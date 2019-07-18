德銀、法巴相繼裁員　股票分析淪夕陽產業？

早前德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）宣布業務重組計劃，將大幅裁員1.8萬名員工，料2022年保留7.4萬人，裁幅高達20%，消息震撼業界。有指德銀將退出股票市場業務，並削減投資銀行規模，以重新回歸企業銀行、融資、外匯、私人銀行及資產管理等傳統核心業務。 無獨有偶，繼德銀之後，法國巴黎銀行（法巴）也傳出裁員消息。據報法巴計劃將亞洲證券研究部，外判予美國投資研究機構晨星（Morningstar），變相縮減旗下的亞洲證券研究部團隊。

大體來說，德銀是次業務重組，反映歷史性戰略調整，即代表過去20多年，德銀一直致力於進軍華爾街，欲躋身全球主要投資銀行之列，挑戰高盛等美國投資銀行巨頭的行動已徹底失敗——早在1994年，德銀進軍世界金融腹地紐約，再於1999年斥資102億美元併入紐約的信孚銀行（Bankers Trust）。



正如不少分析指出，德銀的結構性不利因素，包括金融海嘯後歐洲長期奉行低利率甚至負利率政策，導致銀行的淨息差受壓，市場對德銀擅長的固定收益債券和利率產品需求下降。當邁入投資領域後，德銀又因貪婪和野心擴張而不斷涉足非法操作，包括將品質不良的按揭抵押，重新包裝為金融商品售予投資者；非法操控倫敦銀行間的同業拆借利率；以及與美國制裁名單上國家進行交易，導致不斷被監管機構巨額罰款，財務狀況更是雪上加霜。

德意志銀行被美國司法部罰款1092億港元，德國總理默克爾表示不會提供任何援助。（路透社）

不過，最近法巴繼德銀之後，也針對證券相關部門「開刀」，亦令人留意到德銀的歷史性業務重組計劃，除了本身的業務能力外，更有其他面向可以解釋，包括新興金融科技公司的挑戰，例如更快的轉帳服務。而坊間也有評論從股票分析產業的角度，指現時已鮮有人願意花費不菲的價錢購買研究報告，其困局與傳媒行業有相類似之處，即隨着資訊更為流通，人人可在網上評論股票，收費服務便只能「靠邊站」。



當然，我們可能會質疑，即使在傳媒行業，吸引忠實讀者以月費捆綁，讓內容服務長做長有，並不乏成功案例。何以這些舉世知名的大行，反而未能阻止研究部被裁的命運呢？



其中一個可能的原因，是大行也會落場進行投資，於是他們發放的研究報告，就必然會有利益衝突之嫌。事實上，只要稍有投資經驗的人，都知道必須抱持批判的態度來看待大行發放的研究報告。不少人甚至認為，當大行研判需要沽出一隻股票時，反而會預先發放一份樂觀的報告，吸引散戶購入，用以拉高股價和提供流動性助其「散貨」。上述說法雖不一定屬實，但市場上確實普遍存在這類「陰謀論」，導致大行報告的可信性向來受到市場質疑。

1909年：總部設於柏林的德意志銀行。（Getty Images）

換言之，股票分析產業本已面臨發展困局，亟待變革。最近法巴雖然縮減旗下的亞洲證券研究部團隊，但也不是全盤放棄，而是將服務外判予晨星——即一間獨立的投資研究機構和國際基金評級機構——其最大特色是自身並不進行基金和股票投資，而只專注於研究分析，避免上述提及的利益衝突問題。



除了上文提及利益衝突的原因之外，由經濟金融等「專業」背景分析師寫出來的股票分析報告，也不一定較值得信賴。他們可能精於財務分析工具，但不一定能深入熟悉不同的產業，更遑論千千萬萬的企業。因此，近年也有美國初創公司想吸納群眾智慧和大數據分析，用於證券評級，包括將有關用戶組成一支「評委會」，根據不同用戶的具體身份、專業及預測準繩度予以信賴權重，綜合這些人的評價得出預測數據，再透過付費API提供給其他對沖基金公司、投資機構、學術界或開發商等團體，而廣受歡迎。



在股票分析產業百花齊放的情況下，不難想像大行的股票分析部門陷入四面楚歌，沒落自然是想像中事，連帶過去作為窮家子弟投身行業的分析員門路，卻也愈見狹窄。香港作為國際金融中心，金融科技發展未見突出，不僅會影響本港的長遠競爭力，更會令本地優質工作機會漸被侵蝕，各界——尤其是政府——必須警惕。