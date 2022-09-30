01網購「秋日購物祭」激賞！在家贏走總值超過$10,000獎品

新一輪消費券又到手啦！想必大家忍不住想大買特買，奈何近日秋意漸濃，莫說上班，就連外出購物吃飯都懶，只想「宅」在家中。但就算有幾懶，都要記得好好對自己，有無諗過足不出户都可以激抵價入手各類優質產品，分分鐘仲可以贏取超多獎品？「01網購」於9月26日至10月9日期間，舉辦「秋日購物祭」活動，任何消費即時可賺積分當錢使，最多可減至半價幫你慳到盡！同時讚好「01網購」Facebook專頁，再到活動專頁回答簡單問題，就可贏走總值超過$10,000的獎品，以每張訂單計，多買多機會，真係「咁大隻蛤乸隨街跳」呀！

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簡單三步 贏走激賞大獎

跟著以下步驟，隨時贏走法式魔「髮」神器A80 Paris 直髮夾、吉品鮑魚及8,888「01積分」等總值超過$10,000的獎品！

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步驟3： 填妥表單及訂單編號 並回答簡單問題：bit.ly/01Mall-AutumnFest

*活動受條款及細則約束：bit.ly/3riYNXD

必睇3大精明攻略 更易贏走大獎

1） 賺盡積分當錢使

「01積分」可以於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心頭好，實行一路買一路賺呀！想賺多啲積分當錢使？完成會員帳戶頁面再賺588「01積分」，立即睇吓10月賺分兌換攻略！

2） 無門檻消費 消費即賺積分

每消費$1即時賺取1積分，下次消費即可每100積分抵銷$1，可享受高達半價優惠，抵到令人難以置信！

3） 買得多機會愈多

參加次數按每張「01網購」消費單計算，不限ID ，一張單可以玩一次，買得多機會就愈多。《香港01》編輯將以編輯部認為答題內容最令人印象深刻及令人產生共鳴的答案作為是次揀選得獎者的準則。

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想要消費得精明，就要記得用新一輪的消費券！「01網購」現接受支付寶、微信支付、八達通(須使用手機支付訂單)的付款方式，實行一路買一路賺盡優惠呀！活動受條款及細則約束，條款及細則詳情可瀏覽活動頁