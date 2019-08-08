紙飲管難回收　「走飲管」運動何去何從？

英國《太陽報》在8月4日公開連鎖快餐店麥當勞的內部指引，發現其於2018年後廣泛使用的紙飲管並不能循環再造，只能以燃燒或堆填的方式處置，更要職員「當一般垃圾丟棄」。雖然該建議適用於英國門市，但紙飲管的環保成效亦引起香港社會關注。

紙飲管的矛盾處境

目前英國和愛爾蘭一共有1,361間麥當勞門市全面採用紙飲管。該飲管剛推出市面時已備受顧客批評，因為飲管插到奶昔後會變軟，且材料會溶解，改變飲品味道，故不宜放在飲用飲品。再者，當前對紙飲管的質疑更由實用層面，延伸到環保層面。

英國麥當勞發言人於8月5日解釋，為方便顧客飲用飲品，在製造過程中刻意將材料加厚，使飲管不致被飲品浸軟浸濕。所以材料本身是可回收的，只是經過重重加厚之後難以被廢物處理廠商處理。一直予人良好印象的紙飲管，環保效果原來差強人意。

既不便亦無法減廢，紙飲管兩面受敵，讓塑膠飲管回歸的呼聲再起。有報章的讀者投票中，近七成人要塑膠飲管「反攻」麥當勞。網上亦有人發起聯署要求重用塑膠飲管，多達五萬人響應。

有報章的讀者投票中，近七成人要塑膠飲管「反攻」麥當勞。（網上截圖）

紙飲管環保效果成疑

根據美國紙飲管的唯一生產商Aardvark，紙飲管可於30至60天內分解，包括可生物分解及可堆肥。不過，要做到以上效果，尚要得到不同的環境條件配合。香港浸會大學生物系高級講師鍾姍姍博士便表示「生物分解」需要在特定的溫度、濕度下進行。而紙飲管在堆填的狀況下被垃圾膠袋密封，細菌要將紙飲管完全分解仍有一定難度。所謂紙飲管「可堆肥」，也只表示紙飲管不阻礙堆肥設施運作。

因此，紙飲管與塑膠飲管一樣不能回收，未能重用，事實上也屬於即用即棄垃圾。固然紙飲管對海洋的影響會比塑膠飲管為小，但要以紙飲管作為長遠替代品的效果有限。

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替代用品各有優劣 源頭減廢最有效

其實紙飲管和塑膠飲管並非非此即彼，社會尚有多種替代用品，各有優劣。當中如玻璃飲管雖然耐熱、耐冷、不易丟髒，但它厚重且容易破裂。不銹鋼管輕身、易攜帶、耐用，缺點是容易灼傷口唇和清潔困難。竹飲管材料天然但難以保養，有發霉風險。

當然，最重要的不是質料，而是我們怎樣處理垃圾。若果人類將可回收垃圾同樣丟進一般垃圾箱、拋進大海，無論飲管的材料為何，都是浪費，破壞環境。正如「01觀點」曾指出，因為衞生考慮，各種飲管代替品始終屬於消耗品，不能永久使用，最佳做法必然是「減少使用」，盡可能從源頭出發減少甚至棄用飲管。