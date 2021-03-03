滙豐加快亞洲區投資部署　滙豐投資管理將聚焦主題性固定收益

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-03 14:48

為配合滙豐集團成為亞洲領先財富管理機構的目標，滙豐投資管理將加快亞洲地區的投資部署，以把握區內快速增長的財富、人口日益老化以及對投資多元化需求蓬勃發展所帶來的重要財富機遇。

滙豐投資管理致力推動其亞洲業務脫穎而出，提供一流的產品以滿足財富管理及個人銀行業務1所有財富客戶群的投資需求，包括財富管理及個人銀行業務服務的高淨值和超高淨值客戶以及重要的機構客戶。

滙豐投資管理將尤其聚焦另類投資、主題性固定收益、ESG和主動型股票等領域的高確信度產品，該類產品將透過滙豐的機構合作夥伴分銷，同時拓展外部分銷渠道。滙豐投資管理將繼續在香港、新加坡和中國內地等核心市場佈局投資，並擴大新興亞洲地區（特別是印度和東南亞地區）的產品和分銷能力。

2020年，滙豐投資管理的亞洲資產管理規模增加至1,840億美元，按年增長10%，約佔環球資產管理規模的三分之一。亞洲資產管理規模的增長受90億美元的強勁亞洲淨新資金和正面基金表現所帶動。滙豐投資管理為香港私人銀行客戶管理的全權委託資產規模達到130億美元，為2015年的四倍。

滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓（Pedro Bastos） 表示滙豐坐擁獨特的優勢，為廣大客戶群提供獨特的投資方案，並從廣泛的亞洲業務足跡和環球綜合銀行吸納新客戶。一方面，我們將運用環球投資專長將亞洲客戶與世界各地相連接，另一方面，該行透過對亞洲市場的深厚知識，幫助國際投資者把握區內快速增長經濟體所帶來的機遇。

去年，滙豐投資管理在亞洲推出20多隻基金，以滿足富裕客戶的財富管理需要，同時繼續擴大對基建債券和私募股權的另類投資規模，迎合機構財富資產所有者的日益需求。此外，滙豐投資管理將其低碳基金由香港和新加坡擴展至台灣和中國內地市場。滙豐投資管理亦為國際投資者提供其領先的亞洲投資專長，尤其是亞洲固定收益和中國投資能力。環球業務方面， HSBC Pollination Climate Asset Management於2020年8月成立，務求創造全球最具規模的資產管理公司，發掘新的氣候解決方案。