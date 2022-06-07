認識五大防曬產品類別 全面防雀斑及保持肌膚白滑

夏天來了，對於女士們來說，除了減肥外，防曬幾乎是指定動作。香港夏日高溫不下，陽光幾度惡毒，一個不小心冇做足防曬的話，好容易生到成面雀斑，加上皮膚變得黑黝黝，過後搽番幾多美白都無補於事。預防勝於治療，今次和大家講解一下防曬的定義，以及如何精明挑選防曬產品。

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要識點揀防曬產品之前，要先認識致黑元兇—紫外線。紫外線的波長分為UVA、UVB和UVC，會傷害肌膚的是UVA和UVB。UVA能穿透雲層、建築物甚至車窗，直接滲透肌膚，，令膚色漸漸變黑，從而引起皺紋和鬆弛等肌膚煩惱。至於UVB的波長較短，大量照射時，會令肌膚即時變紅，引起炎症，刺激黑色素增生，造成色斑和色素沉澱。如果肌膚極度受傷，嚴重者更可致癌。

防曬系數定義知多啲

「PA」：對UVA的防禦力，預防曬黑、曬老，後面的+號和數字越高代表越能延長肌膚不被曬黑的時間。例如：PA+可延緩曬黑時間2-4 倍；PA++++可延緩曬黑時間 16 倍以上。

「SPF」：對UVB的防禦力，預防曬紅、曬傷，後面的數字代表能夠延長肌膚不被曬紅曬傷的時間倍數。例如：原本5分鐘會被曬紅，SPF50則代表能延長到250分鐘會被曬紅。

防曬用品其實有很多種，我們為大家羅列了最常見的五大防曬用品，讓你輕輕鬆鬆選擇最適合自己產品。

「低係數高保濕」: 長時間待在冷氣房室內的肌膚



「高係數防水型」: 長時間從事戶外運動或工作



「潤色底妝型」: 有防曬＋上妝需求，想簡化步驟



「清爽控油型」: 特別容易出油＆長痘痘的肌膚



「物理型防曬」: 敏感肌、醫美手術後、嬰幼兒肌膚



Best choice心水防曬推介

以下是小編為大家搜羅市面上由室內到室外，最全面的防曬用品，梗有一種適合你。

彩豐行 美白水感防曬乳SPF70PA++++

彩豐行 戶外及水上運動防曬乳SPF70PA++++

EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C1) Glowin Tinted Cream C1

Dr Glow 煥活緊緻面霜 Revitalise+ Face Cream

Laplanete SOLEIL AO 高效防曬霜