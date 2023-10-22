易潔鑊保養｜1個壞習慣不少人做錯大傷塗層　日本廠商4招正確養鍋

用易潔鑊、平底鍋貼士！不少人家中有易潔鑊，煮食起來方便，又容易清潔，不過有一個大家經常會做的習慣，原來會令易潔鑊變得不耐用，甚至會損傷易潔鑊塗層。



（圖片來源：和平フレイズ株式会社）

壞習慣令易潔鑊塗層受傷 日本企業教保養技巧

或許有太多人不懂保養易潔鑊而紛紛向生產商查詢或投訴。販賣廚具的日本企業「和平フレイズ株式会社」於Twitter專頁上發帖，以圖文並茂的方式提醒用家使用易潔鑊後，千萬不要立刻以冷水將鍋沖洗，相關「警世」句子——「使用後すぐにフライパンを急冷しない」（「煮完的塗層平底鍋不要急速冷卻」）更連續在同一篇帖文內出現5次，可見該企業相當著緊再有人使用錯誤的方法，以為可保養易潔鑊。

但偏偏就是很多人會一煮完餐點，就立即把塗層平底沖冷水，以為會比較容易清潔。

（圖片來源：Twitter）

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用完用易潔鑊即以冷水沖剛 縮短易潔鑊塗層壽命

廚具企業「和平フレイズ株式会社」於「警世」帖文中提到，若將水倒在剛使用完的塗層平底鍋上，鍋上的氟樹脂表面會被水破壞。氟樹脂之功效會於損毀後大跌，令到易潔鑊的壽命大為縮短很容易壞。

為避免再有廚具損壞，「和平フレイズ株式会社」亦同時於官方網站教導大眾4個保養塗層平底鍋的正確方法。

（圖片來源：和平フレイズ株式会社）

保養易潔鑊4個技巧

【1】待鍋自然冷卻後方開始清潔

剛使用完後的塗層平底鍋會處於高溫狀態，待鍋自然冷卻後才以水清潔可確保塗層不易損毀。

【2】以軟性物品清潔

使用硬海綿或三聚氰胺海綿等硬性物品擦洗塗層平底鍋會破壞氟樹脂塗層。使用柔軟的海綿和中性洗滌劑等軟性物品清潔塗層平底鍋，可令鍋更為耐用。

輕擦塗層平底鍋即可潔淨鍋面（來源：和平フレイズ株式会社）

【3】輕擦塗層

以猛力擦洗塗層平底鍋容易將塗層「擦傷」，如果要去除鍋上焦糊之處，宜先用熱水泡一會，把焦糊軟化後才輕擦該位置。

【4】盡量不將熟食放置在鍋內存放

將食物放置在塗層平底鍋內存放時，經烹煮過的食物中的鹽分很容易滲進氟樹脂塗層上的小孔，使氟樹脂塗層容易剝落。如果要保存熟食，應將其轉移到另一個容器中保存。