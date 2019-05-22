【逃犯條例】港府不濟盡現人前　林鄭月娥必須反思、自強

自從港府決定修訂《逃犯條例》後，爭議無日無之，林鄭月娥拙劣的施政手法暴露人前。港府無力收拾殘局，中央只得高調介入──先有中聯辦和港澳辦表態支持，後有主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正力撐。《逃犯條例》如何修訂，本是特區自己的工作，但局勢發展足證「好打得」的林鄭根本難當大任。倘若她不自強、不深切反省，縱然修例在中央「加持」下通過，未來施政肯定只會更為艱鉅。

港府在修例一役的最大敗筆，在於無視市民對內地司法體制的合理憂慮，導致近年已見緩和的中港矛盾死灰復燃，「送中（終）」、「內地司法是垃圾」等民粹口號此起彼落。現在回想，倘若林鄭本着與民「同行」的初衷，有耐性地就旨在避免香港淪為「避罪天堂」的修例工作進行解說，民意反彈未必那麼大。

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與漠視市民憂慮一體兩面的，是當局只懂片面地向特定界別讓步，以為剔除九項與商業有關的可引渡罪類，便可獲得立法會內親商界議員的支持，在「數夠票」的情況下闖關。問題是，自作聰明的港府即使作出上述讓步，商界仍然不「收貨」。地產及建造界議員、在內會指示下主持法案委員會的石禮謙早前批評，當局未有積極解說。對於由中央任命的特首將來可否拒絕中央的引渡要求，他迄今仍有懷疑。

商界對《逃犯條例》修訂心存疑慮。圖為地產及建造界議員石禮謙。(資料圖片)

林鄭月娥不單無法令社會大眾放心，就連份屬「盟友」的商界也不輕言買帳，足見此人之顢頇，最終要靠中央出手為建制派「統一思想」。經此一役，大家都看清林鄭一遇大事便弱態畢現、不靠中央便一事無成的真相，長此下去，試問誰會相信港府有力實踐「港人治港」？

修訂《逃犯條例》茲事體大，倘若政府一意孤行，社會矛盾勢將激化，香港亦會付出沉重代價。林鄭此刻應該靈活變通，想想究竟有何方法，既可完成修例，又可令市民放心。

在修例一役中，林鄭月娥的粗暴、傲慢盡現人前。她沒向對內地司法體制有疑慮的市民作出解說，導致修條爭議持持發酵。(政府新聞處)

「01觀點」不厭其煩地指出，林鄭與其粗暴下去，倒不如採取「先易後難」的方式，調整修例手法。具體而言，她應該優先把謀殺、強姦、傷人等較少爭議的罪行納入修例範圍，至於定義含糊、較易引起政治解讀的罪行，包括「危害種族或直接和公開煽惑他人進行危害種族」、「方便或容許任何人從羈押中逃走」等，則應在現階段剔出修例範圍。

在中央「加持」、建制歸隊的政治現實下，政府肯定可以成功修例，但此役的教訓畢竟是深刻的。一方面，林鄭必須摒棄傲慢、粗暴的執政方式，不應在「梁振英年代」結束後，繼續愚蠢地自製政治危機，令香港再次陷入政治動盪；另一方面，她應在今次修例爭議後深刻檢討，謀求自強，否則中央和各界人士將不再將相信「港人治港」可以行穩致遠。