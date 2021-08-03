【口罩推介 / 口罩優惠 / 消費券】不少口罩品牌最近相繼推出減價優惠，係時候入貨！《香港01》食玩買記者精選了7大口罩折扣，包括人氣牌子MaskOn、z Care、Medeis等，當中有5間更可以用到消費券！



MaskOn顏色特別，連人氣男子組合MIRROR成員Jer和Lokman都有戴！（ig @ jeremylaous）

【1】MaskOn

時尚口罩品牌MaskOn推出9折優惠，於官網及全線門市買滿$400即可享全單9折，官網折後滿$400更可享免運費優惠。口罩折後$126一盒，每盒30個（獨立包裝），平均每個$4.2。

口罩規格：



· 規格：ASTM Level 2，BFE、PFE、VFE>99%

· 尺寸：17.2cm x 9.3cm（L）、15.7cm x 9.3cm（M）、14.2cm x 9.3cm（S）

· 產地：香港



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🤩同場加映1：張家朗奪金戴港產口罩 7大襯衫口罩最平$1.7個 RAZE淡粉有氣質🤩

香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運花劍決賽擊敗意大利選手奪得金牌，寫下港隊歷史佳績，全港市民都為他瘋狂歡呼。而這位「香港193劍神」最近經常戴一款立體口罩，究竟是哪一個牌子？就等記者為你解答！本文亦精選了7款襯衫必備口罩，立即按圖睇埋其餘6大襯衫必備靚色口罩推介🤩👇👇

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🤩同場加映2：深色型格系口罩9大推介最平$1.7個🤩

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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