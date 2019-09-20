「清牆」無助化解矛盾　社會須尋找「最大公約數」

立法會議員何君堯號召周六（21日）於全港18區舉行「香港清潔日」，主張要「洗淨牆壁」及清理「垃圾」，甚至揚言連人心也要洗淨。毫無疑問，他所指的清潔是針對示威者在各區設立的「連儂牆」。然而，此舉難以解決社會任何矛盾之餘，更徒增加各區爆發政見相異人士的武力衝突，遑論做到他口中所稱的「止暴制亂」。現時香港社會陷於分裂局面，從政者不論是民主或建制派，應該積極想辦法平息仇恨，讓社會重回溝通，而非鼓勵衝突、深化矛盾。

立法會議員何君堯早前發起周六清洗全港連儂牆。（資料圖片）

何君堯號召21日於全港舉行「香港清潔日」，聲稱要「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」。他於社交平台上載一張正在撕除貼示的圖片，明顯活動是針對連儂牆而設。雖然周四（19日）警方表示主辦單位已取消活動申請，唯何君堯堅稱活動無須申請警方不反對通知書，可如期舉行。

近日在香港各地的合唱國歌活動，已觸發政見不同人士多次衝擊，上周六（14日）於陶大花園的唱國歌活動最終更演變成流血衝突，須警方介入處理。當然，不同人士有表達自己政見的自由，「01觀點」亦曾經指出，示威者不應一邊強調自己表達意見的自由，另一邊卻打壓政見不同的人表達意見的自由。在當下氣氛緊張的社會，社會更須考慮，若未能包容別人的聲音，便容易引起衝突。何君堯貴為立法會議員，若試圖以強硬的方式清場，難言合乎他身份應做的。

立法會議員何君堯今日（20日）凌晨0時許，在其Facebook上載一幅疑撕連儂牆的相片。（何君堯FB圖片）

香港現正陷撕裂局面，不同政見的人之間時常互相攻訐、謾罵，一言不合大打出手的場景更不少見。意見不同的人彼此間的仇恨與日俱增，令社會無法凝聚共識向前行，擺脫當下困局。為政者當下之急，正是平伏不同意人士的情緒，即使一時間仇恨無法消除，也應該鼓勵溝通。特首林鄭月娥早前公布她和各司局長會落區直接聆聽市民意見，固然姿態遠大於實際，但至少在嘗試緩和社會劍拔弩張的氣氛。

何君堯不但不試圖補救局面，反而一直火上加油煽動仇恨。例如他一直蔑稱示威者為「曱甴」，稱讚7.21元朗事件中打人的白衣人「保家衛族」，早前又建議政府動用緊急法和邀請解放軍出動。試問這些行為，以及號召周六清理牆壁，對於化解香港深層次矛盾有何幫助？何君堯口中常自稱「愛國愛港」，然而所做幾乎都是「唯恐天下不亂」。有人指斥何君堯只是搏出位作政治表演，姑勿論是否如此，但其作為在客觀效果而言只會幫倒忙。

上周發生流血衝突的淘大花園業主委員會主席日兼觀塘區區議員葉興國呼籲何君堯的清潔行動「唔好嚟我哋區搞！」，可見連建制派區議員也怕何君堯添煩添亂。當前社會千瘡百孔，問題錯綜複雜，從政者即便沒有足夠的政治智慧去解決問題，亦應明白「多一事不如少一事」之道理，勿再增加社會仇恨。不只是何君堯或其他立法會議員，不當政見的人士亦應明白，互相毆打侮辱只會增加仇恨，要化解當前問題，大家應該務實地尋找出路，尋求彼此的「最大公約數」。