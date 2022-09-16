寵物節2022｜9月22日會展開鑼！即睇早鳥優惠門票購買方法

全港最大型的公眾寵物活動 - 香港寵物節暨國際寵物用品博覽2022將於9月22日至25日，一連四日在香港會議展覽中心舉行。於9月22日前上「01空間」購買門票可享早鳥9折優惠，《香港01》會員更可用積分以半價換購，名額有限，立即購票！



香港寵物節除了展銷世界各地逾千個品牌的寵物食品、用品及服務之外，大部分參展商亦會於展期內提供會場限定的超筍折扣優惠，絕對是寵物主人一年一度的掃貨好時機。**立即以優惠價購票**

會場內亦有多項精彩活動舉行，包括有寵物界的選美盛事：香港狗會全犬冠軍展及香港黑貓會第八屆CFA冠軍貓展，亦有香港犬隻訓練總會的犬隻服從及示範，還有多個動物團體，如香港愛護動物協會、香港導盲犬服務中心、拯救遺棄動物中心及香港兩棲及爬蟲協會等主講的講座。

主人可以免費帶同愛寵入場，為確保場內人寵都能共享一個安全舒適的環境，每名入場人士只能攜帶一隻寵物進場，並需以繩索牽引，或置於寵物袋/車中。帶同狗狗入場時，需要掃描晶片、出示有效狗牌及針咭；而入場的貓咪，則需要滿6個月或以上，並需出示有效針咭。

香港寵物節暨國際寵物用品博覽2022詳情

展覽日期：2022年9月22至25日（星期四至日）

展出地點：香港會議展覽中心Hall 3

開放時間：

2022年9月22至24日（星期四至六）12:00–21:00

2022年9月25日（星期日）12:00–20:00

01空間早鳥優惠價：$27 (原價: $30)

