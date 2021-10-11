萬聖節好去處｜Staycation嘆龍蝦美食　挑戰恐怖漫畫大師詭異世界

萬聖節很快便到，雖然酒吧恢復營業，但在疫情的陰霾下，加上限聚令，未必能像以往一大班人齊齊狂歡盡興。不過，也可相約三五知己或摯愛，一邊享受美食，一邊感受萬聖節帶來的氣氛，甚至體驗一下日本恐怖漫畫大師的驚慄場面！



驚慄場景打卡 體驗日本恐怖美學

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，他的作品不單深受日本人歡迎，漫畫內容更被翻譯成12種語言，風靡歐洲、亞洲及南北美洲。伊藤潤二的漫畫以獨特細膩的手繪線條、精巧的構圖，配以驚慄的故事及畫面，令人思考人性和故事的佈局。南豐紗廠於本月（10月）舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗館，更模擬出五個伊藤潤二經典漫畫故事主題，包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江‧鬼屋》，近距離體驗恐怖美學的張力與世界觀。

按圖即睇「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗館7大不可錯過打卡位👇👇👇

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2.4米高怪物造型

每個展區都有一個重要經典場景，觀眾可在空間狹小的展區中，聚焦主角的1:1真人比例模型，壓逼感十足！其中最為人所熟悉的美女角色富江，更會以2.4米高的怪物造型登場，高大怪異的樣貌配合昏暗的環境，令人倍添恐懼，是萬聖節不錯的節目選擇。

Staycation嘗盡精緻美饌

欣賞完大師作品想紓緩一下不安感，又或對恐怖鬼怪興趣不大？不妨來個舒適的staycation，享受寧靜的環境、豐富的美饌，chill住歡度節日。

香港瑞吉酒店：早餐晚餐下午茶隨你點嘆

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）推出【Stay & Dine 精緻佳餚住宿體驗】套票，包括一晚豪華客房住宿及豐富早餐，另外入住的客人亦可以於The Drawing Room或客房內尊享三道菜二人晚餐，或者享受二人下午茶。**即上「01空間」了解詳情」** (可使用消費券以支付寶或輸入Tap&Go「拍住賞」卡號付款)

香港瑞吉酒店【Stay & Dine 精緻佳餚住宿體驗】$3,231起，包括豐富早餐．三道菜晚餐或精選下午茶．泊車服務優惠．住宿套票

按圖即看香港瑞吉酒店【Stay & Dine 精緻佳餚住宿體驗】套票詳情👇👇👇

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香港黃金海岸酒店：免費享用迷你酒吧伴陽光海灘

愛享受陽光享海灘，那可選擇香港黃金海岸酒店的【食「享」假期】套票，包括一晚豪華海景客房住宿及雙人早餐，另外亦可免費享用房內迷你酒吧及由酒店往返尖沙咀的穿梭巴士服務等。**立即登入「01空間」了解詳情及報名** (可使用消費券以支付寶或輸入Tap&Go「拍住賞」卡號付款)

香港黃金海岸酒店 【 食「享」假期】$1,065起，套票包含：一晚豪華海景客房住宿、雙人早餐、免費享用房內迷你酒吧及免費獲贈零食包乙個等。

按圖即看香港黃金海岸酒店【食「享」假期】套票詳情👇👇👇

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六國酒店：和風美食放題送龍蝦牛柳鴨肝

疫情下限制了出遊的機會，不少港人都記掛著日本，尤其她的美食。其實留港staycation一樣可以滿足嘴饞的你。香港六國酒店推出【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+早餐住宿套餐，除了包括一晚高級客房住宿之外，入住當晚亦可享用4小時任點任食晚市放題，每位顧客可獲贈【龍蝦•牛柳•鴨肝】1份及精選白酒1杯，此外，酒店更提供了超過60款美食任點任食，一解「鄉愁」。**立即登入「01空間」了解詳情並購買套票** (可使用消費券以支付寶或輸入Tap&Go「拍住賞」卡號付款)

香港六國酒店【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+ 早餐住宿套餐- $1,188起，套票包含：一晚高級客房住宿、入住當晚享用4小時【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】任點任食晚市放題及翌日享用早餐套餐。

按圖即看六國酒店推出【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+早餐住宿套餐詳情👇👇👇

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