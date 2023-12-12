THE TIFFANY BLUE BOX CAFÉ限定菜單無限暢飲香檳、雷司令渡佳節

踏入12月，聖誕氣氛日漸濃厚，相信大家已經準備好與閨蜜摯愛碰杯慶祝、享受聖誕美食、盡情打卡留下滿滿佳節回憶！The Tiffany Blue Box Café已經為大家準備了全新冬日限定菜單，以矜貴優質的食材設計出下午茶、午餐及晚餐多款美饌佳餚。客人更可Free Flow無限暢飲香檳、雷司令氣泡白葡萄酒(Riesling)及指定飲品，提前至少7天預訂節日晚餐，更送你節日限定馬卡龍小禮盒，為歡樂聖誕染上一抹Tiffany Blue！



限定晚餐無限暢飲香檳 享滋味佳餚 微醺之夜

隨香檳氣泡緩緩升起，The Tiffany Blue Box Café的冬日限定主題五道菜晚餐，加上醉人晚餐不少得的Free Flow無限暢飲香檳及指定飲品，為你帶來最滋味的餐饗體驗。先以「香煎帶子伴檸檬油醋汁」的清新鮮美喚醒味蕾，口感層次豐富的「白蘆筍忌廉湯」，每口都濃郁滑順。主菜方面，「威靈頓牛柳」或「威靈頓鱈魚」，利用金黃色的酥皮包裹着嫩烈對比，伴碟的雞油菌菇、油漬番茄、蘆筍及新鮮車厘子，賣相繽紛，令人耳目一新。另一主菜「海膽松葉蟹天使麵」，以新鮮的日本海膽和松葉蟹，配搭香濃的龍蝦忌廉汁與彈牙麵條，鮮美海鮮風味。女生最愛的甜點「節日恩典」，其紅色聖誕樹裝飾造型打卡一流，以黑朱古力慕斯配搭雲呢拿雪糕及黑朱古力曲奇脆脆，味道濃郁綿滑，加上莫雷洛櫻桃及紅桑子蜜餞，酸甜得宜。

此外，客人亦可選擇三道菜午餐 (包括前菜、湯及主菜)，享用精巧奢華美饌。冬日限定主題午餐及晚餐套餐即日起開始供應，而12月22至26、31及2024年1月1日將提供節日限定特別菜單*，以特色美食共渡普天同慶的節日。

經典下午茶暢飲雷司令 賞你Tiffany & Co.限量環保袋

慵懶午後，日光灑進The Tiffany Blue Box Café，經典三層下午茶層架盛載節日限定下午茶，擺放造型精緻的的甜點和鹹點，加上可以Free Flow無限暢飲雷司令氣泡白葡萄酒(Riesling)及其他指定飲品，為下午茶體驗鍍上一層唯美的Tiffany Blue。頂層的甜點是大受歡迎的Tiffany迷你Blue Box，內藏焙茶慕絲、濃縮咖啡啫喱及朱古力果仁脆片，味道豐富；而士多啤梨芭菲選用日本新鮮士多啤梨，配搭士多啤梨蓉、牛奶布丁、蛋白脆條及杏仁脆片，酸甜得宜；斑蘭椰子慕斯蛋糕味道清甜氛芳；蛋白檸檬撻化身可愛雪人非常應節；鳥巢朱古力蛋像真度十足。

中層的鹹點同樣令人驚喜，椒麻鮑魚撻用上矜貴鮑魚配以鮑汁杏鮑菇及幼滑忌廉，辛辣香麻；鵝肝巴馬火腿泡芙以鵝肝配黑朱古力慕斯及巴馬火腿，層次豐富；魚子醬香蔥吞拿魚他他薄脆鹹香鮮美；龍蝦三文魚籽沙律盛載於金色小盒子內，味道互相融合。底層為自家製作的包點，香蒜鹽之花鬆餅香氣出眾，附上三款醬料別具風味；傳統法式杏仁蛋糕，質地綿密濕潤，杏仁香氣四溢。現凡惠顧節日限定下午茶(兩位)，更送你Tiffany & Co.限量環保袋乙個，滿載而歸。

立即預訂︰https://bit.ly/41jYlJK

Tiffany冬日限定五道菜晚餐 無限暢飲香檳及飲品

價錢︰$838 /1位

晚餐使用日期: 12月1-21日; 12月27-30日

供應時段:18:00-21:00

*如提前至少7天預訂節日晚餐套餐的客人將獲得Tiffany節日限定馬卡龍小禮盒，親手從聖誕樹上摘下屬於你的聖誕驚喜！

Tiffany節日限定下午茶 無限暢飲雷司令氣泡白葡萄酒(Riesling)

價錢︰$788 /2位、$408 /1位

下午茶使用日期: 2023年12月4日2024年1月1日

供應時段:14:00-18:00

*凡惠顧節日限定下午茶(兩位)，即可免費獲贈Tiffany & Co.限量環保袋乙個。

地址：尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

電話：2362 9828

WhatsApp︰9852 7422

*2023年12月22至26、31及2024年1月1日將提供節日限定特別菜單

節日限定特別午餐：香煎帶子、黑松露忌廉湯、威靈頓牛柳或威靈頓鱈魚

每位港幣$588，可Free Flow無限暢飲香檳及指定飲品，或加港幣$68加配甜品

節日限定特別晚餐：香煎帶子、黑松露忌廉湯、海膽松葉蟹天使麵、威靈頓牛柳或威靈頓鱈魚伴香煎鵝肝、甜品「節日恩典」

每位港幣$888，可Free Flow無限暢飲香檳及指定飲品

(資料及相片由客戶提供)