機師、空服員發燒、出麻疹可照飛　國泰應訂強制守則

本港今年麻疹個案創三年來新高，已增至20宗，當中5人在機場工作，包括一名41歲國泰航空外籍男機師。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計，機場引伸的麻疹感染個案會陸續有來，或出現第二輪小規模傳播。

衛生防護中心上周六（3月23日）公布，國泰一名機師證實感染麻疹，引起社會憂慮。當時《香港01》已向國泰查詢，該機師的航班資料，惟國泰以保障私隱為由，未能回應。

及至周日（3月24日），衛生防護中心公布，染病機師在傳染期內（3月8日至16日）曾登上九班航機，其中七班在出疹後登機，分別往來香港、新加坡及曼谷。

日期 地點 3月8日 CX939由香港前往馬尼拉 3月9日 CX932由馬尼拉前往香港 3月12日 發燒及開始出疹 3月13日 CX759由香港前往新加坡 3月13日 CX712由新加坡前往曼谷 3月14日 CX616由曼谷前往香港 3月14日 CX653由香港前往曼谷 3月15日 CX654由曼谷前往香港 3月15日 CX709由香港前往曼谷 3月16日 CX702由曼谷前往香港

機場最少4人確診麻疹

縱然，機師一般而言不會與乘客接觸，但在駕駛室內一般有兩名至四名機師，部分空中服務員亦會入內。故此，機師若然感染麻疹，有可能傳染其他機組人員；更甚的，是機組人員理論上可能再傳染給其他乘客。

除此之外，目前已有最少4名在機場工作的人，在感染麻疹後仍然上班，包括國泰航空一名23歲空少在3月1日往返東京航班值勤回港後，確診已感染麻疹，而國泰沒有適時公布。就此，港大感染及傳染病中心總監何栢良坦言，國泰航空的安排奇怪，估計未來三星期，機場很大機會出現第二輪麻疹爆發。

41歲國泰外籍男機師於3月12日出現發燒及開始出疹，他在發燒及開始出疹期間，曾駕駛7班往來新加坡及泰國的航班。（資料圖片）

國泰「鼓勵」員工發燒休假

目前來說，國泰及國泰港龍航空的機制可謂自律自守，只有指引鼓勵員工身體不適時，應就醫及不用上班，但沒有強制受感染者停工。在機師方面，本身是民航機師的立法會議員譚文豪指出，判斷身體狀况是否適合駕駛的責任在機師，他們要自行判斷或向醫生尋求意見，目前亦沒有指引訂明發燒一定不可上班。

縱然譚文豪指出，在2003年SARS期間，航空公司曾要求員工測量體溫，但目前已沒有此強制要求。國泰空中服務員工會主席胡綺薇亦向傳媒表示，一直以來職員於出勤前不用量度體溫。據報道，國泰航空的內部指引只是建議機組人員，只在身體健康的情況下登機。問題是，這種建議是否有效，實屬疑問。實際上，即使空中服務員甚至機師發燒，在沒有量體溫機制下，他們逞強登機，亦未必有人知道。

在平常情況下，機組人員不適而工作的影響，可能相對不大；但目前麻疹感染已在日本等地方出現，航空公司仍未提高警覺。例如胡綺薇指出，首宗機組人員確診麻疹後多天，國泰航空都沒有發出任何指引或通告予員工。

可測體溫及設染病清單

所以，航空公司有必要即時檢討現行做法。在一般情況下，公司應加強監管員工上班時的健康狀況，包括檢查體溫，亦可規定他們若確診指定傳染病，就不能上班，否則設定懲罰機制。在非一般情況下，例如近日香港麻疹感染個案持續增加時，航空公司更應該啟動特別機制，一方面加強機組人員及乘客的身體檢查，另一方面全面通報感染個案，而非以私隱為由拖延。

航空公司須知道的是，飛機航班接載來往不同地方的人，容易將傳染病從外地帶進香港；而且機組人員未必全為香港人，曾接受的疫苗可能不足夠防範感染。去年日本沖繩爆發麻疹，正是由台灣旅客傳入。故此，航空公司肩負社會責任，有義務盡力及公開防範傳染病。