【逃犯條例】「國際路線」添煩添亂　解決矛盾須反求諸己

近月以來，香港因修訂《逃犯條例》而陷入嚴重撕裂，縱然港府已「暫緩」修例，但依然餘波不絕，部分反修例人士甚至把目光投向周五、周六（28日、29日）在日本大阪舉行的G20峰會，寄望西方國家特別是美國向港府和北京施壓。在現實政治下，西方「關注」香港，真正用意是在動盪的國際環境中謀取利益。香港人對它們有不切實際的期望，未免幼稚。這樣做實際上只會增添中央政府對外國勢力干預香港事務的憂慮，對香港沒有好處。

G20峰會前，民陣號召市民在周三（26日）集會，希望利用國際壓力，向近日龜縮的特首林鄭月娥施以「重重一擊」；前「民族黨」召集人陳浩天亦呼籲港人前往大阪，參與由「自由印太聯盟」（FIPA）主辦的示威。而在較早前，美國鷹派政客揚言重推《香港人權和民主法案》，作為對香港「反修例運動」的「加持」。

特朗普為了推動美中貿易談判，回應香港修例問題時故意反應溫和。(路透社)

華府視香港為籌碼

若以為美國政府會為香港問題向北京施壓，恐怕是對中美關係的無知。自從香港掀起修例爭議以來，美國本地政客、駐港官員和商人紛紛發聲，當中雖不乏擔憂美國公民可能被引渡至中國內地受審的合理關切，但沒有多少人會相信，如果美國不認為香港是制衡中國的槓桿，它會走出來高調表態。

過去一年，中美爆發貿易戰和科技戰，兩國關係大倒退。如今G20峰會在即，習近平和特朗普將再次會晤。根據美國《時代》周刊的報道，為了有助談判，特朗普政府除了將會暫停對台軍售，還在回應香港修例問題時故意反應溫和，避免刺激北京。簡而言之，香港只是美國向中國討價還價的籌碼。國際政治講求利益，人權紀錄為人詬病的沙特阿拉伯是美國的盟友，民主元素遠遠高於沙特的伊朗卻是它的死敵，這足以證明美國只按自身利益行事，人權自由反而是口惠而實不至。

+ 12 + 11 + 10

走「國際路線」的示威者，必須考慮政治效益的問題。眾所周知，北京對國家安全、外國干預等問題極為警惕。香港最近的內部衝突，本質上是市民對林鄭當局粗暴修例的反彈，未必與「外國干預」、「顏色革命」有關，但假如「反修例運動」的餘波持續不斷，假如國際社會繼續指指點點，可能會加深中央的警惕，這實非香港之福。

我們認為，在政府宣布「暫緩」修例後，修例工作實際上已經完結。此刻，政府和市民應該進入商議的階段，盡快修補因修例而釀成的社會撕裂。與其借助外力解決香港問題，充當別國的籌碼，倒不如反求諸己，處理好內部矛盾。