行山路線入門或專業級任揀　滑雪高球抱石4大室內活動一家都啱玩!

秋高氣爽，又是登高的季節。香港有很多遠足行山路線，但一般路線可能已經滿足不到你，東梅古道那邊你又到過未？到東梅古道走一趟，古道經奧運林下行至大蠔灣，全程樓梯較少，上落不多。想挑戰高難度路線，亦可選擇逆走「杯靈雙渡」，那是一眾山友形容為「四大行山考牌路線」之一。不過，若然想舒舒服服留在室內鍛鍊身體，以下亦有不少選擇。



秋高氣爽，絕對是行山遠足的好時間（資料圖片/顏銘輝攝）

東梅古道：一家大小4小時輕鬆走完

由東涌出發，沿翔東路單車徑，接上東梅古道，途經白芒、牛牯塱、亞婆塱，並於梅窩結束，全程10公里，花約4小時。沿途近半路程有遮陰位，而且路線較平坦，上落幅度較少，就算是小朋友都能夠輕鬆駕馭，是適合一家大小的初級行山路線。

難度：2/5

風景：2/5

路線：東涌>奧運林>白芒>奧運徑>牛牯塱>亞婆塱>望渡坳避雨亭>銀礦洞>銀礦灣瀑布>白銀鄉>梅窩

按圖看清「東梅古道」沿途風景：

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杯靈雙渡：爆星路線要量力而為

另一條路線就是與「環湖出咀」、「一尖三咀過四灣」、「狗牙嶺三牙全走」並列為「四大考牌路線」的「杯靈雙渡」。所謂「杯靈」，就是杯渡山和靈渡山的意思，全程約12公里，大約需時7.5小時。路線「爆星」是因為沿途的上下波幅大，加上大部分路段都是以碎石為主，是體能和耐力的考驗，如果遇上天氣不佳更是絕不宜前行。另外，圓頭山路段較多長草叢生，在天氣乾燥的時分容易割傷皮膚，因此建議穿著長褲。

難度：5/5

風景：5/5

路線：靈渡寺＞萬壽嶺＞圓頭山＞一線脊＞寶塘嶺＞乾山＞茅圓山＞良田坳＞獅子頭＞青山＞青山寺

按圖看清「杯靈雙渡」沿途風景：

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室內滑雪道：全天候感受滑雪速度

行山遠足等戶外活動總受天氣限制，其實近年亦有不少戶外活動移師至室內進行，讓更多市民能夠全天候享受運動帶來的樂趣，不受天氣或地域上的影響。就像滑雪，Slope Infinity夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程中，可讓初學滑雪者在電動斜台上先熟習滑雪的技巧，他們可利用真的滑雪器材，包括雪撬、雪靴、滑雪桿、滑雪板等，模擬在真正的雪道上滑行。此外，場館亦設有多塊大型鏡子，參加者可在練習時觀察自己的優缺點，繼而改善滑雪的技巧。**透過「01空間」報讀課程，可享有8折優惠**

Slope Infinity 夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程👉01空間8折優惠價：$988 (原價$1,233)

👉55分鐘訓練課程(1-3人適用)

👉每組可選滑雪或滑雪板其中一款學習

👉小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行並由一位教練指導

按圖看清Slope Infinity夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程學習情況及詳情：

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新手抱石班：初嘗奧運刺激感

今屆東京奧運新增攀石項目，其中抱石更是考驗參賽者的耐力、體能和智力，既要思考攀爬路線，同時要衡量體能的消耗。想嘗試抱石的的樂趣，可參加新手抱石班，參加者會跟隨導師的指導，了解抱石玩法及基本技巧。導師會講解所有安全指引及下跌技巧，避免受傷。完成課程的參加者更會獲得一張全日任玩通行證，與朋友一展身手。**立進入「01空間」了解詳情**

JUST CLIMB - 新手抱石班👉01空間優惠價：$319 (原價$398)

👉包括課後全日任玩通行證

👉攀石鞋租借

👉50分鐘專業導師指導，教授抱石技巧

按圖看清JUST CLIMB - 新手抱石班學習情況及詳情：

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室內高球：毋懼天氣限制

高爾夫球過往都被視為「貴族運動」，但隨著愈來愈普及，不少家長也讓小朋友學習。不過要玩高球，往往需要加入球會，價格不菲，而且容易受天氣影響。要嘗高球的樂趣，或者可參加GolfZon高爾夫球同樂日，參加者會由專業教練指導，學習不同高球技巧。有興趣的更可報讀四堂的課程，逐步了解揮杆等技巧。**立即透過「01空間」報名即可享折扣優惠**

GolfZon高爾夫球同樂日👉01空間9折優惠價：$450起

👉專業教練指導

👉1節不多於 6人

👉課堂每節1小時包括練習球道

按圖看清GolfZon高爾夫球同樂日情況：

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同場加映：NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA

運動遊樂競技場「SPORTAINMENT ARENA」專為熱愛運動和競技的人而設，場內設有9大遊戲區，包括球類活動挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲。玩家可以與朋友一邊同場競技，一邊探索運動的樂趣。**立即進入「01空間」了解更多**

NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA👉01空間 獨家網上售票：$90起

👉適合小朋友放電

👉設9大遊戲園區

按圖看清NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA情況：