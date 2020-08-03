小朋友生活新體驗 健體紀律好多FUN

2020的暑假與過往大不同，疫情影響下很多家長都要考慮如何安排小朋友在家的生活日程，既希望能為小朋友健康地「放電」，又希望能為他們保持一定生活紀律，「01空間」特意提供一些新式網上健康活動選擇，希望令家長和小朋友都能一起同樂。

鍛鍊體魄 提昇球技

HomeWorkOut 出汗時間，齊運動齊學習，專業教練教你在家進行體能練習，加強球感訓練，分享籃球知識技術等。每次上完一堂都可得到一個虛擬貼紙，定期也會推出更多活動，讓大家可以儲貼紙換禮物!

課堂詳情：

💻✅0-10min 熱身

💻✅10-30min 體能

💻✅30-45min 球感

💻✅45-55min 技術、籃球分享

💻✅55-60min 資訊分享

一齊同你既同學仔、教練一齊做運動，踢走惰性，出身汗，重獲正能量！

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啟發思維 學習紀律

一系列趣味性和挑戰性共存的遊戲訓練，令孩子在玩樂過程中學習，幫助他們發展運動潛能。為了讓家長們緊貼孩子的學習及紀律進度，歡迎家長陪同學習，在過程中更加有效促進與子女的溝通和了解。「01空間」除獨家提供免費試堂試玩，報名常規正堂更可獲贈拳套及拳靶裝備一套(價值：$1,100)。

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「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於你的個人活動空間，綻放生活無限。了解更多：https://space.hk01.com/