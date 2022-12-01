聖誕餐2022｜生蠔龍蝦特色甜點　聖誕餐6推介低至54折人均$282起

聖誕節又到了，無論是一個人過、兩個人過，抑或一班人過，都值得在普天同慶的日子享受快樂的氣氛。走進各大酒店、食肆餐廳吃一頓豐富的下午茶或自助餐，最能直接感受到節日的歡愉。經「01空間」訂座餐廳或酒店自助下午茶或自助餐，更有獨家優惠。



冬日花の聖誕下午茶 龍蝦炸生蠔伴維港靚景

適合一家大小品嚐的下午茶，當然美味與賣相兼備，食品精緻不在話下，Pier 1929推出的「冬日花の聖誕下午茶」，多款甜鹹點包括威士忌朱古力撻、聖誕宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕、栗子冧酒奶油撻、炸生蠔山葵醬配三文魚子、芝麻吞拿魚墨西哥薄餅配芒果莎莎等，鹹甜小點款式多元化。龍蝦、生蠔也包括其中，焗酥皮雞肉批、芝士焗肉醬酥皮撻等更源源不絕無限添加，一定滿足到為食的你！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看「Pier 1929冬日花の聖誕下午茶」美食及環境：

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Pier 1929 冬日花の聖誕下午茶

「01空間」優惠價：$538（兩位用）（原價$ 598）



「一人之境」嘆拉麵送小食 冬日暖窩心

想一個人靜靜地享受美食？鳴虎拉麵推出「一人之境拉麵」（特盛）餐，不單包一碗拉麵，還附送一款小食及飲品，最適合天氣開始轉冷的日子，熱辣辣的麵食暖入心。此外，鳴虎亦推出二人同行特盛餐，包M5牛肉壽喜燒鍋或海鮮鍋和一客拉麵，與另一半一起享受日式風味就最啱！優惠更低至54折。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看「一人之境拉麵」更多詳情：

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一人之境拉麵

「01空間」優惠價：$88（原價$128）另送$38肉餃子一客



一人之境拉麵特盛餐

「01空間」優惠價：$88（原價$144）



二人同行特盛餐

「01空間」優惠價：$128（原價$236）



酒店維多利亞風餐廳 嘆龍蝦花膠特級牛扒

臨近節日，想享受龍蝦、花膠和特級牛扒等多款美食，除了到高級餐廳品嚐之外，或者可以選擇六國酒店Le Menu西餐廳推出的「華麗盛宴‧自助晚餐」。餐廳經過全新裝修，以英國維多利亞風格為主題，融合了現代與古典元素。在充滿特色的環境下可享受多款美食，除了冰鎮海鮮、特級牛扒、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身之外，更有節日限定聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、鮮味誘惑的波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭藍青口等，讓你大飽口福。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看「六國酒店Le Menu華麗盛宴‧自助晚餐」：

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六國酒店Le Menu華麗盛宴‧自助晚餐

「01空間」優惠價：成人$674起（原價$738+10%）｜小童$383起（原價$448+10%）



酒店自助餐嘆土耳其美食 嚐自家製意式雪糕

除了品嚐世界各地美食，欣賞大師炮製美食的廚藝，也是一件賞心樂事。以開放式廚房成就Kitchen Theatre廚房劇院理念的銅鑼灣柏寧酒店的PLAYT，讓廚師把最新鮮的美食精彩地呈現在顧客面前。PLAYT推出的自助晚餐/下午茶自助餐，包括時令海鮮，還有土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式、即炸天婦羅、點心、各式冷熱盤、壽司刺身及時令菜式等供應。小朋友最開心的，莫過於走入甜品專區，讓他們品嚐自家製意式雪糕了。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看PLAYT自助餐詳情：

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PLAYT自助下午茶

「01空間」優惠價：成人$282起｜小童$202起



PLAYT自助晚餐

「01空間」優惠價：成人$642起｜小童$408起



聖誕美食海鮮自助餐 生蠔火雞黑魚子樹頭蛋糕

尖沙咀從來都是逛街看燈飾的熱門地方，且最有節日氣氛。揀自助餐，九龍酒店的倚窗閣The Window Café的海鮮自助餐可能是其中一個理想的選擇。餐廳早已準備好多款美食，包括了生蠔、雪花蟹腳、青口、鮮海蝦、即切烤肉、刺身；自助晚餐更提供多款應節食品，包括丹麥開放式三文治、慢烤火雞三文治伴牛油果醬及黑魚子、自家製香草三文魚配鵝肝慕士窩夫、炭燒黑椒香草挪威三文魚、芬蘭海鮮海皇湯等。甜品師亦炮製了一系列造型甜品，栗子朱古力樹頭蛋糕、雪人草莓北海道忌廉蛋糕、肉桂蘋果金寶撻等更無限量供應！**立即登入「01空間」了解詳情及訂座**

按圖看倚窗閣The Window Cafe海鮮自助餐詳情

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倚窗閣The Window Cafe節慶自助午餐

「01空間」優惠價：成人$420起（原價$515）｜小童$366（原價$449）



倚窗閣The Window Cafe節慶自助晚餐

「01空間」優惠價：$618（原價$779）｜小童$438（原價$559）



7種方式烹調中西fusion菜 無敵海景奢華聖誕

想一家人於無敵海景前品嚐特色fusion菜式，或者可以到南海二號，享受中西fusion奢華聖誕除夕套餐，大廚嚴選最新鮮及上等食材、以獨特的烹調方法，炮製出令人耳目一新的海鮮佳餚，以烘烤、清蒸、燜燉、烤焗、乾炒、乾煎或燒烤等烹調方式，包括炙燒吞拿魚、三文魚籽、雲腿羊肚菌雞清湯、燒汁香煎元貝等，在傳統的菜式上注入創新思維，令食客回味無窮。 凡經「01空間」預訂，每兩位客人敬送 Laurent Perrier La Cuvée 香檳375毫升一支(價值$590)。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看南海二號中西Fusion奢華聖誕除夕套餐

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南海二號中西Fusion奢華聖誕除夕套餐

「01空間」優惠價：$1078（原價$1513）

