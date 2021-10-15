萬聖節2021｜派對小食5推介　血漿朱古力魔辣檸檬茶骨頭人陪過節!

萬聖節尚有兩星期便到，古靈精怪、鬼異有趣的小吃和飲品當然少不了！不少品牌都各自推出應節食品，有些恐怖驚嚇，有些則得意可愛，有得食有得玩，還不約齊三五知己，於家中舉辦鬼馬哈囉喂奇趣派對！



Godiva得意可愛造型朱古力

比利時朱古力品牌Godiva今年推出2款萬聖節朱古力禮盒特別套裝，漸變紫色與橙色配搭襯托得意可愛的南瓜和小鬼外型，6顆禮盒包括了G Cube松露黑朱古力同一盒牛奶朱古力豆，而18顆禮盒更包含了G Cube松露朱古力、黑朱古力、牛奶朱古力、榛子牛奶等不同口味，開派對就最適合不過了！

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Marks & Spencer超逼真毛毛蟲大腦糖果

英國品牌馬莎Marks & Spencer今年亦推出一系列萬聖節食品，當中的造型更有驚喜，包括血絲眼球、毛毛蟲、南瓜、蜘蛛網等，其中血漿腦袋白朱古力更有紅色海鹽焦糖夾心，又逼真又好味！

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龍島嘩鬼南瓜貓趣怪造型禮盒

南瓜貓、科學怪人、鬼怪、木乃伊這些經典恐怖人物將化身成可愛角色！龍島推出5款萬勝節期間限定禮盒，包括朱古力、馬卡龍、曲奇禮盒等，每款食物都經過精心設計，外型趣致吸引，而薑餅人更變成木乃伊和骨頭人，絕對是萬聖節的打卡之選。

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Starbucks萬聖節南瓜味咖啡

要數到萬聖節的主角，又怎可以少了南瓜。今年Starbucks星巴克再次推出了三款以南瓜為主題的萬聖節特別版飲品，包括南瓜批鮮奶咖啡、南瓜批忌廉冷萃咖啡和南瓜批咖啡星冰樂。南瓜的甜味和咖啡的甘醇出奇地夾，如果配上南瓜粉風味就更獨特了。

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維他魔辣檸檬茶 玩味十足

除了視覺上的驚嚇，今年大家更可以與朋友一起挑戰味蕾的衝擊。維他近日推出限定「魔辣檸檬茶」，以VLT紅茶檸檬的比例，配以斷魂椒口味，火辣辣「夠澀夠爆」的口感絕對令人耳目一新。現在只要於指定期間購買兩件VLT產品（當中包括一支「魔辣檸檬茶」）更有機會羸取「限量版VLT 魔辣．骰」，與朋友一邊飲一邊玩。

按圖睇維他VTL「魔辣檸檬茶」及遊戲參加辦法：

「限量版VLT魔辣．骰大抽獎」

參加日期：即日起至10月20日

參加辦法：於指定期間在便利店購買兩件VLT產品（當中包括一支「魔辣檸檬茶」），再Whatsapp單據至9334 5749即可參加抽獎

贏取禮品：限量版VLT魔辣．骰

指定銷售點：全港7-11便利店及Circle K 便利

名額：60名



