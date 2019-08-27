特朗普續走單邊主義　七國集團如「七減一」

於法國西南部小鎮比亞里茨（Biarritz）舉行的七國集團峰會無聲無息的落幕。比起去年在加拿大魁北克舉行，美國總統特朗普以一敵六，美國及其盟友的不咬弦甚至被攝入鏡頭，成為一幅經典的新聞相片，今年的看點遠為遜色，大家貌合神離之程度，連唇槍舌劍的力氣也省下來。七國最終可達成之共識，僅是撥款二千萬美元援助亞馬遜森林大火。其對香港共同聲明也是「非常官腔」，只是重申《中英聯合聲明》存在且重要。

於多個重要的國際議題，七國皆莫衷一是。特朗普希望重邀因2014年吞併克里米亞而被逐出八國集團的俄羅斯總統普京，遭盟國一致反對。法國總統馬克龍由充當中間人，稱會為伊朗總統魯哈尼及特朗普的會面牽線，為波斯灣之局勢降溫，特朗普對伊朗的態度卻未有放鬆。似乎要如箭在弦的美伊關係緩和，現階段仍是未見明朗。特朗普突吹貿易戰和風，指北京願意重返談判桌，但其餘六國對貿易戰一直不置可否，未有明確之立場。至於當地示威者最關注的氣候問題，特朗普甚至選擇缺席，足見其對當今最嚴峻國際議題之取態。結果整場峰會，最終不過是各說各話，行禮如儀多於實際。

G7峰會：七國集團成員國領導人和8月25日在法國拍攝大合照。（Reuters）

此情形當然與特朗普前任的奧巴馬跟歐洲各國領袖的蜜月期大相逕庭。自特朗普上台後，從內政到外交便不斷以推翻奧巴馬政策為己任。從計劃推倒奧巴馬的醫保法案，到退出制訂各國減排的《巴黎協定》，以及透過聯合國安理會常任理事國以及歐盟穿針引線的伊朗核協議，特朗普往往便是跟各國領袖反其道而行。其「攪局者」行為撼動了美國及其聯盟多年來奉行之自由主義體制及共識政治，改寫國際政治格局，然而在執行上，特朗普卻一直處處碰釘，無論在朝鮮、伊朗、中國上，都未能達到實質成果。

去年特朗普與朝鮮領袖金正恩首度於新加坡碰頭，把本來劍拔弩張的關係迅速逆轉，外界大跌眼鏡，的確令人耳目一新。然而美朝於棄核問題的實質進展上從此卡住，本年初越南河內舉行的次輪峰會，更以雙方拂袖而去收場。自此朝鮮重新施射導彈，日韓更陷入外交惡鬥，身為老大哥的美國其中更沒有角色可言，未有充當調停角色。

特朗普上台後在伊朗問題上一百八十度轉變，向德黑蘭施以制裁嘗試令之屈服。然而一年過後，德黑蘭政權仍然屹立不倒，波斯灣局勢的升溫，亦令其兩大阿拉伯盟友沙地阿拉伯與阿拉伯聯合酋長國在也門戰事上出現分歧，令阿聯酋打算抽身而退以先保其國家安全，而美國的歐洲盟友亦未有依從華府的制裁，以迂迴方式繼續跟德黑蘭生意往來，也令美國對伊朗政策的公信力及成效大打折扣。

G7峰會：包括英國首相約翰遜在內的七國集團成員國領袖8月25日在法國出席「七國集團與非洲夥伴關係」工作會議。（Reuters）

至於對北京的貿易戰，特朗普雖然極力為自己辯護，指責其前任克林頓、布殊、奧巴馬面對逐年擴大的貿易逆差，都未曾採取過任何行動，只有他肯出手。其早前更指自己是「被選中」對付中國的人，幾日間卻轉趨和風，稱北京當局願意重啟談判。其言論卻被大陸媒體及官員反駁指為不實，可見現時貿易戰中時談時打、談談打打的反反覆覆，並非特朗普口中的如此前景光明。世界兩大經濟體的貿易糾紛，甚至可能拖累環球經濟，把之再度帶入經濟衰退。如此大的賭注，想必自詡談判高手的特朗普，也未必能夠十拿九穩。

再者，特朗普扶植委內瑞拉反對派，企圖扳倒馬杜羅政權不成，早前口出狂言稱要購買格陵蘭，又遭丹麥政府斷言拒絕，其特立獨行的單邊主義行徑，未見其效卻先令之跟其盟友越行越遠。七國集團各方連去年力持己見的嘗試也不再復見，最終令會議淪為「七減一峰會」。而且，比地區局勢穩定、全球經濟危機更長遠的氣候危機，最終會否成為受害最深的犧牲品？亞馬遜森林大火連連，有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅因否定氣候變化、提議發展森林，已遭受譴責。他日當氣候危機無可挽回時，世人對今天特朗普的單邊主義路線，又會有何評價呢？