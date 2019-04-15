圖書館借閱排行榜意義不大　鼓勵閱讀風氣方為本任

最近網絡熱傳幾張圖片，內容是香港公共圖書館的2018年借閱量排行榜。其吸睛之處，在於成人中文非小說類書籍頭十位，九本是「閃令令」的《東京食買玩終極天書》、《京阪神達人天書》、《北海道達人天書》等日本旅遊書，還有一本《澳洲王》名列第九。此表迅速遭網民瘋傳，恥笑香港人只懂吃喝玩樂，毫無閱讀文化。事實上，此種圖書館排行榜究竟能否切實反映港人閱讀文化，以及符合政府鼓勵市民閱讀的初衷呢？

出自康樂及文化事務署的圖片，是緣於立法會議員馬逢國每年就公共圖書館服務的提問。其排行榜分別有成人英文書籍、兒童英文書籍、成人中文書籍、兒童中文書籍四大分類，當中每個分類又細分小說類以及非小說類。若細看其餘幾項列表，可發現成人中文小說類書籍借閱排行榜其實十分正常，大多是《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》等金庸的通俗小說，跟英文的《在天堂遇見的五個人》、《大亨小傳》差不多。而兒童中文小說類的書籍借閱排行榜上，《西遊記》、《三國演義》、《水滸傳》等名著竟位列三甲，連深奧難懂的《紅樓夢》亦排第八。縱觀各個排行榜，香港人絕非只愛看旅行書籍。

香港公共圖書館的2018年借閱量排行榜中，成人中文非小說類書籍頭十位全是「閃令令」的旅遊書。（香港公共圖書館）＿

不能否認，《東京食買玩終極天書》等旅遊書是最多人借閱的應用書，然而在分類上，除了這些應用書外，大眾亦有興趣知悉其他非小說書籍的借閱量。翻查資料，馬逢國的提問詳列了眾多種類的書籍的借閱量、館藏量，包括有哲學、宗教、社會科學、語言、自然科學、應用科學、藝術、文學、歷史等分類，然而康文署的回覆根本不詳不盡，除了列出該十本旅遊書外，外界無法得知在上述的眾多的人文或科學分類中，市民的閱讀習慣為何。

其實在21世紀的網絡時代，市民要取得資訊或滿足閱讀的興趣，在手機或電腦上伸手可及，根本無須到訪圖書館借書多此一舉，圖書館的整體使用率因此在近年不斷下跌。立法會特別財委會文件顯示，2018年公共圖書館的書本總借閱量為4,620萬次，比2017年的4,830萬次下跌逾200萬次。

然而政府在推動電子書方面發展緩慢，電子書2016年只佔整體圖書館館藏量的1.9%，而其借閱量亦僅佔整體借閱量的0.5%，遠落後於新加坡2014年的24%至29%。縱然署方近年不斷購入電子書，卻仍然難以追及其他先進國家水平。試問當公共圖書館服務無法滿足現今很多市民電子閱讀的習慣時，其所列出的實體書借閱量排行榜，又可否反映出社會整體閱讀習慣的真象呢？

康文署2014年引入兩輛新的流動圖書車，流動圖書館的數目亦由10間增至12間。（網上圖片）

而且，立法會在2016年發表研究簡報，指出在較低收入地區，例如觀塘、深水埗、葵青、屯門、元朗，年均到訪次數較其他地區高，可見貧窮人口或因收入緊絀等原因，缺乏消遣或沒有餘錢買書，而要借用圖書館服務。其經濟收入、階級及教育背景，對其閱讀習慣都有不可分割的關係。我們雖不能肯定階級因素有否反映在借閱量排行榜上，但如果署方能夠公開各區圖書館的詳細借閱數據，必然有助激發大眾討論，助署方制定較完善的閱讀政策。

因此，康文署此類粗略的借閱量排行榜實質意義其實不大，反而一個關於港人閱讀習慣的全面研究，才可真正反映社會實況。以台灣為例，台灣國家圖書館每年都會發表圖書出版現況及其趨勢分析，當中細分一般出版社、政府機關、個人出版，又會依哲學、宗教、自然科學、電腦與資訊科學、應用科學、社會科學、史地、文學、藝術等，以及使用語文及外語翻譯再加以分類，並鉅細無遺地分析其發展趨勢。雖然圖書出版跟圖書借閱不盡相同，但其對圖書研究的認真及細緻，值得本港借鑑。

不過，歸根究柢的問題仍是如何鼓勵港人培養讀書風氣。特首林鄭月娥在去年的《施政報告》中，指出要提升圖書館的設施和服務質素，推廣全城閱讀文化，又為全港公營中、小學提供閱讀津貼計劃「共享喜閱新時代」，推廣閱讀。但相比起廣州圖書館到訪次數的急升，台北於高流量地區設全自動借書站，香港在這方面還要急起直追。

港人喜歡的可能或許是《京阪神達人天書》，而香港政府需要的可能是一本《台穗鼓勵市民閱讀風氣天書》。