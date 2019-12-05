【01親子】參觀消防及救護教育中心暨博物館

撰文：植展鴻
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參觀消防及救護教育中心暨博物館，認識消防員與救護員的日常工作，更可以嘗試穿上制服，成為小小消防員或救護員！活動費用全免，而且又能讓小朋友大開眼界，家長絕對不容錯過！
活動詳情如下:
活動日期：2019年12月24日（二）
活動集合地點：消防及救護教育中心暨博物館正門（將軍澳百勝角路11號）
活動集合時間：下午1:45
預計活動結束時間：下午3:30
名額：25個（每個成功報名之會員可攜同一位3-12歲小朋友共同參與）
活動日期：2019年12月27日（五）
活動集合地點：消防及救護教育中心暨博物館正門（將軍澳百勝角路11號）
活動集合時間：上午9:15
預計活動結束時間：上午11:00
名額：25個（每個成功報名之會員可攜同一位3-12歲小朋友共同參與）
活動日期：2020年1月5日（日）
活動集合地點：消防及救護教育中心暨博物館正門（將軍澳百勝角路11號）
活動集合時間：上午11:15
預計活動結束時間：下午1:00
名額：25個（每個成功報名之會員可攜同一位3-12歲小朋友共同參與）
【立即報名】
【條款及細則】
注意事項：
- 導賞活動準時開始，參加者需自行安排交通往返活動場地，敬請預留交通時間到場。
- 家長/監護人必須看管一同出席的小朋友，如有任何受傷，必須自行負責。
交通指南：
- 消防及救護教育中心暨博物館沒有提供泊車設施，參加者可乘港鐵到坑口站，再轉乘的士、公共巴士（298E）或小巴（113）到百勝角站，再步行約十分鐘即可到達。