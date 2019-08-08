青年選民來勢洶洶　調和世代矛盾成關鍵

選舉事務處在8月1日公布今年臨時選登記冊，淨增加選民人數為30.5萬人，但更值得注意的是新登記選民人數達38.6萬，情況明顯跟《逃犯條例》修訂有關。 另一方面，年長選民的人數隨社會老年化上升，而他們的投票率長期較青年人高，世代之間對政經議題的分歧或會擴大。政府和政黨須及早調和社會矛盾，盡量統合各年齡層意見。

《逃犯修例》修訂風暴直捲全港的情況下，選民登記冊中新增38.6萬的新登記選民，18-20歲的組群佔整體新登記選民的比例最多。（資料圖片/歐嘉樂攝）

選舉事務處公布了兩項選民登記數字，一個是新登記人數，另一個是淨增長。兩組數字不會相同，因為每年也會有選民離世，也有選民沒有回覆當局查訊程序，被當局取消選民登記名單。在今年為例，新登記385,956人，佔全港選民人數9.37%；淨增加304,590人，佔全港選民人數7.39%。無論如何，30.5萬人是項記錄。不論從人數和增幅比較，也遠勝上兩屆區議會和立法會選舉年。

近十年登記選民人數。資料來源：選舉事務處網頁。

選民增加須與總體人數比較

不少意見直接採用選舉事務處公布數字，指青年選民淨增長相當迅速，達11.6%。然而，若然同期合資格登記選民人口的增長幅度相近，那便難以斷定選民淨增長是出於修例風波，還是自然增長。

「01觀點」向選舉事務處索取去年和今年的選民登記數字和合資格登記選民人數。結果發現，除了51至55歲年齡層，已登記選民的淨增幅，均領先合資格登記選民的淨增幅（見下表）。當中，18至20歲的首投族，淨增長率更是「跑贏大市」。

2019年已登記選民的淨增幅，均領先合資格登記選民的淨增幅。合資格登記選民人數，是選舉事務處根據政府統計處以2018年底為截算日期提供香港人口估計數字，以及參考領有香港永久性居民身份證的人數，作出估算。

再相較前年跟去年的選民登記數字，在18至25歲組別，選民人數出現淨減少，總數由37.4萬人減至35.2萬人，同時反照出今年顯著的增幅。加入總體人口變化的比較後，推論《逃犯條例》修訂激發市民登記選民意欲，藉以表態，幾無懸念。

若然反對修例者的選票將投票給民主陣營，支持修例或中立者投票給建制陣營，那會否對選情真的起影響？

反修例者眾 區選競爭激烈

根據公民實踐培育基金委託香港民意研究所在7月24至26日的電話調查，發現有69%受訪者反對修例。在14至29歲受訪者當中，有91%反對修例，那邊廂，50至64歲的受訪者，有65%反對修例，65歲或以上的受訪者，比例跌至47%。可以說，在青年組別，投票取態相當清晰，而在中年、年長組別，投票取態比較紛紜。

香港民意研究所在八月初發布「修訂逃犯條例」民意調查，調查日期為7月24至26日。圖片來源：香港民意研究所網頁。

新增選民「來勢洶洶」，難怪有建制派人士認為，今年的區議會選戰難打。的確，當近七成市民反對條例，建制派有機會喪失區議會過半數的地位。但要留意的是，選舉還有多種因素左右，例如不同年齡的選民在各區分布有差異，中年、年長選民的投票率也往往較青年選民略高等。故此相信要到選舉臨近，形勢方較明朗。

年長選民趨升 嚴防世代矛盾

在修例風波及選情分析外，選民年齡分布還有不少啟示，尤其是掌握社會政策取向。社會注視青年選民增長，但我們不能忘記，年長選民仍然佔多數，66歲或以上的選民數目佔90.3萬，比得上18至35歲的組別的98.9萬。按登記率計算，最年青的18至25歲群組仍然是最低，只有75%，較66歲或以上群組的逾80%低。這情況令外界好奇，政府和政黨會否傾向有利長者的政策，或者忽略青年人的需要？

長者及青年雖然在理論上並非非此即彼，但兩年多前中文大學香港亞太研究所進行退休保障電話調查，在31歲或以上受訪者，較傾向支持不設審查的退休保障，但30歲以下的受訪者，較傾向長者要通過資產審查。另外，在去年土地大辯論的電話調查，受訪者年齡愈輕，就愈支持利用私人遊樂場地契約用地作其他用途，亦愈不支持發展東大嶼都會。由此可見，不同世代的市民有不同關注，如何平衡老齡化的社會需要及青年的不滿情緒，值得政府留意。更重要的是，政府和政黨須團結社會大多數，萬不可利用這世代差異，挑撥矛盾，只討好小撮目標群眾。