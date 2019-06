特朗普D-Day訪英赴國宴　英女王演說有何玄機？

惹火人物美國總統特朗普訪英,未抵埗先引起軒然大波。其受英國小報《太陽報》訪問,當中被問及之前尚未嫁入王室的梅根,曾抨擊正角逐總統寶座的特朗普搞分化和厭女,又說若特朗普當選會移民加拿大,特朗普一句「didn’t know that she was nasty」的回應錄音遭公開,輿論紛紛認為他指梅根是討厭的女人。另外倫敦市長簡世德(Sadiq Khan)又在《觀察家報》撰文指以紅地氈式隆重歡迎特朗普,是有違英國價值,又指特朗普以及眾多極右份子以上世紀的法西斯主義手段撈取支持。特朗普亦不甘示弱,斥簡世德愚蠢又討厭,是失敗者。雙方你來我往唇槍舌劍,為此次訪英之旅增添了不少火藥味。