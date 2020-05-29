【專訪】本地科創力量　千萬開發熔噴布機　香港將可一條龍產口罩

「口罩荒」雖然已經過去，但香港口罩廠購買口罩的關鍵上游材料「熔噴不織布」時，仍面對賣家抬價，內地當局扣關，甚至劣質假貨問題。

有本地創科公司就瞄準機會，開發並出售熔噴布生產機，並教授本地口罩廠製作熔噴布的技術，確保口罩廠的上游材料供應，完善整條口罩產業鏈，香港將可一條龍生產口罩。

公司負責人何寶琪表示，公司至今投入千萬資金開發，開發初期生產機只能產出不合格的熔噴布，幸得城大專家相助，兩個團隊日以繼夜合作，才掌握熔噴布生產機的技術及原理，可以將機器及技術教授予其他口罩廠。她又表示，公司班底、工程師都是香港培訓本地科研人才，對生意有很大信心。

「如果香港廠商自己可以掌握造熔噴布的技術，他們已有好的原料，就可以確保口罩是最好的口罩。」架著眼鏡，說話爽快，語速有點像台灣網紅「理科太太」的何寶琪，是創科公司Pure Living的行政總裁。她說：「關鍵點解成日話口罩唔合格，其實是他們沒有最好的熔噴布！」

外表是香港典型OL的何寶琪（右），說話十分爽直，是創科公司Pure Living的行政總裁。（王海圖攝）

解決口罩荒 關鍵在「熔噴布」供應

何表示，疫情一開始，不少生意朋友都向她求救，其實為他們公司覓得口罩供應。何初時只著力生產口罩，但不久便發覺要解決口罩供應，關鍵不是生產口罩，而是更上游的材料「熔噴布」。

口罩能發揮過濾功能，關鍵是口罩內有薄如紙巾的熔噴布。熔噴布決定口罩的過濾能力以及口罩的透氣舒適度。受疫情影響，熔噴布價錢由4萬猛飊20倍，但有錢亦不保證供應，「當時我們向有實力的熔噴布廠查詢，對方回應『明年你再試下問』。」何分享，當時想熔噴布不穩定，內地又扣關，就算買到亦不確定品質，自己總不能生產劣質口罩，為什麼我們不在香港生產熔噴布呢？

圖為熔噴布生產過程，所謂熔噴不織技術是以先將聚丙烯的膠粒（Polymer Chips）熔化，之後用空氣將液化的聚丙烯噴成超細的絲。（受訪者提供）

大陸廠商賣熔噴布生產機 二手「拋光」當一手

於是公司一月份開始籌備，她原本只打算買熔噴布生產機，製作熔噴布，但試過派工程師去國內準備購機，調查後竟發現大陸廠商將設備重新「拋光」翻新，便將二手設備翻新當一手設備賣。原來連熔噴布生產機都「大有學問」，反思自己公司有化工背景，又有研發團隊，索性決定開發熔噴布生產機，向香港及海外口罩廠售賣機器及生產技術。

「做口罩（難度）係一粒星，做熔噴布係9粒星。」何表示，初期公司購買了熔噴布生產機並置於深圳廠房，便不斷研究生產機的各組成部份，以及熔噴不織技術。所謂熔噴不織技術是以先將聚丙烯的膠粒（Polymer Chips）熔化，之後用空氣將液化的聚丙烯噴成超細的絲，最後卷成布狀，過程有別於紡織布料。「布係造到，機都能夠運行到，但塊熔噴布仲係穿窿。」於是她向大學老師求救，現任香港理工大學協理副校長的陳國華教授，陳當晚便為她介紹熔噴不織技術專家，在城大任教的胡金蓮教授。

胡金蓮的大學研究團隊協助，主要調校機器的參數，最重要聚丙烯液化後的溫度，而室內濕度、溫度都有影響。（王海圖攝）

本地科研骨幹 產品已達到美國歐洲標準

胡金蓮教授約四月開始擔任公司顧問，她回憶指Pure Living初期製造的熔噴布「拮手」，一般口罩的熔噴布要求的纖維粗度是1至5微米，但該熔噴布纖維粗度卻達30微米。之後胡的大學研究團隊協助，主要調校機器的參數，最重要聚丙烯液化後的溫度，而室內濕度、溫度都有影響。他們又研究聚丙烯的配方，至少試左4種材料。胡很有信心說：「目前以該公司的出品，已達到美國歐洲標準。仍未比得上日本的質素，仍要更努力做得更好。」

現時公司的熔噴布生產機，已可生產出達BPF99規格的熔噴布。克服技術困難，全靠一班本地科研人才。「我絕對支持本土研發，我們已有一班培訓好的工程師。」Pure Living原本主業是以自主研發的專利技術，為各大學實驗室、藥廠、化驗室等提供自動化分裝系統及製作高純化學試劑，屬科學園科技創業培訓計劃之重點科培公司。何寶琪本身亦是科技大學化學工程系畢業，她表示公司的研究骨幹，大多是科技大學、香港大學等本地大學的畢業學生及博士，「本地人才絕對應付到優質科研發展，我過往經驗得知本地畢業生能力好強！」

何寶琪（中）本身亦是科技大學化學工程系畢業，她表示公司的研究骨幹都是本地大學的畢業學生及博士，「我過往經驗得知本地畢業生能力好強！」（王海圖攝）

千呎無塵車間便可裝配 未來作更多研發

「我們可以提供30部熔噴布生產設備，估計順利推出市場後，2至3個月可達至收支平衡。」何表示，她們公司開發的熔噴布生產機初步訂價約400萬元，一個月可出產10噸熔噴布，口罩廠只需大約千呎的無塵車間便可裝配。她們會提供本地技術支援及特別配方的聚丙烯供應。由於目前熔噴布價格仍高企至七十萬元一噸，供應亦不穩定，何認為熔噴布生產機，在香港以至海外都有需求，自信很有商機。

「戴口罩已經是必須品，消費者會選擇有品牌及有質量的口罩。」何說「熔噴布是一個技術，不只可以做口罩，有很多防護衣服、醫療應用，都需要更優質熔噴布。將來如果有收入，我們可以投放在大學，做更多研發。」