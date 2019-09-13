【01體育】香港排球年度盛事　即買會長盃兩日門票

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香港排球盛事「會長盃2019」將於10月12日（星期六）及13日（星期日）於荃灣體育館舉行，兩日賽事共分4節，門票分節發售，男子組參賽隊伍包括龍隊、寧逸、仁濟及盧幹庭，女子組則有國際、荃青、協興及Victory。

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門票於9月12日早上10時正公開發售，早鳥優惠每張$45（包含$5手續費），優惠期至9月30日晚上23:59；正價門票每張為$55（包含$5手續費）。

*一張門票可觀看一節賽事

*每人每次交易限購40張

*門票不設劃位

*門票數量有限，售完即止

會長盃為本地排球年度盛事，由2015年重辦後氣氛一直熱烈。（資料圖片）

龍隊為會長盃的大熱，今屆更力求5年霸。（資料圖片）

會長盃賽程

10月12日（星期六）

A節
13:00　國際 Vs Victory
15:00　荃青 Vs 協興

B節　
18:00　龍隊 Vs 盧幹庭
20:00　寧逸 Vs 仁濟

10月13日（星期日）

C節　
10:30　女子季軍賽
12:30　女子冠軍賽
14:00　女子組頒獎典禮

D節
16:30　男子季軍賽
18:30　男子冠軍賽
20:00　男子組頒獎典禮

荃灣體育館
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