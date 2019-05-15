【ETV】教育電視淪「活化石」　革新需向Youtuber學習

教育電視已啟播近五十年，去年被審計署批評成本高、收視低，本周一（5月13日）教協則發表調查指有關報告片面，96%受訪小學教師仍有在正式課堂內使用ETV教學，亦有超過九成受訪教師非常同意/同意保留ETV。事實上，坊間教材質素參差，未必能配合教育局課程的內容，由政府製作的影音教材仍有其價值，但現代教育講求師生互動，其定位應從課堂節目轉為自學工具；此外，其內容及傳播策略需與時並進，隨着網路短片平台冒起，局方應製作合乎網絡需求的教育電視。

1972年，一班正在觀看教育電視的小學生。（政府歷史檔案館圖片）

堂上單向授課不合時宜 ETV應轉型為至自學工具

教育電視於1971年啟播，初期只為小三學生提供中、英、數和社會教育節目，並由教育司署成立的教育電視組獨力製作，目的是以配合學校課程的節目豐富學生的學習經歷，助學童吸收學科知識，協助教育局推行學校課程。1976年起香港電台參與製作，教育局則負責編製課程和撰寫節目講稿，並逐步增加節目種類、拓闊服務對象，現時節目涵蓋幼稚園、中小學課程的大部分學科，局方另備節目為教師和家長提供學與教、課程資訊。

去年審計報告指2017/18年度ETV每小時製作成本約158萬，但學校總體收看的ETV節目數目偏少，未符成本效益。本周一教協公布「小學對教育電視的意見問卷調查」結果，顯示「經常」及「有時」在正式課堂上使用ETV輔助教學的教師數目，合共佔約六成，然而，而調查也顯示「甚少」及「從不」使用ETV的受訪者分別佔約32%及5%。

ETV的存廢多年前已引起爭議，事實上，比起本地良莠不齊的教學影片，ETV的內容更能配合課程，亦獲當局監察其質素，應獲保留。然而，為提升其教學成效、增加受眾，局方應通過轉型以配合新的教學模式。

現代教育講求師生互動，課時應要用於師生共同討論、以活動啟發思考等，但教育電視仍主要以單向形式向學生灌輸知識，其播放時間較長，小學及中學節目約為15或20分鐘，要在40分鐘的課堂內安排播放並不容易。在課時不足之下，不少學校已取消不合時宜的教育電視課。加上中小學約20年前的課程文件早強調「學會學習」，ETV大可轉型成自學教材，助學生鞏固知識、備課及溫習。

2018-2019學年下學期教育電視節目播映時間表。

網絡短片平台冒起 開拓媒介增學習效能

作為自學工具，ETV的內容及傳播模式亦需作出調整，過往ETV在固定時間於兩個電視台播映，但隨着網絡短片平台大行其道，局方應集中發展網絡視聽教材。2004年教統局已指視像教材不一定要以電視廣播的形式傳送，考慮把學校教育電視服務發展為更具互動性的多媒體學習支援服務，在十多年後的今天，局方更應迎合潮流，將ETV網絡化，港台的eTVonline及香港教育城網站皆有提供教育電視節目重溫，局方可考慮進一步善用Youtube及Facebook等。

坊間早有不少以實用為主的短片，純粹以模擬課堂形式製作，3至5分鐘已可釐清概念，成本較低卻備受學生歡迎，如Khan Academy，以簡易的電腦介面及人聲教學，教學影片由易到難的進階方式互相銜接，並清晰分類不同學科影片，其Youtube頻道已有超過四百八十萬人次訂閱。局方可作參考，簡介課程單元重點供學生溫習，協助記憶。香港教育城網站亦顯示，部分教授韻母解難、通用貨幣、耐藥惡菌等ETV節目，形象化及精簡地說明基礎概念，較受師生歡迎，累積觀看次數超過十萬，局方可參考坊間模式，擴展相關教材。

此外，雖然教育局在2012年推出免費手機應用程式「ETV 教育電視」，供用戶隨時隨地收看教育電視，但其中Google Play應用程式商店顯示，ETV 程式下載次數僅超過一萬人，只提供影片及播放時間表等。

事實上，流動應用程式的一大優勢是個人化服務，學習軟件可根據學生的程度及進度提供合適的課程，目前不少社福機構推出「學與教流動應用程式」支援有特殊教育需要的學生，但能配合課程內容的並不多，教育局若有意發展綜合輔助教學平台，亦可考慮整合教育城的EdV、STAR及網上試題學習平台，在「ETV 教育電視」程式中加入互動元素及擴充功能，如以小測試配合短片，讓教育電視切合時代所需。