外傭時薪僅得14元　香港社會應知羞恥

上周三（7月24日），香港亞洲家務工工會聯會、亞洲移居人士聯盟等三個工會，出席勞工處諮詢會議，建議把外傭每月的最低工資調高至5,800元以上，而膳食津貼則建議增加至2,500元。一個公義的社會，人民的權利應該獲得充分的維護和尊重，然而外傭薪金低微，工時欠缺彈性，居住環境亦難稱合宜，如此不平等待遇，正是人權受剝削的標誌。

薪金調整低 不足抵抗通脹

政府於1970年代允許輸入外籍家務工來港工作，截至今年3月底，香港約有39萬名外傭，佔勞動人口約10%。她們離鄉別井，為不少香港家庭打理家務及照顧家中老幼，釋放本地勞動人口的潛力，對經濟發展作出一定貢獻。可是，在現有的《最低工資條例》底下，並沒有將外傭納入保障範圍，外傭工資水平無法與本地勞工一同檢討，令她們長期承受著低薪的處境。現時，外傭每月的最低工資及膳食津貼只有4,520元及1,075元，若以每天工作10小時計算，時薪僅得14元，大幅低於現時每小時最低工資37.5元，對於香港這個國際城市而言，如此的薪酬根本不足以面對通貨膨脹的侵蝕，甚至難以支撐基本的生活需求。

回僱外傭近六年的薪酬調整，最低工資不過由4,010元加至4,520元，雖說是連續加薪，但增幅均不超過約2%。誠然，僱主每月支付薪金外，還要提供食宿，以至外傭回鄉的機票費用，但即使將這些支出列入考慮，仍難以說每月四千多元是合理回報。所謂己所不欲，勿施於人，僱主們撫心自問，假如公司每年只作如此卑微的加薪，又是否能夠甘之若飴？同樣道理，外傭要求政府調高他們的最低月薪和膳食津貼，絕非強人所難。

工時、居所欠保障 外傭要「隨傳隨到」

2018年，外勞事工中心（MFMW）發表的服務報吿指出，全港有約21萬外傭每天工作時間11小時或以上，佔全港約56%。當中更有25%外傭居住於廁所、廚房、樓梯間等惡劣環境。現時《標準僱傭合約》並沒有保障外傭的居住環境，即使條約有要求僱主應為外傭提供合適居住地方，卻沒清晰定義何謂「合適」，使外傭難以得到乾淨舒適的居住環境。

另外，外傭作息僅受《僱傭條例》保障，每七天可享一天休息日，以及公眾假期與有薪年假，但現行的制度規定外傭與僱主必須一起居住，導致「工作時間」和「工餘時間」難以區分，若僱主要求他們工作，外傭只怕難以拒絕。條例缺乏清晰的工作時間，相對迫使外傭「隨傳隨到」，構成身心壓力。休息是生活的基本條件，規範外傭工作時間是基於人道的考量，畢竟長時間的勞動工作會危害僱員健康，讓外傭得到充足的休息更可保障服務質素及被照顧者的安全。

2014年印傭Erwiana受虐案曝光後，引起社會對本港外傭權益的關注，美國《時代》周刊甚至將香港引入外籍傭工比喻為「現代奴隸制」。同樣身為本地勞工，外傭卻未得到法定待遇。香港是文明自由的國際都市，人權和公義是香港核心價值，社會絕對容不下侵害人權的事，政府必須檢討外傭工資、工時和居住安排，勿讓香港淪為剝削勞工的「奴隸社會」。