公院「爆煲」　是單程證的錯？

本港正值流感高峰期，公院又爆煲。本月已有醫護團體分別於20日和26日上街抗議人手不足，致工作壓力大增。值此緊急關頭，醫管局又應對無方，居然請藝人拍片「打氣」，實無異於火上澆油，荒腔走板之至。 周一（28日）「01周報社論」已指出，要從根本改善香港的醫療現況，政府大幅增加醫療資源投入，必不可少；而當務之急，莫過於增加醫生人手。短期內可透過引入外地醫生解香港燃眉之急，治本之道則在於開拓本地醫科生源。惟上述方案勢將觸動部分醫界團體的根本利益，他們是否願意重拾「醫者父母心」，以更開放的心胸接納制度及醫療環境變革，才是成敗關鍵。

本地醫療資源供不應求 因為內地人太多？



最近有不少聲音主張，醫護人員工作壓力「爆煲」，不應該歸咎於醫療方的供應不足，而是病人需求太大。例如最近屯門醫院心臟專科醫生黃任匡就表示，近年來醫院的單程證病人愈來愈多，香港出生率卻愈來愈低，而醫院迫爆，故認為是人口政策問題所致。



此說的問題，一方面在於只單方面提及出生率低，卻忽略本地人口老齡化同樣嚴重，是混淆視聽。據政府統計處數字，在2006年香港65歲及以上人口約85萬人，至2016年已增至116萬人，增幅近四成，佔人口比例亦由13%升至17%。



另一問題，則是將社會問題全盤歸咎於單程證制度。但是，除非我們罔顧基本人權，完全禁絕港人內地配偶，或是港人內地所生子女來港與家人團聚，否則香港無論如何也需要提供政策管道，供港人內地親屬來港與家人團聚。事實上，早前政府已經指出，今時今日持單程證的來港人士，逾九成都是家庭團聚，這些人士並非一般理解下的「移民」。



再者，現時港人非內地境外配偶希望來港與家人團聚，可經「受養人簽證」申請來港，住滿七年亦可獲永久居民身份，更沒有每天150個配額的限制。社會部分人士經常因為單程證提供150個配額，就認為這屬於「福利」，其實是捉錯用神。事實上，根據立法會資料，單程證的名額自1995年起雖定於每日150個，但過去20多年來，每日實際來港的平均人數只有132人，使用率為89%。

未來20年長者人口將增加一倍，至逾200萬人。（余俊亮攝）

分階段引入外地醫生 是否可行？



問題的癥結並不在於經單程證來了多少內地人，而是這些內地來港人士有否濫用政策，以及是否符合政策原意。「01觀點」一向主張，港府應向中央取回單程證審批權，完善審理申請者的資格，避免有人利用中港兩地程序漏洞，透過假結婚取得居港權。我們甚至也可以考慮仿傚「受養人簽證」的做法，對保證人進行資產審查，確保受養人在港的生活條件維持在基本水平以上，避免他們一來香港便需要依賴社會安全網生活。



現時社會受到「中港矛盾」氣氛影響，經常將社會問題簡單歸咎於內地人，也容易令到政策討論失焦，殊為可惜。舉例來說，「01觀點」支持引入外地醫生，便經常被曲解為引入「內地」醫生。但事實上，如果香港醫界願意放寬海外學歷背景的醫生，一批海外學歷背景的本地醫科學子同樣能夠受惠。再者，如果社會當真對內地學歷背景的醫生存在疑慮，政府也大可分階段開放外地醫生，例如第一階段先開放英美地區的頂尖醫學院畢業生，試驗成效，再來討論是否要進一步開放其他地區，也可減少因政治因素導致的無窮爭議。