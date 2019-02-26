釋囚投訴塘福懲教所見習督察涉插贓嫁禍、恐嚇　邵家臻：嚴重濫權

繼早前有釋囚投訴白沙灣懲教所，有懲教署人員涉嫌偽造文書，虛報囚犯的放假時間及工作時間，今日（26日）再有釋囚公開投訴爆有塘福懲教所見習督察，涉將寫有賽馬資訊的紙張，插贓嫁禍和恐嚇釋囚X先生（化名）。 協助X先生的立法會社福界議員邵家臻指，今次接獲的投訴，是其中一個最嚴重的濫權事件，促懲教署設立「監懲會」。 《香港01》已向懲教署查詢，暫未獲回覆。

X先生（右）指，出獄前曾多番受到懲教署職員的恐嚇，又遭懲教署職員勸退他不要作出任何投訴。（洪嘉徽攝）

X先生在立法會議員張超雄及邵家臻陪同下會見傳媒，他指於本月7日在塘福懲教所藍球場日常活動，期間一名黃姓懲教見習督察，在球場旁邊放置囚犯私人物品的桌上，找到兩張寫有賽馬資訊的紙張，並指屬於X先生要將他帶往值日官辦公室，並以私藏賽馬資訊為由作出檢控，但X先生一直否認該紙張屬於自己。他又指，整個過程該名懲教見習督察的隨身攝錄機，一直未有開啟。

X先生憶述指，該名黃姓見習督察曾明言：「明係搞你，咁又點啊？」，又對他說「如果你唔認嘅話，我之後一樣可以用盡方法逼你招認。」X先生忍無可忍，決定正式向值日官作出口頭投訴，並將投訴表格遞交投訴調查組和申訴專員公署，要求立案處理；同時又寄信邵家臻求助。

惟他指，懲教署職員最終仍將他囚禁於俗稱「水飯房」的特別組獨立囚室服刑。同日晚上，X先生開始絕食，以表不滿；X先生3日後因身體不適，被送往伊利沙伯醫院接受治療。

遭投訴見習督察無開隨身攝錄機：「無必要開」

X先生其後於本月22日出獄，他指早於事發前，曾因一次協助其他囚友調停爭執時，被指「做架兩」，與該黃姓懲教見習督察已「有過節」，他更稱指該見習督察已有3次插贓嫁禍的「前科」。

另外，X先生表示他在出獄前曾多番受到懲教署職員恐嚇，又遭懲教署職員勸退他不要作出任何投訴、甚至要他自行取消約見議員的安排。X先生憶述在紀律聆訊期間，該黃姓見習督察曾被問及為何未有開啟隨身攝錄機，當時對方答覆是「無必要開」。

專業議政社福界議員邵家臻促請懲教署設立「監懲會」，批評懲教署部門官官相衛。他又認為現時懲教署安裝閉路電視的位置，並不包括指模房及值日官辦公室等懲教署人員工作的地方，難以保障囚權。

工黨張超雄亦指，由黃之鋒事件起，已多次發生有囚友被勸退不應作出投訴等事件，他促請懲教署必須重新檢討投訴機制，確保在囚人士在不受干預的情況下作出投訴。