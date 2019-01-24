派錢4000蚊，令全港市民感受申請福利幾咁難！

市民連日抱怨關愛共享計劃申請手續繁複，又擔心錯填資料會觸犯法例。政府在本周三（23日）公布多項補救措施，包括申請人毋須提交住址證明、又會寬鬆處理郵資不足，叫市民放心。 論及申請程序，關愛共享計劃其實已算簡單，但尚且招來連番批評，何況是大專學生資助、綜援、交通津貼等恆常計劃？事實上，有基層更因為繁鎖的文件往來而放棄申請。政府既然承諾保障市民社會福利權，就必須保障到底，掃除社會福利的行政障礙。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周起派發，但程序複雜，被指擾民。（資料圖片/李家偉攝）

誠如身兼區議員及立法會議員的胡志偉所稱，關愛共享計劃需要填報的資料並不複雜，關鍵在於是否符合資格，不少市民不清楚去年退稅金額，以至不清楚領取關愛共享計劃的金額，另外就是要張羅諸如住址等證明文件。政府在本周三公布簡化程序，包括取消住址證明，只能算是亡羊補牢。

也許因為申請關愛共享計劃者眾，即使填表時遇到一點困難，怨憤很快互相和應，累積社區，迫得政府急急回應。相比之下，綜援、在職交通津貼、大專學費減免等計劃的申請複雜得多，申請人往往面對種種難題，卻因為申請人數較少，而且也習以為常，媒體和政府也不大注視。

想領足4,000元，申請者必須於2018年12月31日前年滿18歲、通常居住在港、持香港永久居民身份證，並且在港沒有物業，同時在2017/18課稅年度的沒有交稅、沒有受惠於綜援等津貼雙糧之人士，否則不獲派錢，或只領取部份。

繁鎖申請早有先例 折騰無數家庭

以資助專上課程學生資助計劃為例，學生需要齊集自己和監護人的個人資料和入息證明，包括糧單、銀行月結單，有些監護人要特別請求僱主填寫僱員薪酬表，為僱主添麻煩。另外，學資處又不時要求申請家庭澄清銀行戶口往來，補交文件等。縱然申請程序電子化後，舊有申請者獲預載部分資料，省卻填表時間，但申請者完成程序還要來回數個月至半年，有少部份忍受不住不斷補交文件，中止申請，情願努力找兼職幫補。

另一例子是在職家庭津貼計劃。計劃是政府重點扶貧措施，旨在改善在職貧窮家庭的生活。但計劃在2016年推出時，就被使用者批評複雜。跟大專學費資助計劃相似，齊集工時證明文件是一大難題。不少基層員工向上司索取證明文件時遭留難，散工則難以逐一向所有僱主填寫文件。政府原本估計有20萬戶、共70萬人受惠，結果起初只接獲3.1萬宗申請。此外，有討論也稱不同部門向申請者索取同一資料，費時失事。後來政府逐步簡化申請文件，放寛資格，例如家庭成員可合併工時，調高資助額，容許申請者自述工時等，領取津貼申請人數才稍見上升。

不少打算申領4000元的市民，因填表問題要向區議員求助。(岑卓熹攝)

改革福利服務未有下文 政府解民困須展決心

當然，政府有責任確保公帑運用得宜，阻止欺詐，故要求市民在申請各項津貼時，遞交工作證明，查問戶口往來記錄，無可厚非。即使如此，政府亦應早早了解市民的實際困難，在推出計劃前便修改步驟，減少推出後引起混亂。

另一方面，就着繳交文件的麻煩及困難，政府應着手打通部門之間的「資料牆」，例如學生資助處可以索取房屋署、社會福利署、稅務局資料，取得申請的收入和交稅記錄，避免多次向申請人索取資料，加快核對資料。有人會擔心政府部門間轉移個人資料是否合法合理，就此，政府必須徵得申請人同意轉交資料，而且不可因為拒絕轉交而禁止申請，以及不合理拖延審批時間。

其實，政府在2014年的施政報告稱，聘請顧問探討設立一站式便民服務是否可行。效率促進組曾經委託組織進行研究，當中包括訪問社會服務機構及受助者。然而，五年過去，800萬元的承擔額用了738萬元，效率促進組易名為效率促進辦公室，辦公室發言人今天回覆《香港01》查詢，稱有關研究已經完成，但現階段未有確實的執行時間表。即是說，改善服務遙遙無期。

再三說明，派錢不是分配公共資源的上策，公帑應該投放在醫療、社福等急需資源的範疇。然而，派錢承諾已下，政府理應妥善執行，盡快完成計劃。官員堅稱近年投放大筆支出在社會保障，足見政府承擔，但政府漠視了申請過程的種種障礙。行政程序是用來核實申請資格，絕非是趕絕申請者的「武器」。