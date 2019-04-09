佔中九子承擔罪責　其情可敬　社會如何邁步向前？

2014年秋的佔領運動距今四載有多，部份人或許已有事過境遷之感。但對於戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人來說，現在才來到最沉重時刻。周二（4月9日），九人全告罪成。 不論案件會否上訴，社會亦須從這場示威中汲取深刻教訓。

有些人違法抗爭而不承認責任，但「佔中九子」願意承擔法律罪責，至少言行一致。更重要的是，他們的出發點都是值得肯定的。例如曾任社會學教授的陳健民在自辯時表示，他組織佔領運動，是不想香港政制發展停滯，一心感召社會關注不公義。

年屆七旬的朱耀明牧師更是大半輩子服務基層，情操可敬，他在周二求情時訴說心路歷程，自言作個「敲鐘者」，讓人知不幸將發生，更令在場人士大為感動。

佔中三子中，戴耀廷及陳健民求情時均沒有呈上求情信，律師只求別判朱耀明坐監。（張浩維攝）

佔領運動是否有限度？

案件審訊結束，一個重點在於如何定性這場佔領運動。九名被告認為這是一場公民抗命，以有限度的方式佔領道路，試圖迫使政府在政改方案上讓步。但法官指出，佔領運動既並非有限度，亦不會達到預期目的。

法官認為上萬人的阻路難以在三數天內完成清場，因此必然會持續地影響交通民生。判詞第269段甚至明言，三子到後期才意識到佔領過度擾民，已經「為時已晚」。在影響改策方面，法官在判詞第276段指出，三子若以為政府會一下子答應他們的普選方案，想法天真。

因此，對於法官和控方來說，這場活動本質上是公眾妨擾，令其他市民無法行使使用道路的權利。

示威者陸續前往政府總部外聲援被捕的示威者，在添美道一帶集會。直至2014年9月28日凌晨，「讓愛與和平佔領中環」發起人戴耀廷、陳建民、朱耀明在大台上宣佈提早啟動「佔中」。（Bobby Yip／路透社）

誰號召市民犯法？

另一個關鍵在於煽惑。九人同樣被控告煽惑他人犯公眾妨擾罪，或煽惑他人煽惑公眾妨擾罪。辯方認為，不少因素令到佔領規模擴大，例如警方在9月26日封鎖添美道，令參與民眾無法進入示威區，以至擴展到附近其他路段。

但法庭認為，即使警方封鎖添美道也好，被告號召了更多人前來霸佔附近路段，都是不爭的事實；在政府施放催淚彈後，部份人在一度撤退後亦再次呼籲聚集。所以，他們分別構成煽惑他人犯公眾妨擾，煽惑他人煽惑公眾妨擾罪。

示威者在佔領區域各處設置多個路障，警方多次嘗試清拆，被示威者阻撓，並演變為衝突。圖為2014年10月14日，雙方在龍和道對峙。（Philippe Lopez／法新社）

社會須告別舊有思維

如此複雜的案件，法庭對部份要點的判斷，難免帶主觀成份。不論能否說服控方或被告，在香港完善的司法制度下，他們都可以依程序上訴，爭取合理裁決。對於社會其他人來說，這宗案件值得關注，不只因為關心九名被告的前途，更是因為這場運動對社會消耗甚大，實在值得各界從中反思。

以阻礙道路的爭議為例，如果是同情佔領者的，自然會覺得在合理限度之內，值得社會包容；但對於反對佔領一方來說，這就是非常擾民，不值得同情。由此可見，香港人能否站在對方的角度看待社會問題，實為爭議關鍵。若只懂以一己視角出發，事事以為客觀地不爭，社會怎能夠不撕裂？

另一方面，政府和市民、警方和市民的關係在過去幾年轉差，以至社運人士和示威者經常思考如何將行動升級。但與此同時，特別在上屆政府期間，警方傾向嚴厲執法，封鎖添美道來限制集會人數增加，便是一例。如此硬碰硬，陣營之間的衝突和對壘只會增加，無益社會。擺脫鬥爭思維，在香港顯得特別重要。

經歷數年撕裂、黃藍鬥爭之後，近年社會轉趨平靜，但平靜並非必然。畢竟，燙手的社會和政治議題不可能完全消失。問題是在下一次重大爭議出現之時，香港人能夠從過去的經驗汲取教訓，以更和平和理性的方式互相對話、求同存異嗎？