化妝品！

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Madame Fù 地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118

【23】ARTISAN LOUNGE —— 聯乘米芝蓮二星餐廳

Artisan Lounge聯乘米芝蓮二星餐廳Arbor推出北歐風味下午茶，融合北歐和日式風格，供應各款清新美食，包括香焗牛肝菌批、金箔魚子醬迷你法式麵包、牛油果蕃茄撻、36個月伊巴尼亞火腿蜜瓜玫瑰、日式檸檬忌廉蛋卷、榛子咖啡蛋白餅等、芬蘭藍莓批、沖繩黑糖布丁等。

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Artisan Lounge 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA 地下 G008-G008A 舖 電話：2601 3428

【24】Lady Nara —— 田園野餐泰式下午茶

曼谷過江龍餐廳Lady Nara推出田園野餐下午茶，使用紅色格仔枱布和野餐藤籃營造野餐的感覺。下午茶可品嘗多款鹹甜點，包括脆芒果糯米飯、椰青果凍西米糕、斑蘭及椰子口味英式鬆餅配自家製菠蘿果醬及奶油忌廉蘸點、迷你蝦餅粉紅漢堡、鹹蛋黃脆雞等。

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Lady Nara Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號店 電話：2153 3730

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😋同場加映1：全港米線10強附配料推介😋

Facebook「香港米線關注組」至今已擁有超過10萬名粉絲，更有不少人表示自從加入了這個群組後，經常癮起去食米線！谷友影響力強大，至今熱捧多間小店，各區名店經常大排長龍。記者精選了網民推介必嗌的配料和湯底，更附上去前必睇的注意事項，讓大家朝聖前準備充足！想知港島第一是哪間？立即按圖睇全港10間必食米線😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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