重拾心靈健康　6個助你減壓的工作坊推介

我們的身、心、靈就像是鐘錶內的齒輪，互相帶動配合，讓我們生活流暢、感覺順心。在不斷追趕時間之中，容易讓自己的步伐被擾亂，快樂和健康也一點一滴流走。「01空間」推出身心靈健康系列，希望透過不同的活動，為大家締造心靈空間，尋回屬於自己的節奏。

心靈療癒一日營 遠離煩囂重新出發

特別設計的一天心靈工作坊，位於元朗小湖旁邊，透過傳統手作的可可豆療癒飲品，發放高頻率的激光曼陀羅，加上塔羅靜心引導，一次過體驗三套療癒技巧的結合，加上導師們的帶領，尋找人生方向，為參加者帶來更深層次的放鬆和更大的得著。

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運用聲音治癒 釋放自身壓力

透過融合各種樂器 (銅鑼、鼓、手指琴等) 來創造一個聲音旅程。參加者可自由躺著或坐下，閉上眼睛，享受一波又一波的聲音，為身體帶來平衡與和諧，以達到深度放鬆或冥想。

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學習雨滴精油 淨化人體氣場

透過精油的自然能量，深層地調和身體、精神和情感三個層面，給予和諧與放鬆的氛圍，讓人煥然一新。透過雨滴精油按摩，協助您清除負面思考與積累的情緒、釋放出空間重新蓄積正向能量、進而喚起自信與勇氣。

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與身體對話 探索合適香味

靈擺(Pendulum)是進行探測術的好工具，從它擺動模式中讀取訊息，找出解決生命問題的答案。使用靈擺的過程中，我們跟潛意識連結並啟動念力使靈擺轉動，可令我們保持靜心，増強直覺力，重新接通內在頻道。另外，透過抽神聖芳療卡去了解芳療植物認識，從而尋找自己獨特的香味，與自己身體對話，從而了解自己去選擇合適的香味。

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