中秋節2021｜賞月打卡秘景推介　另附3大Staycation抵玩食住優惠

秋天是旅行的季節，雖然今年港人同樣無法出國旅行，不過相信大家早已習慣留港消費。下個月便是中秋節，不妨趁這個佳節，與家人摯愛策劃一次賞月打卡之旅，為大家留下難忘的回憶。



中秋節代表「人月兩團圓」，每年都吸引不少市民出外賞月。（高仲明攝）

白泥賞月觀星一流

不少人都知，上下白泥都是看日落的好地方，但事實上白泥光害低，而且四面沒有高樓大廈，因此也是個賞月觀星的好地方。難得去白泥賞月，不如入住Ｇlamping豪華露營，除了有不同打卡景點外，亦有綠油油有機田園，在大自然下與家人欣賞美麗景色。

白泥的光害低，適合晚上觀星和賞月。（資料圖片）

西貢光害低 漫天星光浪漫之旅

西貢的萬宜水庫一向都是觀星友的熱點，因為該處光污染低，若然在天朗氣清的晚上更有機會看到漫天星斗，不過萬宜水庫的交通並不方便，因此有私家車或及早安排離開的方法。

萬宜水庫是很多觀星發燒友的觀星聖地。（資料圖片）

**按此了解更多賞月好地方**

Staycation推介1：愉景灣酒店【悠閒度假之旅】住宿套票



若然想舒舒服服賞月，或者與摯愛享受一個浪漫的假期，那staycation就是最愛的選擇。政府於8月向市民派發第一期消費券，故大家亦可以利用消費券，staycation好好放鬆一下。香港愉景灣酒店推出【悠閒度假之旅】住宿套票，只需$2,098起，包一晚客房住宿及雙人自助晚餐及早餐。另外，客人到酒店餐廳亦享有85折餐飲優惠及免費使用酒店游泳池及健身室（視乎酒店當日情況而定），😎立即到「01空間」購買酒店套票連住宿、自助晚餐及自助早餐。 只要以 #ALIPAY #支付寶 及 #TapNGo 以卡號付款，就可以使用消費券。

+ 8

Staycation推介2：維港凱悅尚萃酒店 嘆 「chill」級泰式傳統按摩體驗



平日工作忙碌，難得可以休息一下，當然要對身體好一點。香港維港凱悅尚萃酒店推出「食．住．嘆」住宿計劃，除了提供標準雙人套房住宿一晚、自助早餐及Cruise空中餐廳及酒吧二人套餐外，更包泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa提供的皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗，讓住客能夠暫時放低工作的忙碌，好好享受慢活的節奏。**立即到「01空間」購買酒店住宿體驗優惠**

+ 6

Staycation推介3：六國酒店【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】 食盡60款美食放題



如果喜歡與摯愛享受美食，或者可以選擇香港六國酒店【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+早餐住宿套餐。它除了包一晚高級客房住者外，入住當晚更可享用4小時【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】任點任食晚市放題，再加上超過60款環球美食，必定能夠滿足嘴饞的大家。**即上「01空間」購買住店住宿套票**

同場加映：香港瑰麗酒店chill住寫意之旅

若然想在假日好好chill一下，或者可以選擇香港瑰麗酒店【夏日寫意遊】酒店住宿套票，包一晚九龍山景或海景客戶住宿連早餐，及酒店餐飲體驗一次。**詳情即進入「01空間」了解更多**