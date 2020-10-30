【本地「遊」世界】$100帶您尋找非洲野生動物+新奇玩樂體驗香港

熱愛旅行的您，對各國美食、景點總有牽掛。除港人最愛的「鄉下」日韓台外，每個地方均有獨特風土人情和歷史文化，是時候為深度遊做好準備，跟隨大自然來一場與眾不同的生態旅遊。「01空間」準備了不同本地活動，讓您深切體會最地道、最有特色的香港！

深入非洲野生動物世界 探索大自然生態

為緩解大家的「旅遊癮」，虛擬旅遊項目便告應運而生，「01空間」即將舉辦四場獨家自然旅遊及攝影分享會，為一眾對非洲自然生態及文化色彩情有獨鍾的朋友，提供一系列別開生面的非洲線上遊程。

非洲的國家公園及生活其中的眾多野生動物，已為這個地區奠定了非常鮮明的「野生動物王國」形象。無論是大貓獵食、牛羚遷徙、漫天飛鳥、流水行雲、斗轉星移，這些在記錄片中引人勝的場面，如果能夠運用自己的眼睛觀察和鏡頭記錄，絕對會為閣下的非洲之旅帶來另一番非凡體驗。

今次邀請到著名生態攝影師蘇毅雄先生 (Samson So) 及著名縮時攝影師 (Patrick Cheung) 一起分享拍攝自然攝影、錄像、風光取景、星空拍攝、縮時攝影及器材準備等方面的技術及心得，教您製作屬於自己的非洲之行記錄片。

1. 📸2020年11月20日(五) 20:00 - 21:00 🐘【肯亞+坦桑尼亞 - 自然旅遊及攝影分享會】

2. 📸2020年11月27日(五) 20:00 - 21:00 🦜【波札那及維多利亞瀑布 - 自然旅遊及攝影分享會】

3. 📸2020年12月4日(五) 20:00 - 21:00 🦒【納米比亞 - 自然旅遊及攝影分享會】

4. 📸2020年12月11日(五) 20:00 - 21:00 🦨【馬達加斯加 - 自然旅遊及攝影分享會】

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中環山頂好去處 二萬呎主題遊樂場

玩大富翁收租，再做地產大亨，絕對是大家的童年回憶，不如一齊走入大富翁先生的家，玩一次真人版大富翁！另外, 活現香港把全球首個虛擬互動導賞帶到香港的中心—中環，資深導遊將會帶您體驗本地人的日常生活，聆聽有關中環殖民時期和摩登時尚建築的奇幻故事。

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走入隱世村落 體驗落田割禾樂趣

走進大嶼山西北的隱世村落 - 二澳，一起認識整個白米的生產過程，再置身於金黃色稻田之中，親身體驗落田割禾樂趣。另外，專家教您從泥土種植、採收、曬乾、研磨、直至捲制成形，採用在地原材料，親手製作本地艾條蚊香。

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在本港其實也有不少特色體驗，香港人也可以從中探索不同的香港！「01空間」繼續為大家搜羅新奇玩樂，讓大家更了解自己每日生活的都市。

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跨越界限 一起跑向全世界

受疫情影響，虛擬跑成為今年主流正式比賽，無論大家身處世界何地，參加者只要自行在適合時間、地點，無需集體行動而完成所定目標，即能獲得證書或限量紀念品等。

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「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

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