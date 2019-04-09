後卡達菲時代　利比亞如何走出戰亂和分裂？

自從利比亞強人領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）在2011年被叛軍槍決後，這個盛產石油的北非國家陷入連綿不絕的內戰。位於西部的首都的黎波里（Tripoli）是受聯合國承認，由總理薩拉奇（Fayez al-Sarraj）領導的「民族團結政府」；而位於東部城市圖卜魯格（Tobruk）的，則是由軍頭哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的「利比亞國民軍」。哈夫塔軍隊周日（6日）向的黎波里推進，並控制首都南部已廢棄的國際機場，讓外界再度重新注視利比亞局勢。

自卡達菲1969年發動軍事政變上台，其在利比亞長達42年統治與其他鄰國長年在位的強人領袖一樣，終要在2011年的阿拉伯之春中如骨牌效應，一個接一個倒台。然而利比亞人民渴求藉革命帶來的民主，像很多阿拉伯國家一樣沒有來臨，相反不穩與戰爭的陰影卻一直如影隨形。

敘利亞、也門爆發大規模內戰至今尚未平息，與利比亞東面接壤的埃及，當地總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）被拉下台後，民主化過程卻因軍事政變而戛然而止，至於與利比亞西面接壤的阿爾及利亞，雖結束了長達19年的緊急狀態令，但總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）直至最近才因政治壓力而辭職。芸芸眾多阿拉伯國家中，僅有在利比亞西北面的突尼斯，總統本阿里（Ben Ali）被推翻後建立後民主制度至今仍能維持下去。

利比亞：哈夫塔領導的軍隊直迫的黎波里，聯合國呼籲透過對對話解決問題。圖中為親的黎波里政府的軍用車輛在城內戒備。（路透社）

利比亞在後卡達菲時代受聯合國支持下舉行過兩場選舉，但由於各派武裝勢力互不相讓，眾議院出走到圖卜魯格另起爐灶，並奉老軍頭哈夫塔為領袖，兩個旗鼓相當的政府互相對抗之局由此而成。聯合國一直承認薩拉奇的的黎波里政府，亦為雙方居中調停，穿針引線，期望達成一個令國家統一的協議，然而薩拉奇始終不願承認哈夫塔的地位而未能達成共識。

與此同時，哈夫塔也一直擴充版圖，除了打擊國內阿爾蓋達等的恐怖組織，從IS武裝分子手上奪回班加西（Benghazi），又控制了國內的大部分油田，每日可產40萬桶石油，談判籌碼大增，又得到了俄羅斯、埃及、阿聯酋等國支持。相反的黎波里政府施政不善，腐敗叢生而大失民心。本來雙方在聯合國協調下，將在月中於利比亞西部的綠洲城鎮古達米斯（Ghadames）舉行會議。如今哈夫塔趁在會議前向的黎波里推進，欲迫使薩拉奇簽下城下之盟的意味甚濃。

雖然哈夫塔花了逾四年多建立一支有約四萬人的軍隊，遠比薩拉奇麾下山頭林立的民兵組織精良，但可以預料的黎波里將會負隅頑抗，雙方誰勝誰負仍是言之尚早。不過的黎波里作為首都人煙稠密，無論最終鹿死誰手，生靈塗炭恐怕在所難免。聯合國和各國領袖務必要爭取以外交介入，令無辜平民的傷亡減至最低。

其實利比亞雖然跟敘利亞、也門同樣爆發內戰，但當中既沒有遜尼、什葉兩派的宗派之爭，也沒有沙特阿拉伯跟伊朗爭霸的地緣因素，當中涉及的大多為銀行、石油等的實際利益矣，非不可調和的意識形態矛盾。要是大家能在古達米斯之會擺平各方利益，要從利比亞從全面內戰邊緣拉回來，也並非不可能的事。

2017年7月法國總統馬克龍出面，拉攏利比亞兩個主要對立政府領導人，包括利比亞總理薩拉奇（左），及領導利比亞國民軍的哈夫塔里將軍（右），成功讓二人會面。（路透社）

相反，與利比亞東邊接壤的埃及，自推翻穆巴拉克後舉行的民主選舉，由原教旨主義的穆斯林兄弟會穆爾西（Mohamed Morsi）勝出上台後迅速被軍事政變推翻，由軍頭塞西（Abdel Fattah el-Sisi）上台。雖然塞西的高壓統治把埃及帶回阿拉伯之春前的穆巴拉克時代，但由於塞西反原教旨主義的世俗立場堅定，西方因此對塞西政權也只是睜一隻眼，閉一隻眼。

而塞西支持的哈夫塔，同樣是軍人出身，矢言要把從不搞武裝鬥爭的穆斯林兄弟會，到阿爾蓋達及IS的武裝分子，所有的伊斯蘭主義者從利比亞驅逐出去。哈夫塔此話正切中對於在2012年班加西領使館遭恐怖襲擊猶有餘悸的美國利益。而哈夫塔自2014年一直掃蕩恐怖組織，另立政府機關、中央銀行，佔取國內油田，今天向的黎波里進發，有如當年凱撒渡盧比孔河，矢志要做的黎波里的新君。

而面對地中海彼岸一旦再度內戰，將可能爆發另一場難民危機，西方又可以作出甚麼選擇呢？是支持一個像塞西一樣的哈夫塔，把利比亞過渡到「埃及2.0」，抑或是任由利比亞爆發內戰，變成「敘利亞2.0」呢？