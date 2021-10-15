萬聖節｜上環挑戰靈異傳聞60分鐘燒腦LARP　5驚慄體驗$220有得玩

萬聖節還有約兩星期便到了，要感受節日的氣氛，一套恐怖電影已經不足以滿足大膽愛驚險的人。反而走入街頭巷尾，在幽暗的環境下一邊聽著鬼故事，一邊尋找線索解決問題更來得刺激，代入感更強。不妨趁周末與朋友一同參加沉浸式故事體驗團，又或「主演」一部驚慄片，與其他角色一同感受劇本殺的氛圍鬥智鬥力，找出真兇。



又到萬聖節，當然要找一些節目「應節」（ViuTV@入住請敲門2截圖）

沉浸式劇場 街頭挑戰驚嚇劇目

「沉浸式劇場」亦稱「參與式劇場」，即觀眾不再以「旁觀者」的身分參與一套劇目，而是成為當中的一分子，而劇場亦不再受到地方的限制，展場、房間、廢墟，甚至街頭都可以成為故事中的場景。參加者需在演員的帶領下，經歷整個故事，甚至協助演員尋找線索，推進劇情的發展。就像萬聖節主題沉浸式故事體驗團《靈魂修理員》，60分鐘的劇場將會在中上環街頭上演，參加者會在演員的帶領下成為《靈魂修理員》小隊的一分子，一邊聽著中上環的靈異傳聞，一邊完成任務，既要挑戰膽量，同時燒腦解難。👻**立即進入「01空間」了解詳情，更可以優惠價購買門票**

👻《靈魂修理員》萬聖節主題沉浸式故事體驗團

活動日期：10月22 - 23日 ; 10月30-31日

場次：7:30PM ; 9:15PM ; 11PM

時間：約60分鐘

地點：中上環街頭

01空間優惠價：$220（原價$270）

《靈魂修理員》 萬聖節主題沉浸式故事體驗團 - $220（圖片由港式情侶提供）

劇本殺網紅命案 尋找真兇洗脫嫌疑

所謂「劇本殺」，就是「真人角色扮演遊戲」（LARP, Live-action Role Play Game），每個參加者都有自己的角色、劇本，房間內更有不同設置、間隔、道具，甚至電子機關，讓參加者能夠沉浸在疑幻似真的場景中，破解不同謎題、搜集證據，最後找出真相及真兇。隨著故事的推進，每個角色都會對事情的來龍去脈愈來愈清晰。為了從懸疑事件中整理出故事的發生經過，每個角色都要通力合作，因為他們性格和動機都有著關連性，隱藏了破案的關鍵。如《網紅之死》圍繞著5個KOL所發生的命案，每個參加者都有嫌疑，他們需要合作解難並找出真兇，洗脫嫌疑和了解事情的真相。👻**以「01空間」購買門票，可以優惠價$1,500入手6人體驗套票**

👻《網紅之死》- LARP 實境人物扮演推理遊戲

日期：由即日起至10月31日

活動時段：10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:00, 21:30

地點：香港尖沙咀廣東道80號 Cantonyama 3樓

費用：$1,500

*本遊戲包含驚嚇及恐怖情節，參與前可根據自己膽量選取標準版及特恐版。



按圖看清劇本殺《網紅之死》部分場景：

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糖街「片場」起火真相 60分鐘超驚嚇

萬聖節的必玩節目，非鬼屋莫屬。因疫情關係，香港兩大主題樂園的鬼屋都欠奉，不過市民亦毋須失望，因為銅鑼灣糖街就有一座「鬼屋」等著大家勇闖！糖街製片廠的【驚慄電影體驗館】是以虛構故事為藍本的鬼屋遊戲，參加者需要親身走入「片場」，完成故事中的任務，才可以了解當年製片廠起火的原因。糖街製片廠網址

糖街製片廠【電影體驗館】

日期：逢星期四至日

時間：晚上６時及８時

費用：$748 - $1,320

👻按片即睇糖街製片廠Teaser

4D體感VR打喪屍 4人迎戰超刺激

體感遊戲近年深受年青輕人歡迎，除了超真實的畫面外，豐富的體感容易令參加者代入其中。就好像位於D2 PLACE的VAR LIVE，2,800呎的活動空間，提供多款VR驚嚇類遊戲，例如玩家在「地鐵驚魂」、「生化煉獄三部曲」，可與朋友合力迎擊排山例海的喪屍群，在「恐懼鬼屋」中，玩家更需要在手無寸鐵的情況下，正面對抗驚嚇鬼魂，少一點膽量都難以成功。除了萬聖節精選遊戲之外，更有「極限對決」和「趣味天地」，適合一家大小入場體感VR遊戲的刺激快感。於10月29 - 31日VAR LIVE更舉辦一連三天的萬聖節派對，推出VR恐怖遊戲《恐怖病院》，更有一系列小遊戲和專業特效化妝。**以「01空間」購買優惠門票更可以$248任飲任玩60分鐘**

*8歲或以上均可參加

👻VR 虛擬實境體驗

日期：10月29日至31日

01空間優惠門票：$368 (原價$398)；60分鐘任飲任玩套票 $248 (原價$280)

按圖看清4D體感VR遊戲：

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同場加映：《盂蘭勝會》 LARP實境人物扮演推理遊戲優惠票

傳說民初時的香港，有一條偏僻的古村—鎖羅門村，村內有殭屍出沒，所以每逢農曆七月十四日，村中都會舉辦盂蘭勝會，戲班敲鑼打鼓，為酬神慰鬼上演神功戲。不過，正當密鑼緊鼓準備開場時，突然發生始料不及的事情，並且需要每位參加者共同合作找出事情的真相，究竟誰是真兇？**立即進入「01空間」，並以優惠價購買多人體驗套票**

*本遊戲包含驚嚇及恐怖情節，參與前可根據自己膽量選取標準版及特恐版。



《盂蘭勝會》- LARP 實境人物扮演推理遊戲

日期：由即日起至10月31日

活動時段：11:00, 14:00, 17:00, 20:00

01空間優惠價：六人體驗$2,394 (原價$2,700)；七人體驗$2,793 (原價$3,150)；八人體驗$3,192 (原價$3,600)

按圖看《盂蘭勝會》 LARP部分實境：