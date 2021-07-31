Staycation優惠｜5折訂五星維港凱悅尚萃攻略　打卡贏埋來回機票

難得暑假，當然要約上一班朋友或另一半去staycation，嘆個奢華輕旅行！除了酒店自身優惠，原來用旅遊平台訂房更著數，今次編輯教大家用盡$5,000電子消費劵和額外折扣訂staycation，低至半價即可入住香港維港凱悅尚萃酒店，亦有其他人氣酒店如K11 MUSEA新落成的瑰麗酒店、香港皇家太平洋酒店等，只要市民接種新冠疫苗，再參加Facebook打卡活動，更有機會贏走加拿大航空雙人來回機票！



半價就可入住五星級酒店？（Trip.com）

疫苗優惠：登記即享95折兼有機會贏來回機票

為配合新冠疫苗措施，不少私人企業都推出疫苗優惠和抽獎活動，當然少不免staycation！已接種兩針疫苗的市民由即日起到8月31日，經Trip.com APP登記及訂購旅遊產品（包括staycation和玩樂門票），即享95折優惠，全個活動優惠金額達5,000萬港元，先到先得！

Trip.com這次活動還推出多重禮遇，轉發活動介面至Facebook即有機會贏得加拿大雙人航空來回機票和總值最高$3,150本地玩樂門票，即看以下教學，今個暑假玩得更抵吧！

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Staycation三日快閃優惠：半價入住維港凱悅尚萃

除了限時優惠外，別忘記第一期$5,000電子消費劵即將發放，在Trip.com使用Alipay HK，加上自身staycation優惠，便可以最抵價格嘆個輕旅行！

編輯還搜羅幾間熱門奢華酒店，只要7月30日至8月1日付款預訂，低至半價優惠起，部分還送多款玩樂套票！

香港維港凱悅尚萃酒店— 欣賞180度維多利亞海景



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去staycation當然少不免要打卡，維港凱悅尚萃酒店擁有IG女神最愛的無邊際泳池（infinity pool），邊游泳邊欣賞180度維多利亞海景，現時經trip.com訂房不只享半價優惠，還送雙人自助午餐及平日入住免費升級海景房！

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香港瑰麗酒店— 明星KOL最愛



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位於K11 MUSEA上蓋的香港瑰麗酒店以藝術裝潢聞名，吸引不少明星KOL入住，尤其浴室設計非常IGable——黑白階磚地板配豪華浴缸是不少人的打卡位，這次staycation套票還包括香港樂高探索中心門票和K11 MUSEA購物禮劵，幫你計劃好整個食玩住買行程！

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富豪香港酒店— 人均不用$1000就可入住雙人套房



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位於銅鑼灣性價比超高的五星級酒店，人均不用$1000就可入住雙人套房！而trip.com又推出staycation套票，訂房送足兩餐自助餐，以及密室逃脫遊戲門票兩張，過個與眾不同的staycation。

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香港皇家太平洋酒店— 半價優惠包雙人晚餐



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位於尖沙咀中心地帶，交通、用餐和購物都十分方便，適合星期五放工入住，來個悠閒Happy Friday，是次staycation優惠推出半價之餘，還送你沙嗲軒雙人晚餐！

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香港麗悅酒店— 連住兩晚享75折優惠



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假如兩日一夜staycation無法滿足你，不妨趁香港麗悅酒店「連住兩晚享75折」優惠，安排一個三日假期吧！這家酒店風格時尚，服務周到，位於靜中帶旺的跑馬地附近，遠離鬧市更悠閒！

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Trip.com每逢星期五、六、日便會進行Weekend Super Sale，精選酒店5折起，大家不妨定時查看網站，捕住心水酒店！

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