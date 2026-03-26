太子集團陳志調查｜被捕後反擊美國起訴書用假相　園區現假公安局

太子集團陳志於2026年1月被柬埔寨拘捕，連同另外兩人一同遣返回中國。中國公安並未公布案件進展，柬埔寨當局就清剿詐騙園區，園區中有假的中國及多個國家的警局佈景。

陳志被捕後委託律師團隊，向美國追討被扣押的12.7萬多枚比特幣，並指美國起訴書內，多張被子是詐騙園區相片是造假，實為中國中央電視台節目、法國家居意外的相片。



【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

2026年1月7日，柬埔寨內政部通報，將Chen Zhi（陳志）、Xu Ji Liang、Shao Ji Hui遣返回中國。（柬埔寨內政部）

一同遣返人員身份未明

陳志是在2026年1月7日引渡回中國。柬埔寨內政部公布，一共逮捕和引渡了三名中國公民，包括陳志，另外二人Xu Ji Liang、Shao Ji Hui，暫時未知道他們的中文名和具體身份。

中國公安部指陳志涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等罪，敦促在逃疑犯投案自首，並將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

陳志律師團隊，向紐約聯邦法院提交文件，指出美國起訴書附帶的圖片早於網上流傳。（美國法庭文件）

起訴書手機農場相 源於中國水軍宣傳照

3月9日陳志透過律師團隊，向美國紐約聯邦法院提出動議，要求歸還遭美方扣押的12.7萬枚比特幣，又指最初美國起訴書列出的所謂證據相片，輕易就可以證實是不實指控，質疑美國的調查草率。

例如被指是太子集團詐騙所用的「手機農場」，反向圖片搜索就可以找到2023年，中央電視台315消費者權益日「誰在操控水軍」報道中，發布過的水軍公司宣傳照。央視網站還能找到當年的報道，指水軍可以控制數百部電話分身賬號，在直播帶貨中推高人氣。

虐待相為法國意外

而被指是虐待員工的相片，其實是2020年在網上廣泛流傳，一名男子的陰囊被卡在膠凳的相片，這批相還包括，法國消防員救援的後續。

全身傷勢的相，陳志的律師團隊指這是刮痧。

2025年10月，美國起訴太子集團陳志，起訴書中列出一名頭破血流的男子，指他是詐騙園區受害者。太子集團安排此人接受ICIJ訪問，聲稱相片為醉酒鬥毆受傷拍攝的。（美國起訴書）

太子集團安排流血男子受訪

美國起訴書刊出有一個頭部受傷男子的相，指他是太子集團的受害者。太子集團安排這名男子與國際調查記者同盟（ICIJ）用zoom做視像訪問，男子聲稱相片是2015年醉酒鬥毆受傷時拍攝的，並無受過太子集團任何暴力侵害。加州大學柏克萊分校的視覺鑑識專家證實，ICIJ視像訪問的男子，與起訴書中照片中的人是同一人。

美國司法部拒絕評論關於這些相片的查詢。

金巴利道68號由太子集團陳志的關聯公司擁有。（資料圖片 / 羅國輝攝）

香港警方去年凍結27.5億資產 陳志被捕後無補充

香港警方2025年11月14日公布，調查一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等。警方無公開集團名稱，據了解就是太子集團。

隨着陳志被遣返到中國，多個國家和地區的執法機構都有拘捕和起訴太子集團相關人員。《香港01》再向香港警方查詢，警察公共關係部無回應有無人被捕，以及凍結資產的情況，重申香港警方一直與本地及境外執法機構，保持緊密溝通及情報交流，多管齊下打擊詐騙及洗黑錢。

上市公司控股股東遭清盤

太子集團控制的三間香港上市公司至今並無停牌，其中坤集團（0924）在3月4日發公告，指陳志全資擁有控制公司55%股權的英屬處女島（BVI）公司Southern Heritage，正被臨時清盤中，臨清人擬會晤坤集團的董事會，討論財務表現。

2026年2月25日，柬埔寨首相洪馬奈（Hun Manet）在比利時布魯塞爾接受法新社訪問。（AFPTV / Getty Images）

柬埔寨首相：黑市經濟敗壞聲譽

柬埔寨首相洪馬奈（Hun Manet）2月訪問比利時，罕有接受外媒訪問，反駁外界指控政府縱容詐騙集團的說法，說今年初以來柬埔寨的嚴厲打擊行動，已使網絡詐騙減少了一半。

「詐騙網絡，即我們所說的『黑市經濟』，正在摧毀我們誠信經濟，敗壞了柬埔寨的聲譽，阻礙了旅遊業和投資。因此我們必須將它消滅，才能促進真正的經濟活動，出口導向製造業、汽車工業、資訊科技產業，才對我們的經濟更有利。」洪馬奈說。

▼柬埔寨搗毀詐騙園區▼



+ 20

搗毀園區 遺多國假警局、騙術筆記

柬埔寨當局強行關閉多個詐騙園區，被誘騙和人口販賣到當地的員工陸續逃離。

柬埔寨當局安排外國記者到園區採訪，看到人去樓空，遺留下大量雜物、現金，有詐騙手冊和筆記，還有假冒上海公安局，假的新加坡、印度、澳洲、巴西、印尼、越南的警局和銀行，還有全套制服。

▼新加坡扣押太子集團物品▼



新加坡拘捕三人 通緝財務總管

截至2026年3月初，新加坡警方扣押了太子集團超過5億新加坡元（約30.5億港元）資產，拘捕了三名新加坡人，其中兩人都在美國制裁名單中，另外還通緝陳志的財務總管新加坡人陳秀玲。

▼台灣拍賣太子集團跑車▼



+ 5

台灣起訴62人涉107億新台幣黑錢

台灣起訴陳志等62人和13間公司，涉嫌在台灣洗黑錢逾107億元新台幣（約26億港元），扣押了55億元新台幣（約13.5億港元）的房產。

台灣又拍賣扣押了陳志的名牌手袋、球鞋，以及33輛超級跑車。跑車最終拍賣出24輛，成交金額4.36億元新台幣（約1.07億港元）。

中方報告：美國技術霸權收割資產

雖然陳志被引渡到中國，但主要資產，12萬7271枚比特幣就被美國扣押，高峰時市值1200億港元，近月比特幣大跌，3月初的市值大約670億港元。

中國國家電腦病毒應急處理中心2月底發表報告指，在2022年至2025年美國通過各類案件，累計全球沒收虛擬貨幣資產超過300億美元。其中陳志案、以及幣安的趙長鵬案，就超過200億美元。報告指控美國是「頭號玩家」，本質為維護經濟霸權及美元地位。

太子集團陳志調查｜被捕後反擊美國起訴書用假相 園區現假公安局

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