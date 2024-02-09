Galaxy S24新AI功能提升生活體驗 csl 5G上台出機即享過萬元禮遇

Samsung Galaxy S24系列近期正式登場，這款旗艦手機規格上升當然吸引，但大家更為關注其全新「Galaxy AI」人工智能技術，不論用家是上班辦公或放假玩樂，各種AI工具都有助提升用家體驗。現時只要在csl選購Galaxy S24系列，並同時選用指定5G服務計劃，即可以優惠機價出機，更享有過萬元禮遇！即看內文了解更多詳情！



「年度機王」候選人登場！

2024年僅過去一個月，Samsung 就率先推出今年「年度機王」的候選人Galaxy S24系列，其採用的處理晶片Qualcomm S8 Gen3 for Galaxy同樣暫屬今年最強手機處理晶片。然而，今次受大眾關注的主角並非硬件，而是軟件，是Galaxy S24系列獨有的「Galaxy AI」人工智能技術。

5大人工智能功能 輔助用家辦公和玩樂

5大人工智能貼合日常生活，能輔助用家上班辦公和放假玩樂。辦公方面，當用家跟語言不通的客人通電話時，新增的「通話助手（Call Assist）」功能就可以即時進行雙向即時語音和文字翻譯；想將會議錄音檔轉成文字，「轉錄助手（Transcript Assist）就幫到你；至於「聊天助手（Chat Assist）」就可以幫助用家在輸入對話文字時，根據所撰寫的文字內容提供語氣和風格調整建議。

大家放假玩樂少不免要「搵地方去」，但有時候總會無從下手，不知該如何輸入關鍵字搜尋，而Samsung與Google合作的「Circle to Search with Google」讓用家只需要在屏幕上圈出想要搜尋的物件，便可得出理想的搜尋結果。出街玩足一日後，「Po相」當然是指定動作，用家不但能透過「相片助手（Photo Assist）」編輯影像，其中的編輯建議功能更是利用Galaxy AI為每一張相片提供最合適的編輯建議，為用戶節省時間。

csl買機+上台 即享優惠機價+過萬元禮遇

現有csl客戶於csl選購Galaxy S24系列，即可以優惠機價出機：

如客戶選購Galaxy S24系列，並同時選用指定5G服務計劃，不但豁免全數5G AI本地流動數據，更可享有高達過萬元精彩訂購禮遇：

上台禮遇△

1. 豁免全數5G AI本地流動數據

2. 漫遊語音通話服務100分鐘

3. 5G數據漫遊通行證5張

4. 免費AI入門攻略工作坊同埋新推出24小時AI WhatsApp專線

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4. Norton病毒防護

Samsung官方訂購禮遇^

Samsung Galaxy S24系列的硬件和軟件均屬現時智能手機界的頂級，如果你對手機有要求，或有意換新手機，就不能錯過這款旗艦手機。如有興趣了解更多，或訂購，請即瀏覽：https://bit.ly/3SqtZ4q

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上述圖片只供參考，優惠受條款及細則約束。

*欲享以上所示的專屬客戶價，專屬客戶必需承諾使用指定的月費計劃及由購買此手機日起計算連續使用 csl服務不少於 12 個帳單月 (「最少使用承諾期」)。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽：http://bit.ly/4ao7iWC。

# 欲享上述優惠機價，客戶須選用指定 5G 組合價月費服務計劃，並簽訂 24 個月或以上承諾期，月費 $39 指定增值服務 （如適用）及每月另付每月港幣 18 元港鐵／隧道／流動通訊牌照／行政費。有關上述服務計劃的詳情及有關條款及細則，請瀏覽 csl 網頁。

△客戶須選用 Samsung Galaxy S24 系列 5G 組合價月費服務計劃，並簽訂 24 個月或以上承諾期。有關5G 數據漫遊通行證條款及細則，詳情請瀏覽：http://e.hkcsl.com/datapass。額外 5G AI 應用本地流動數據為承諾期內每月 5GB。承諾期內漫遊語音通話服務 100 分鐘，受條款及細則約束，詳情請參閱網址：https://www.hkcsl.com/tc/roaming-coverage-and-charge。Club 積分之計算及兌換受 Club HKT Limited (The Club) 的條款及細則約束，詳情請參閱 The Club 之網頁：www.theclub.com.hk。

★欲享 Trade-in 手機四選一精彩禮遇，客戶須選用 110GB 或以上 5G 組合價月費服務計劃，並簽訂 36 個月承諾期，月費 $39 指定增值服務（如適用）及每月另付每月港幣 18 元港鐵／隧道／流動通訊牌照／行政費。

▲客戶必須選購 Galaxy S24 或 S24+ 或 S24 Ultra (12GB+256GB)，方可享限定免費容量升級至 512GB 優惠；客戶必須選購 Galaxy S24 Ultra (12GB+512GB)，方可享限定免費容量升級至 1TB 優惠。

^指定禮品由三星電子香港有限公司（「三星」）提供，推廣期由2024年1月31日至2024年2月29日，優惠適用於選購 Samsung Galaxy S24 系列手機。 ∮此優惠之推廣期由即日至2024年3月3日, 禮品需登記及換領。優惠條款及細則請瀏覽：https://www.samsung.com/hk/offer/mobile/。

（資料及相片由客戶提供）