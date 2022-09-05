53大月餅/月餅券收集點！附詳細月餅捐贈方法　將愛轉贈基層家庭

【月餅捐贈】每逢中秋節月餅都多到吃不完，不妨考慮捐贈予有需要人士。食物銀行樂餉社今年推出月餅收集活動，於全港各區設53個月餅及月餅券收集點，並會轉贈予基層家庭，即看月餅捐贈方法！

月餅捐贈｜全港50+月餅/月餅券收集點 轉贈基層家庭｜附捐贈方法

中秋節將至，不少機構都陸續推出月餅捐贈計劃。食物銀行樂餉社（Feeding Hong Kong）今年再度舉辦月餅收集活動，呼籲市民將多出來的月餅，捐贈予有需要的基層家庭，減少浪費之餘，亦可散播過節喜悅。樂餉社已於全港設立53個月餅及月餅券收集點，地點涵蓋港九新界，方便一眾市民！

（圖片來源：Feeding Hong Kong）

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樂餉社表示，香港每年丟棄超過200萬個月餅，為了減少浪費，今年會繼續舉行「樂餉中秋 月餅分享 月餅捐贈活動2022」。由即日起至9月5日，市民可以前往指定收集點，捐出月餅或月餅劵，收集到的月餅將會轉贈至本地慈善機構，並經由機構送贈給相關人士或家庭。

市民捐贈的月餅須符合指定要求，其一須為適合室溫儲存的月餅，其次須有包裝及未開封，並且寫明過期日子及生產商方接受捐贈；市民亦可以選擇捐贈月餅劵，兌換有效期須為前10日郵寄至樂餉社油塘辦公室。大家不妨分享共同喜悅，幫到人又可以減少浪費！

月餅劵捐贈方法：

月餅劵請在兌換有效期前10日，郵寄到樂餉社辦公室。

地址︰九龍油塘高輝道17-25號油塘工業城A2座715-717

查詢電話︰2205 6568



月餅捐贈方法｜全港53個月餅收集點：

港島區

中西區

【1】Uma Nota｜中環卑利街38號

【2】Knead｜上環蘇杭街28號地下

【3】Pizza Express｜西營盤皇后大道西189號西浦地下 3, 5 -6號舖

【4】Crushed Wines｜西營盤第一街35-37號地下B舖

【5】帝豪閣｜西半山干德道62G號

【6】慧明苑｜中半山干德道36號



東區

【7】平治港島品牌中心｜柴灣嘉業街60號

【8】戶戶送｜鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈LG樓LG 045-50號舖

【9】Banyan Workspace｜鰂魚涌海澤街28號東港中心1204室

【10】明暉大廈｜北角和富道20-36號

【11】港逸軒｜北角春秧街128號



南區

【12】Beef & Liberty｜赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G04

【13】鴨脷洲邨街巿服務台｜鴨脷洲橋道322號



灣仔區

【14】Pizza Express LAB｜銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下J號舖

【15】耀星華庭｜天后水星街28號



九龍區

九龍城區

【16】平治九龍品牌中心｜紅磡寶來街50號

【17】翔龍灣｜馬頭角新碼頭街38號



觀塘區

【18】樂餉社｜九龍油塘高輝道17-25號 油塘工業城A2座715-717室

【19】平治客貨車陳列室｜九龍灣宏照道33號國際交易中心地下



深水埗區

【20】戶戶送｜九龍深水埗 發祥街 10 號 李鄭屋商場 地下 102 號舖

【21】星匯居｜長沙灣通州街500號

【22】海柏匯｜深水埗通州街208號

【23】富華廣場｜長沙灣昌華街23號

【24】華麗廣場｜長沙灣南昌街188號

【25】曉尚｜深水埗大埔道188號



油尖旺區

【26】興富中心｜佐敦德興街12號

【27】百匯軒｜太子荔枝角道33號

【28】新港豪庭｜大角咀塘尾道51號

【29】翠匯軒｜油麻地廣東道600號

【30】凱譽｜尖沙咀棉登徑8號



新界區

葵青區

【31】戶戶送｜葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝(葵涌)中心第一期地下11號舖戶戶小廚

【32】高威工業中心｜葵涌永建路16-20號



西貢區

【33】戶戶送｜將軍澳唐賢街33號Capri Place地庫B05及地下G15號舖

【34】合益樓｜西貢市中心福民路74號

【35】新都城二期｜將軍澳欣景路8號



沙田區

【36】國際工業中心｜火炭桂地街2-8號

【37】翠華花園｜沙田沙角街7-11號

【38】翠景花園｜大圍碧田街8號

【39】名家匯｜大圍顯泰街18號

【40】迎海｜馬鞍山烏溪沙路8號



大埔區

【41】比華利山別墅｜汀角三門仔路23號



荃灣區

【42】富麗花園｜荃灣市中心荃華街46號

【43】荃灣城市廣場｜荃灣街市街67-95號

【44】榮興工業大廈｜荃灣柴灣角街83-93號

【45】興盛工業大廈｜荃灣橫龍街32-40號

【46】灣景廣場｜荃灣大河道88號



屯門區

【47】國際十字路會｜新界屯門2號青山公路2號

【48】愛定街巿服務台｜屯門鄉事會路2A號

【49】恒威工業中心｜屯門建泰街6號



元朗區

【50】富達廣場｜元朗市中心西菁街23號

【51】翠叠軒｜屏山孖峰嶺路18號

【52】豐裕軒｜青山公路元朗段50號

【53】尚悅｜元朗東南十八鄉路11號

