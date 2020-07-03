網上講座推介 - 如何兼顧子女的學業和成長？

書展到了，不知如何選擇合適子女的書本或補充練習？「01空間」推介兩場網上講座由專家教授選購技巧，及如何透過故事書改善孩子情緒管理，讓家長更清晰了解子女需要，大大縮減搜集資料及意見的時間。

挑選小學補充練習全攻略 專家教授何謂一本好練習

補充練習做得多一定好？其實做對練習才是重點。

「01空間」與「樂思．躍思」夥伴合作的「如何為子女挑選補充練習」網上分享會，邀請到小學英文科主任 – 周惠賢主任 及 躍思教育出版社高級出版經理 – 劉東霞小姐 分享學校如何運用補充練習為學生鞏固及加深學習範疇、選擇「好書」的技巧及怎樣按子女程度去選擇練習。

01空間 x 樂思．躍思 –「如何為子女挑選補充練習」網上分享會

主持：資深電台節目主持 – 杜雯惠小姐

日期：2020年7月8日 (星期三)

時間：13:15-14:00 (ZOOM 網上分享會)

費用：$120 (憑電子票到樂思教育或躍思教育書展攤位，可當作港幣100元使用 (只限換領一次))

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利用說故事時間教導孩子情緒管理

你的小朋友能夠好好控制自己的情緒嗎？有沒有因憤怒而亂發脾氣？ 有沒有因哭泣而責備自己？在幼兒階段，灌輸健康的心靈知識可助小朋友提升心靈韌力，使他們面對逆境時更有力量。與小朋友說故事，除了可增進父母和小朋友的關係外，故事中的情節和道理，會更容易讓小朋友記在心，成為成長的養份。

「01空間」與「Dustykid」夥伴合作的「利用說故事時間教導孩子情緒管理」網上分享會，將會推介全新兒童情緒故事系列的心靈書藉，Dustykid作者陳塵連同教育心理學家－ Isabel Li ，跟你分享兒童情緒管理的種種，一起培養小朋友的健康心靈！

01 空間 x Dustykid –「利用說故事時間教導孩子情緒管理」網上分享會

日期：2020年7月13日

時間：20:00 - 21:00 (ZOOM 網上分享會)

費用：$50

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香港書展2020

今年書展以「心靈勵志」為年度主題，並以「從香港閱讀世界‧洗滌心靈 鼓舞人生」點題，向讀者推介一些經典的心靈勵志作家及書籍，希望藉此為市民帶來一片心靈綠洲，鼓勵大家閱讀更多優秀心靈勵志作品，凝聚前行力量，為未來挑戰抖擻精神。

展覽詳情

展覽日期：2020年7月15至21日 (星期三至星期二)

展出地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

票價：

成人票：港幤$25

小童票：港幤$10 (適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童)

上午進場票：港幣$10 (只限每日正午12時前於會場即場發售，不設離場時限，可逗留至閉館，門票只限即場發售，成人及小童同價)

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

*展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

*持香港書展門票人士可於同日參觀香港運動消閒博覽

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於你的個人活動空間，綻放生活無限。了解更多：https://space.hk01.com/