01空間周年慶｜1+1優惠半價換飛　報聖誕工作坊/活動激減$200

半價去迪士尼、海洋公園和LEGOLAND主題樂園？為慶祝「01空間」一周年，1+1驚喜優惠隆重登場！由即日至12月31日期間，用推廣碼「XMAS2021」報名參加工作坊和活動，即享折上折高達$200折扣；還可免費參加活動賞積分，以低至半價換購迪士尼、海洋公園和LEGOLAND主題樂園門票，快把握機會報名精彩活動吧！



1+1第一彈 推廣碼享折上折

轉眼聖誕節又到了，想過一個別具意義又有特色的佳節，最適合就是與朋友和另一半參加DIY手工藝工作坊，製造難忘回憶之餘，還可為對方送上獨一無二的聖誕禮物，「01空間」向來以折扣價提供各種特色工作坊及獨家活動優惠（按此瀏覽），適逢「01空間」周年慶和聖誕前夕，更推出折上折優惠加碼，只要報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享$50至$200優惠不等，立即看看編輯精選活動吧！

輸入推廣碼「XMAS2021」

— 報$500或以上的工作坊/活動 - 即減$200

— 報$400-$499工作坊/活動 - 即減$100

— 報$250-$399工作坊/活動 - 即減$50



水晶押花紅酒杯工作坊

參加者可自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的水晶押花紅酒杯。工作坊選用的花材都由真花製作而成，延續花之美。按此報名及了解詳情

精緻實用的押花酒杯，節日與朋友小酌時便大派用場。（Fleur Doux's studio）

水晶押花紅酒杯工作坊

地點：上環秀平商業大廈11樓 Fleur Doux's studio

「01空間」優惠價：$360/人（原價$400）

於報名時輸入推廣碼👉🏻「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！

生態盆景工作坊

近年流行迷你精緻的玻璃生態盆景，只靠容器內的水蒸發、凝結養殖盆中植物，形成自給自足的微生態系統。這幾款工作坊會教授築建生態盆景，以天然石材和鮮青苔堆砌高山低谷，成為別具特色的藝術精品。按此報名及了解詳情

按圖看「生態盆景工作坊」詳情：

生態盆景工作坊

地點：大館3座2樓204A Bonart

「01空間」優惠價：$342-$1620（原價$380-$1800）（視乎成品類型）於報名時輸入推廣碼👉🏻「XMAS2021」，即享折上折高達$200優惠，名額有限，報名從速！

皮革薔薇玫瑰玻璃瓶手作班

乾花製作就見得多，有沒有試過用皮革做玫瑰？曾獲選2018-19「十大匠人選舉」十強的JK Collection以皮革花聞名，參加者在課堂製作一支直徑約8cm的皮革薔薇玫瑰花朵，並從中學習花瓣塑形和鋸齒形葉邊等製造技巧。按此報名及了解詳情

玫瑰花瓣需逐一以人手塑形拼砌，十分有心思！（JK Collection）

皮革薔薇玫瑰玻璃瓶手作班

地點：香港新蒲崗六合街23號萬昌中心25樓05室

「01空間」優惠價：$2,880/二人（原價$3240）於報名時輸入推廣碼👉🏻「XMAS2021」，即享折上折高達$200優惠，名額有限，報名從速！

1+1第二彈 免費文創活動加送積分

為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，

「01空間」與香港設計中心合作舉辦「設計營商周城區活動」2021，由即日起至12月31日，參加設計營商周城區活動，例如香港插畫及文創展、香港雀鳥立體書籤工作坊，還有線上講座大談MIRROR熱潮，費用全免，更加送1,888 「01積分」，讓你以低至半價換購迪士尼、海洋公園和LEGOLAND主題樂園等活動門票，名額有限，送完即止！

免費報名「設計營商周城區活動」

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按此即看「01空間」活動詳情

傳統玻璃霓虹體驗班一日體驗班（一人)

$1,300（01空間折上折優惠）HK$1,700（原價）

傳統玻璃霓虹體驗班一日體驗班 (二人同行優惠)

$2,300（01空間折上折優惠）HK$2,800（原價）

傳統玻璃霓虹體驗班四日體驗班（一人)

$2,300（01空間折上折優惠）HK$2,800（原價）

傳統玻璃霓虹體驗班四日體驗班(二人同行優惠)

$4,200（01空間折上折優惠）HK$4,600（原價）

皮革玫瑰花工作坊（一人）

$320（01空間折上折優惠）HK$520（原價）

皮革玫瑰花工作坊（二人同行）

$736（01空間折上折優惠）HK$1,040（原價）

手工天然唇膏工作坊親子套票 (一大一小)

$230（01空間折上折優惠）HK$398（原價）

手工天然唇膏工作坊親子套票 (一大一小)

$235（01空間折上折優惠）HK$298（原價）

【塔羅占卜】預測您未來的運勢1人票

$460（01空間折上折優惠）HK$700（原價）

塔羅解讀初體驗 — 心靈塔羅BB班1人票

$280（01空間折上折優惠）HK$350（原價）

塔羅解讀初體驗 — 心靈塔羅BB班奧修禪卡一副

$280（01空間折上折優惠）HK$350（原價）

珍珠首飾工作坊二人同行

$1,080（01空間折上折優惠）HK$1,440（原價）

珍珠首飾工作坊親子(一大一小 (4 - 11 歲)

$680（01空間折上折優惠）HK$980（原價）

珍珠首飾工作坊額外一位成人

$480（01空間折上折優惠）HK$720（原價）

珍珠首飾工作坊額外一位小童(4 - 11 歲)

$280（01空間折上折優惠）HK$280（原價）

全能貓奴速成班早鳥優惠

$788（01空間折上折優惠）HK$2,950（原價）

全能狗主速成班早鳥優惠

$1,488（01空間折上折優惠）HK$4,250（原價）

DIY電氣進階班一人票

$990（01空間折上折優惠）-（原價）

DIY水喉班一人票

$990（01空間折上折優惠）-（原價）

皇牌裝修防伏班一人票

$780（01空間折上折優惠）-（原價）

家居維修DIY班一人票

$1,180（01空間折上折優惠）-（原價）

家居維修DIY班一人票 + 加購移民必備DIY套裝

$1,380（01空間折上折優惠）-（原價）

角落生物幻彩鏡工作坊

1人票$320（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

《星夜》繪畫工作坊1人票

$311（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

Art for Toddlers幼兒綜合藝術班 (3-5歲)1人票/ 4堂

$600（01空間折上折優惠）HK$880（原價）

Advance Painting Class進階繪畫班 (12歲或以上)1人票/ 4堂

$760（01空間折上折優惠）HK$1,080（原價）

Visual Art Progressive Class視藝精進班 (6-11歲)1人票/ 4堂

$680（01空間折上折優惠）HK$960（原價）

國畫創作大師-水墨峰烏扇面工作坊1人票

$245（01空間折上折優惠）HK$330（原價）

剪影立體油畫/霓虹燈油畫工作坊剪影立體油畫工作坊 - 1人票

$482（01空間折上折優惠）HK$560（原價）

剪影立體油畫/霓虹燈油畫工作坊霓虹燈油畫工作坊 - 1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

Pokémon魔法森林｜ 玻璃發光擺設工作坊1人票

$320（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

青苔生態盆景工作坊Drop

$538（01空間折上折優惠）HK$820（原價）

青苔生態盆景工作坊Dome

$322（01空間折上折優惠）HK$580（原價）

青苔生態盆景工作坊Bomb

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

多肉植物盆景工作坊Woody

$1,150（01空間折上折優惠）HK$1,500（原價）

多肉植物盆景工作坊Cube

$480（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

多肉植物盆景工作坊Pyramid

$412（01空間折上折優惠）HK$680（原價）

樹樁生態盆景工作坊Egg

$2,050（01空間折上折優惠）HK$2,500（原價）

樹樁生態盆景工作坊Spiral Plus

$1,780（01空間折上折優惠）HK$2,200（原價）

樹樁生態盆景工作坊Candy Jar

$1,600（01空間折上折優惠）HK$2,000（原價）

小夜燈工作坊1人票

$292（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

手捏陶藝花器 / 星空乾花瓶工作坊1人票

$440（01空間折上折優惠）HK$650（原價）

手捏陶藝花器 / 星空乾花瓶工作坊1人票

$350（01空間折上折優惠）HK$560（原價）

陶瓷X天然石手鏈工作坊1人票

$370（01空間折上折優惠）HK$580（原價）

手捏收納陶罐工作坊1人票

$440（01空間折上折優惠）HK$650（原價）

陶瓷迷你火鍋1人票

$470（01空間折上折優惠）HK$680（原價）

陶瓷吊飾/耳環頸鏈/飾物碟工作坊-戒指／飾物／香薰碟1人票

$440（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

陶瓷吊飾/耳環頸鏈/飾物碟工作坊-戒指／飾物／香薰碟1人票

$360（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

陶瓷杯工作坊1人票

$410（01空間折上折優惠）HK$620（原價）

陶瓷小碗工作坊1人票

$340（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

迷你拉坯工作坊1人票

$370（01空間折上折優惠）HK$580（原價）

花環頸鏈工作坊1人票

$360（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

陶瓷動物擺設工作坊1人票

$340（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

陶瓷牙籤筒工作坊1人票

$340（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

陶瓷卡片座工作坊1人票

$340（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

陶瓷印章工作坊1人票

$370（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

陶瓷空氣草掛架/盆工作坊1人票

$350（01空間折上折優惠）HK$460（原價）

陶瓷動物花碗工作坊1人票

$410（01空間折上折優惠）HK$620（原價）

陶瓷葉脈碟工作坊1人票

$300（01空間折上折優惠）HK$520（原價）

水晶押花紅酒杯工作坊1人票

$310（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

小花園玻璃發光擺設1人票

$300（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

押花香薰加濕小夜燈工作坊1人票

$310（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

押花首飾盒工作坊1人票

$274（01空間折上折優惠）HK$360（原價）

押花座台鏡工作坊1人票

$238（01空間折上折優惠）HK$320（原價）

押花時鐘工作坊1人票

$274（01空間折上折優惠）HK$360（原價）

心形樹擺設工作坊1人票

$290（01空間折上折優惠）HK$400（原價）

語句星球儀工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

木製手錶(女裝) 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$530（原價）

木製手錶(男裝) 工作坊1人票

$420（01空間折上折優惠）HK$580（原價）

皮藝 - 雙翼名片收納包 工作坊1人票

$270（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

皮藝 - 手風琴咭片套 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

輕木工系列 - 六角座檯燈 工作坊1人票

$415（01空間折上折優惠）HK$680（原價）

輕木工系列 - 木製小燈箱 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

藝術與手創精品 - 月夜星願燈 (大號) 工作坊1人票

$430（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

藝術與手創精品 - 月夜星願燈 (小號) 工作坊1人票

$300（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

藝術與手創精品 - 月夜星願燈 (中號) 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$450（原價）

藝術與手創精品 - 月夜星願燈 (加大號) 工作坊1人票

$500（01空間折上折優惠）HK$620（原價）

鐳射切割應用 - 最掛係你．木衣架 工作坊1人票

$240（01空間折上折優惠）HK$350（原價）

大型木工系列 - 木馬搖搖椅 工作坊1人票

$1,312（01空間折上折優惠）HK$1,680（原價）

大型木工系列 - 馬鞍小板櫈 工作坊1人票

$410（01空間折上折優惠）HK$620（原價）

皮藝 - 口袋小鏡子 工作坊1人票

$200（01空間折上折優惠）HK$320（原價）

皮藝 - 皮製小手袋 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$640（原價）

輕木工系列 - 桌上空氣草盆栽系列．女王頭 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

輕木工系列 - 桌上空氣草盆栽系列．英特工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

輕木工系列 - 桌上空氣草盆栽系列．鲁卜拉 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

鐳射切割應用 - 木製糖果機 (配扭蛋球) 工作坊1人票

$350（01空間折上折優惠）HK$610（原價）

鐳射切割應用 - 座檯香薰加濕器 工作坊1人票

$330（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

紋藝工作坊體驗一位

$390（01空間折上折優惠）HK$580（原價）

Mosaic 旋轉木馬燭台燈工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

Mosaic 旋轉木馬燭台燈工作坊2人票

$484（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

Mosaic 旋轉木馬燭台燈工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

Mosaic 旋轉木馬燭台燈工作坊4人票

$1,016（01空間折上折優惠）HK$1,520（原價）

天然有機潤唇膏 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

天然有機潤唇膏 工作坊2人票

$484（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

天然有機潤唇膏 工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

天然有機潤唇膏 工作坊4人票

$1,016（01空間折上折優惠）HK$1,520（原價）

星空蠟燭 香薰小夜燈 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

星空蠟燭 香薰小夜燈 工作坊2人票

$484（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

星空蠟燭 香薰小夜燈 工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

星空蠟燭 香薰小夜燈 工作坊4人票

$1,016（01空間折上折優惠）HK$1,520（原價）

保鮮花藝香薰機 工作坊1人票

$450（01空間折上折優惠）HK$450（原價）

保鮮花藝香薰機 工作坊2人票

$610（01空間折上折優惠）HK$900（原價）

保鮮花藝香薰機 工作坊3人票

$948（01空間折上折優惠）HK$1,350（原價）

保鮮花藝香薰機 工作坊4人票

$1,240（01空間折上折優惠）HK$1,800（原價）

浮游花藝 香薰擴香瓶 工作坊1人票

$420（01空間折上折優惠）HK$420（原價）

浮游花藝 香薰擴香瓶 工作坊2人票

$556（01空間折上折優惠）HK$840（原價）

浮游花藝 香薰擴香瓶 工作坊3人票

$871（01空間折上折優惠）HK$1,260（原價）

浮游花藝 香薰擴香瓶 工作坊4人票

$1,144（01空間折上折優惠）HK$1,680（原價）

浮游花藝 手工筆 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

浮游花藝 手工筆 工作坊2人票

$484（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

浮游花藝 手工筆 工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

浮游花藝 手工筆 工作坊4人票

$1,016（01空間折上折優惠）HK$1,520（原價）

浮游花藝 首飾系列 工作坊1人票

$450（01空間折上折優惠）HK$450（原價）

浮游花藝 首飾系列 工作坊2人票

$610（01空間折上折優惠）HK$900（原價）

浮游花藝 首飾系列 工作坊3人票

$948（01空間折上折優惠）HK$1,350（原價）

浮游花藝 首飾系列 工作坊4人票

$1,240（01空間折上折優惠）HK$1,800（原價）

馬卡龍擴香石 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

馬卡龍擴香石 工作坊2人票

$484（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

馬卡龍擴香石 工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

馬卡龍擴香石 工作坊4人票

$1,016（01空間折上折優惠）HK$1,520（原價）

流沙畫 工作坊1人票

$380（01空間折上折優惠）HK$380（原價）

流沙畫 工作坊2人票

$469（01空間折上折優惠）HK$760（原價）

流沙畫 工作坊3人票

$769（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

雲石紋擴香石 工作坊1人票

$288（01空間折上折優惠）HK$288（原價）

雲石紋擴香石 工作坊2人票

$307（01空間折上折優惠）HK$576（原價）

雲石紋擴香石 工作坊3人票

$535（01空間折上折優惠）HK$864（原價）

雲朵小夜燈 工作坊1人票

$288（01空間折上折優惠）HK$288（原價）

雲朵小夜燈 工作坊2人票

$307（01空間折上折優惠）HK$576（原價）

雲朵小夜燈 工作坊3人票

$535（01空間折上折優惠）HK$864（原價）

印章體驗工作坊—凸粉應用一人票

$350（01空間折上折優惠）HK$500（原價）

印章體驗工作坊—凸粉應用二人票

$740（01空間折上折優惠）HK$940（原價）

橡皮章工作坊一人票

$300（01空間折上折優惠）HK$600（原價）

橡皮章工作坊二人票

$840（01空間折上折優惠）HK$1,140（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊燭台

$320（01空間折上折優惠）HK$320（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊迷你檯燈

$360（01空間折上折優惠）HK$460（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊檯燈

$390（01空間折上折優惠）HK$490（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊鵝頸燈

$490（01空間折上折優惠）HK$590（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊阿拉丁神燈

$490（01空間折上折優惠）HK$590（原價）

土耳其馬賽克燈⼯作坊新⽉燈

$690（01空間折上折優惠）HK$790（原價）

皮革花飾物手作班櫻花飾物1人票

$320（01空間折上折優惠）HK$440（原價）

皮革花飾物手作班櫻花飾物2人票

$660（01空間折上折優惠）HK$880（原價）

皮革花飾物手作班經典款虞美人胸針1人票

$360（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

皮革花飾物手作班經典款虞美人胸針2人票

$730（01空間折上折優惠）HK$960（原價）

皮革花飾物手作班虞美人胸針/髮圈1人票

$360（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

皮革花飾物手作班虞美人胸針/髮圈2人票

$730（01空間折上折優惠）HK$960（原價）

皮革花手作班向日葵1人票

$400（01空間折上折優惠）HK$620（原價）

皮革花手作班向日葵2人票

$880（01空間折上折優惠）HK$1,240（原價）

皮革花手作班桃花1人票

$500（01空間折上折優惠）HK$720（原價）

皮革花手作班桃花2人票

$1,060（01空間折上折優惠）HK$1,440（原價）

皮革花手作班八重櫻花1人票

$580（01空間折上折優惠）HK$800（原價）

皮革花手作班八重櫻花2人票

$1,200（01空間折上折優惠）HK$1,600（原價）

皮革花手作班薔薇玫瑰1人票

$1,100（01空間折上折優惠）HK$1,320（原價）

皮革花手作班薔薇玫瑰2人票

$2,140（01空間折上折優惠）HK$2,640（原價）

星光下的皮革薔薇玫瑰玻璃瓶（配LED燈）手作班1人票

$1,400（01空間折上折優惠）HK$1,620（原價）

星光下的皮革薔薇玫瑰玻璃瓶（配LED燈）手作班2人票

$2,680（01空間折上折優惠）HK$3,240（原價）

皮革花耳環手作班櫻花珍珠耳環1人票

$320（01空間折上折優惠）HK$440（原價）

皮革花耳環手作班櫻花珍珠耳環2人票

$660（01空間折上折優惠）HK$880（原價）

皮革花耳環手作班虞美人(紅花)耳環1人票

$360（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

皮革花耳環手作班虞美人(紅花)耳環2人票

$730（01空間折上折優惠）HK$960（原價）

Two Moons氈酒蒸餾廠導賞團一團

$2,500（01空間折上折優惠）HK$2,730（原價）

Slope Infinity 私人滑雪/滑雪板訓練課程55分鐘訓練課程(1-3人適用)

$788（01空間折上折優惠）HK$1,233（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日初階試堂

$350（01空間折上折優惠）HK$500（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日中階試堂

$370（01空間折上折優惠）HK$520（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日高階試堂

$400（01空間折上折優惠）HK$550（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日初階課程

$1,500（01空間折上折優惠）HK$1,800（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日中階課程

$1,580（01空間折上折優惠）HK$1,880（原價）

GolfZon高爾夫球同樂日高階課程

$1,700（01空間折上折優惠）HK$2,000（原價）

Ballpark 室內棒球體驗擊投二人套票

$350（01空間折上折優惠）-（原價）

Ballpark 室內棒球體驗基礎二人套票

$550（01空間折上折優惠）-（原價）

民航機師飛行體驗 (需預約)20分鐘固定模擬飛行 | 一位

$600（01空間折上折優惠）HK$1,000（原價）

民航機師飛行體驗 (需預約)20分鐘固定模擬飛行 | 二人同行

$1,300（01空間折上折優惠）HK$2,000（原價）

民航機師飛行體驗 (需預約)30分鐘全動感模擬飛行 | 一位

$1,600（01空間折上折優惠）HK$2,000（原價）

民航機師飛行體驗 (需預約)30分鐘全動感模擬飛行 | 四人同行

$3,300（01空間折上折優惠）HK$4,000（原價）

飛行體驗套餐小童全日票15mins

$300（01空間折上折優惠）HK$480（原價）

飛行體驗套餐家庭全日票30 mins

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