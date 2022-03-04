雙魚座｜浪漫愛藝術送禮4大提案　摩洛哥風地氊創意花藝最驚喜

踏入3月，是十二星座中雙魚座出生的月份，想為他們送上別出心裁的驚喜，又未有頭緒？不妨先了解他們的性格，再投其所好親手製作獨一無二的禮物給他/她，為愛浪漫的「雙魚人」在這些確診數字天天創新高的日子裏，帶來苦中一點甜。



屬於水象星座的雙魚座，是一個特別喜歡藝術的星座，而且天生愛浪漫，如果收到心儀對象送上的小禮物，必定可以加不少「印象分」。

親手編織摩洛哥地氈 寵物卡通圖案獨一無二

「雙魚人」感情豐富，喜歡藝術創作，帶他們到地氈工作坊就絕對適合！在北非及波斯的文化中，經常會看到以人手手結或線編製作地氈，不過由於工序複雜，編織時間長和成本高昂，因此想擁有一張手工地氈都不是容易的事。不過，參加工作坊的學員，可以利用手工簇絨織槍，以簡單的方法，就可以輕鬆做出獨一無二的藝術作品，除了民族風之外，參加者亦可編織卡通、寵物、字句等圖案，透過手作把自己的心意傳遞出去。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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摩洛哥風格地氈工作坊

01空間優惠價：一位$800起（原價：880起）｜二人同行$1580起（原價$1760起）



創意小飾物 高貴皮玫瑰

比起昂貴的首飾，雙魚座更愛有藝術感的東西，例如DIY皮革花！從剪裁至造型、貼合，每個工序都親力親為，絕對可以為對方送上驚喜。課程包含所需材料，在導師的指導下，只需數小時就可輕鬆製作出貴氣十足的皮玫瑰。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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皮革玫瑰花工作坊

「01空間」優惠價：1人$520｜2人同行$936（原價$1040）



木製心情點播機 記錄彼此難忘畫面

雙魚座的人心地仁慈、不自私，是個不可多得的朋友，想把一起的珍貴的回憶一一儲起和留住。小小心情點播機工作坊可讓學員把相片製作成影片，再放在親手製作的木造心情點播機，讓好友可以時刻重溫珍貴片段。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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心情點播機工作坊

「01空間」優惠價：$400（原價：$520）



礦香石創意花藝 自由配襯飄出淡淡香氣

雙魚座的人特別喜歡有美感的東西，而礦香石工作坊或者是最佳送禮之選。學員可以自由配襯礦香石的裝飾，包括英文字母、精油，乾花等，而導師亦會耐心指導組合的方法。製成品既可美化家居，同時亦會散發淡淡的香味，是送禮的好選擇。**立即進入「01空間」了解更多及報**

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乾花字母礦香石工作坊

「01空間」優惠價：$320（原價：$360）

