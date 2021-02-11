01空間｜Staycation 消費$1即賺5倍「01積分」七折換購活動門票

撰文： 楊慧子 最後更新日期： 2021-02-11 12:30

「01空間」除左提供20＋Staycation食＋住優惠推介任您揀之外，最重要消費過後送您額外5倍「01積分」，全天候全方位照顧到您食、買、玩、行嘅需要，俾您可以輕鬆賺分消費玩活動！

即日起至2021年2月28日，報指定Staycation，消費$1即享5倍「01積分」，您可以用「01積分」當錢使，七折換購活動門票，名額有限，先到先得！

香港帝苑酒店春節住宿優惠 - CP值超高五星級酒店，每位$488起

位於尖沙咀五星級酒店，中庭廣大花園洋溢悠閒度假氛圍，頂樓豪華泳池搭配維港美景，更是香港同級飯店少見，奢華住宿體驗，值得您細細品味。一晚豪華客房雙人住宿+包2餐，更送您獨家設計農曆新年禮物＋春節小吃，無論環境還是食物都實在讚絕，一去到包保令人悶氣全消！ 👉🏻按此立即訂房👈🏻

香港維港凱悅尚萃酒店優惠套票 - 飽覽180度維港景色，每位$540起

「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠包一晚豪華客房住宿＋包2餐，客房設計時尚，房內天然光充裕，更坐擁維港璀璨景致。客房配套舒適講究，備有高科技設施，浴室設計極具品味，令您倍感輕鬆自在。👉🏻按此立即訂房👈🏻

香港黃金海岸酒店樂活體驗住宿計劃 - 特色理想沙灘度假酒店，每位$379起

距離市區約35分鐘的車程，臨海景色無與倫比，絕對是您於香港Staycaiton的首選。包一晚豪華海景客房住宿，雙人早餐＋零食包，週末有藝術市集，攤檔及街頭表演，熱鬧非常；走遠一點，還有巨形金海豚雕塑！再回到水清沙幼的黃金海岸沙灘漫步看日落，浪漫至極！👉🏻按此立即訂房👈🏻

尚有更多Staycation食+住激抵優惠👉🏻立即按此👈🏻了解更多。

由即日起，大家可利用「01積分」以 100 分 = $1 換購活動門票，價格低至七折，萬勿錯過！👉🏻按此👈🏻尋找更多「01空間」【01積分換購】活動。

同場加映：港島特色飲食體驗遊

節日和週末珍貴假期可以點樣過? 逛膩了「文青café 」，何不發掘城中特色餐廳Casual Fine Dining？「01空間」帶您走遍港島，嚴選城中特色餐飲體驗，以獨家優惠讓您「舌尖遊世界」。

峇里沙灘會所風情 - 「Potato Head」- 每位$278起

峇里著名沙灘會所「Potato Head」位於香港分店，由藤本壮介(Sou Fujimoto)設計，集餐廳、家居用品店、酒吧、咖啡館與音樂休閑室於一身。店內充滿熱帶植物及純正印尼風格的餐廳Kamu ，以七二折優惠，品嚐七道峇里爪哇地道菜式，猶如置身峇里Beach Club 的餐飲體驗。

立即體驗👉🏻【KAUM精選二人套餐】

藝術大宅中的米芝蓮 - 都爹利會館 - 每位$262

都爹利會館集歷史及藝術於一身，室內設計由知名設計師Ilse Crawford操刀，摩登而不失休閒感。置身會館四樓空中花園中享用，米芝蓮星級大廚主理的都爹利會館點心套餐！

立即體驗👉🏻【都爹利會館點心套餐】

Classified - 180度迷人沙灘景致- 每位$145

主打歐陸式戶外悠閑飲食的Classified 遍部港九悠閒地段，如大坑，跑馬地及赤柱， 而淺水灣分店更擁有180沙灘景致。坐著吊梳發細聽浪聲，一起品嚐北歐開面三明治套餐！

立即體驗👉🏻【Classified 北歐開面三明治套餐】

立即👉🏻按此👈🏻了解更多美酒佳餚優惠。

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

了解更多：https://space.hk01.com/