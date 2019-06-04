特朗普D-Day訪英赴國宴　英女王演說有何玄機？

惹火人物美國總統特朗普訪英，未抵埗先引起軒然大波。其受英國小報《太陽報》訪問，當中被問及之前尚未嫁入王室的梅根，曾抨擊正角逐總統寶座的特朗普搞分化和厭女，又說若特朗普當選會移民加拿大，特朗普一句「didn’t know that she was nasty」的回應錄音遭公開，輿論紛紛認為他指梅根是討厭的女人。另外倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）又在《觀察家報》撰文指以紅地氈式隆重歡迎特朗普，是有違英國價值，又指特朗普以及眾多極右份子以上世紀的法西斯主義手段撈取支持。特朗普亦不甘示弱，斥簡世德愚蠢又討厭，是失敗者。雙方你來我往唇槍舌劍，為此次訪英之旅增添了不少火藥味。

結果昨夜英女王伊莉莎白二世在白金漢宮設的國宴，梅根、簡世德雙雙都未有赴席。宮外雖有大批示威者反對特朗普來訪，但宮內的英女王發表演說時，則多番強調英美兩國深厚的友誼及其重要之處。英女王又詳列特朗普接下來的行程，當中包括到南部港口樸茨茅夫，以及海峽對岸的諾曼第，慶祝二戰盟軍登陸諾曼第，D-Day的75周年紀念。

接着，英女王續稱自那天起，英美兩國一直肩並肩攜手捍衛自由及民主，為解放歐洲數以千萬人的英美及盟軍將士致意。然後英女王話鋒一轉，說起今天在應付21世紀的新挑戰，諾曼第紀念日亦提醒我們，在二戰中無數犧牲之中，各國共同實現了一眾的國際機構，去防止戰爭的恐怖重蹈覆轍。儘管世界不斷變遷，我們仍銘記這些體制的初衷：國家攜手捍衛難以得來的和平。

特朗普訪英：特朗普2019年6月3日抵達白金漢宮與英女王見面。（路透社）

英女王這番話，在今天特朗普開展關稅外交，到處點起火頭、英國深陷脫歐泥沼，國家陷入撕裂時聽來，確實饒有意義。當時戰時的英國首相邱吉爾便在戰後首先提出。1946年邱吉爾在蘇黎世大學發表演說，便提出了歐洲合眾國（United States of Europe）的概念。他稱歐洲這高貴的大陸，西方世界所有偉大民族的家長，基督教信仰及倫理的基石，大部份古典及現代的文化、藝術、哲學、科學的源頭，若在分享這共同遺產下統一，其三至四億人將享受無盡的快樂、繁盛、光榮。可惜歐洲卻深陷於連串可怕的民族主義爭吵之中，並其有生之年時破壞了和平以及人類文明的發展。

邱吉爾因此提出要重塑歐洲的構造，並提供一個類似歐洲合眾國，能保證和平、安全、自由的結構。邱吉爾又呼籲歐洲人提升其靈魂、直覺、精神的高度，放下仇恨及報復的心理，洗去過去的錯誤以及其釀成的痛苦，放眼將來，秉持着為實現正義、憐憫、自由的歐洲大家庭的信念。這篇演說被視為今天歐盟概念的雛型，1949年被視為歐盟前身的歐洲委員會成立；1950年代歐洲煤鋼共同體、歐洲經濟共同體、歐洲原子能共同體相繼成立，成為日後歐盟的三大支柱，進一步加強歐洲各國的融合。

邱吉爾歐洲一體化的主張，正與英女王國宴演說中國際合作避免戰爭重現的思維一脈相承。恰巧特朗普便自稱視邱吉爾為偶像，而英女王贈送特朗普的禮物，便是邱吉爾撰寫，珍貴的《第二次世界大戰回憶錄》第一版。而英國首相文翠珊亦會送一份掛在邱吉爾牆上，1941年《大西洋憲章》的副本。《大西洋憲章》為邱吉爾及時任美國總統小羅斯福共同發表的宣言，當中列出八點對於戰後世界格局的原則，包括減少貿易壁壘、支持民族自決、加強國際合作、捍衛自由權利等，又是婉轉地為特朗普上了一堂歷史課。

邱吉爾憑作品《二戰回憶錄》獲得諾貝爾文學獎。（資料圖片）

要知道特朗普一直對聯合國、北約等戰後成立的國際組織嗤之以鼻，批評其損害美國利益，與其「美國優先」的主張背道而馳。特朗普也大力支持英國脫歐，未訪英已先表態支持硬脫歐派的前外相約翰遜競逐相位，又稱應邀請剛於歐洲大選獲勝的脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）參與脫歐談判。特朗普在歐洲的支持者，亦盡皆是簡世德口中「以法西斯主義手段撈取支持」的極右民族主義政黨，好用分化言論，對歐盟攻擊一直不遺餘力，甚至尋求脫歐。而特朗普又在出訪前，再向墨西哥及印度徵收關稅，開多邊戰線，也跟《大西洋憲章》中自由貿易、國際合作的精神相悖。

其實英女王、文翠珊、簡世德雖然手段各異，激烈程度也毫不相同，但除約翰遜、法拉奇之流的朝野上下，都對於特朗普單邊主義，無視國際合作及組織的行徑及其背後的思維不以為然。而且在英國面臨脫歐的風雨飄搖之際，面對日後可能在國際貿易上的孤立狀態，英女王及文翠珊都強調英美的在二戰中並肩作戰，用血煉成的友誼，以借此希望日後仍可維持與美的緊密貿易夥伴關係。而簡世德的反彈、與梅根的爭拗，以及白金漢宮外的示威者，也顯示了英國後脫歐後，必須倚靠特朗普這個他們打從心底不認同之人物的窘境。